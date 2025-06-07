Росії знадобляться роки, щоб замінити стратегічні бойові літаки, які були пошкоджені під час операції "Павутина", - Reuters
Росія не зможе прискорити виробництво нових бомбардувальників через обмежені фінансові ресурси та санкції, що ускладнюють роботу військової промисловості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Ці втрати спричинять серйозний тиск на ключову силу російської армії, яка і так працює на межі можливостей", - заявив агентству експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джастін Бронк.
Втрата бомбардувальників навряд чи серйозно вплине на атомний потенціал Росії, основою ядерних сил якої є ракети, що запускаються з суші і з підводних човнів, пише Reuters. При цьому виведені з ладу літаки були частиною стратегічних сил ВКС РФ, які протягом всієї війни РФ проти України використовувалися для запуску крилатих ракет по українській території, зазначає Бронк.
Більшість літаків, пошкоджених в ході операції Служби безпеки України (СБУ) "Павутина", були вироблені ще за радянських часів, і в останні роки машини лише модернізувалися, тому повна їх заміна малоймовірна, підкреслює авіаексперт Дуглас Баррі.
Росія не зможе прискорити виробництво нових бомбардувальників через обмежені фінансові ресурси і санкції, що ускладнюють роботу військової промисловості РФ, вважає Бронк. З ним згоден і Ханс Крістенсен з Федерації американських вчених (Federation of American Scientists, FAS). За його словами, Росія і так стикається із затримками з іншими великими оборонними проєктами, включаючи роботу над міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".
Спецоперація СБУ "Павутина"
1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".
3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.
Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.
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а даремно.
коли росіянин стріляється та підривається через розуміння що медеваку не буде бо штурм провалено то треба розуміти що усе російське суспільство може бути перетворене на такого умовного російського піхотинця.
до речі, це замкне історичне коло бо росія це орда а орда саме тим і була сильною що вона вся була мілітарною.
Але ж Малюк може ще й спалити і шахти РВСН,... І що, НАТО заперечуватиме? Хіба що... НАТО не позбудеться ворожої агентури на кшалт агента кгб "Краснова"...
Цей же флот також здійснював періодичні патрульні польоти в Арктиці, Північній Атлантиці та північній частині Тихого океану як демонстрацію сили для стримування західних противників Росії.
Бронк повідомив, що на початку вторгнення в Україну в 2022 році Росія мала в своєму розпорядженні парк з 50-60 літаків Bear-H і близько 60 літаків Backfire, а також приблизно 20 важкими бомбардувальниками Ту-160М Blackjack, здатними нести ядерну зброю.
За його оцінками, Росія наразі втратила понад 10% об'єднаного парку Bear-H і Backfire, беручи до уваги атаки минулих вихідних і втрату кількох літаків на початку війни - один був збитий, а решта була атакована на землі.
Ці втрати «вплинуть на ключові російські сили, які і так діяли на межі своїх можