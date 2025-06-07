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Новини Операція СБУ Павутина
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Росії знадобляться роки, щоб замінити стратегічні бойові літаки, які були пошкоджені під час операції "Павутина", - Reuters

Спецоперація СБУ Павутина

Росія не зможе прискорити виробництво нових бомбардувальників через обмежені фінансові ресурси та санкції, що ускладнюють роботу військової промисловості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Ці втрати спричинять серйозний тиск на ключову силу російської армії, яка і так працює на межі можливостей", - заявив агентству експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джастін Бронк.

Втрата бомбардувальників навряд чи серйозно вплине на атомний потенціал Росії, основою ядерних сил якої є ракети, що запускаються з суші і з підводних човнів, пише Reuters. При цьому виведені з ладу літаки були частиною стратегічних сил ВКС РФ, які протягом всієї війни РФ проти України використовувалися для запуску крилатих ракет по українській території, зазначає Бронк.

Більшість літаків, пошкоджених в ході операції Служби безпеки України (СБУ) "Павутина", були вироблені ще за радянських часів, і в останні роки машини лише модернізувалися, тому повна їх заміна малоймовірна, підкреслює авіаексперт Дуглас Баррі.

Росія не зможе прискорити виробництво нових бомбардувальників через обмежені фінансові ресурси і санкції, що ускладнюють роботу військової промисловості РФ, вважає Бронк. З ним згоден і Ханс Крістенсен з Федерації американських вчених (Federation of American Scientists, FAS). За його словами, Росія і так стикається із затримками з іншими великими оборонними проєктами, включаючи роботу над міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".

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Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Автор: 

ремонт (2320) росія (66060) літак (2962)


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Топ коментарі
+6
Що значить "прискорити"? Вони їх взагалі не можуть робити...
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07.06.2025 14:54 Відповісти
+5
Росія не зможе прискорити виробництво нових бомбардувальників через обмежені фінансові ресурси та санкції

Гуюрси та гуянкції!
Усі технологічні ланцюжки втрачено безповоротньо!
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07.06.2025 14:58 Відповісти
+5
Трамп плаче гіркимі сльозами, як так, любимому "другу Валадіміру" і такий геморой.
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07.06.2025 15:04 Відповісти
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Що значить "прискорити"? Вони їх взагалі не можуть робити...
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07.06.2025 14:54 Відповісти
Некоторые тушки ещё могут делать, сушки и миги, а вот А-50 уже нет
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07.06.2025 15:01 Відповісти
Мова про статеги. Ні не можуть.
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07.06.2025 15:02 Відповісти
Они перезапустили выпуск Ту-160 в варианте М2.
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07.06.2025 15:02 Відповісти
Вони їх зробили після совка 2 штуки з готових корпусів і два модернізували. За 30 років.
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07.06.2025 15:03 Відповісти
Китай піджене - в них вже є непогані літаки - вони продали Пакистану і ті завалили індійські МіГи і Міраж
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07.06.2025 14:56 Відповісти
Китай лише *** під носа їм піджене. По перше, стратегічні бомбери це таке що треба робити самому, бо нема дурних таке давати (окрім мудрого наріду). По друге, Китаю посилення РФ не потрібне.
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07.06.2025 16:07 Відповісти
Росія не зможе прискорити виробництво нових бомбардувальників через обмежені фінансові ресурси та санкції

Гуюрси та гуянкції!
Усі технологічні ланцюжки втрачено безповоротньо!
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07.06.2025 14:58 Відповісти
захід недооцінює здатність путіна мобілізувати росіян на війну проти усього світу.
а даремно.
коли росіянин стріляється та підривається через розуміння що медеваку не буде бо штурм провалено то треба розуміти що усе російське суспільство може бути перетворене на такого умовного російського піхотинця.
до речі, це замкне історичне коло бо росія це орда а орда саме тим і була сильною що вона вся була мілітарною.
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07.06.2025 14:58 Відповісти
проти усього світу воювати м'ясом? ) не сміши.
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07.06.2025 15:45 Відповісти
Лише саме маргінальне і бідне.
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07.06.2025 16:08 Відповісти
А как она может восстановить парк Ту-95? Разве что магией
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07.06.2025 14:58 Відповісти
ТРАМПОН допоможе прискорити заміну, щоб "погані хлопці" укри не ображали "гарного хлопця" пуйла.
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07.06.2025 14:59 Відповісти
Якщо країни G7, НАТО, Євросоюзу і союзники України по Рамштайну запровадять відповідні санкції, а Малюк продовжить свої (штибу тих, які застосував першого червня) - то касапи не те що не відновлять власну стратегічну авіацію, а й взагалі її втратять. Що одразу зробить світ безпечнішим.

Але ж Малюк може ще й спалити і шахти РВСН,... І що, НАТО заперечуватиме? Хіба що... НАТО не позбудеться ворожої агентури на кшалт агента кгб "Краснова"...
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07.06.2025 15:01 Відповісти
Пусто-порожні теревені, замість дієвих заходів країн ЄС та НАТО, уже сьогодні, для протидії московитам!!
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07.06.2025 15:01 Відповісти
їх взагалі немає сенсу ані відновлювати, ані виготовляти нові. війна стане іншою. фактично для них це останній шанс використати рухлядь з будь-яким сенсом для себе...
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07.06.2025 15:02 Відповісти
Вони були зроблені для ядерного удару по США. Інших функцій не передбачалось...
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07.06.2025 15:06 Відповісти
"Бомбардувальники Ту-95МС Bear-H і Ту-22М3 Backfire входили до складу дальньої авіації, яку Росія використовувала протягом усієї війни для запуску звичайних ракет по українських містах, оборонних підприємствах, військових базах, об'єктах енергетичної інфраструктури та інших цілей, заявив Джастін Бронк, експерт з авіакомпанії.
Цей же флот також здійснював періодичні патрульні польоти в Арктиці, Північній Атлантиці та північній частині Тихого океану як демонстрацію сили для стримування західних противників Росії.
Бронк повідомив, що на початку вторгнення в Україну в 2022 році Росія мала в своєму розпорядженні парк з 50-60 літаків Bear-H і близько 60 літаків Backfire, а також приблизно 20 важкими бомбардувальниками Ту-160М Blackjack, здатними нести ядерну зброю.
За його оцінками, Росія наразі втратила понад 10% об'єднаного парку Bear-H і Backfire, беручи до уваги атаки минулих вихідних і втрату кількох літаків на початку війни - один був збитий, а решта була атакована на землі.
Ці втрати «вплинуть на ключові російські сили, які і так діяли на межі своїх можливостей», - заявив Бронк агентству Reuters."
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-faces-struggle-replace-bombers-lost-ukrainian-drone-strikes-2025-06-06/
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07.06.2025 15:33 Відповісти
Трамп плаче гіркимі сльозами, як так, любимому "другу Валадіміру" і такий геморой.
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07.06.2025 15:04 Відповісти
Але, на жаль, у кацапні їх ще багато...
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07.06.2025 15:04 Відповісти
Самое смешное что замены А-50 расея так и не придумала, а делать это говно мамонта уже не может 😁
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07.06.2025 15:05 Відповісти
Божечки - якіми ж дурними можуть бути журналісти!
Стратегічні бомбардирувальники - це досягнення минулої високорозвинутої цивілізації, московія у своєму теперішньому розвитку на це нездатна, принаймі у найближчі 10-20 років... звісно, якщо китайці їй не допоможуть, але я не бачу сенсу китайцям передавати русні технології і креслення - у ліпшому випадку вони будуть продавати свої літаки, але й то це буде залежати від геополітичної ситуації у світі.
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07.06.2025 15:09 Відповісти
Або й не *************. Маю на увазі не роки, а літаки. Якщо кацапія розпадеться. Нафіга удільним князівствам стратегічна авіація? Між собою можна аоювати і камінням. Ну нехай луками зі стрілами, або списами.
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07.06.2025 15:09 Відповісти
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07.06.2025 15:16 Відповісти
Аби СОУ отримували більше таких "карлсонів" то взагалі б через рік не довелося б читати новини про якусь росію, а читати в новинах як Кубанська республіка облаштовує табори для біженців з Уралу
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07.06.2025 15:17 Відповісти
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07.06.2025 15:20 Відповісти
Там було втрачено артефакти високорозвиненої цивілізації. Нічого подібного рашка робити зараз не може.
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07.06.2025 16:11 Відповісти
 
 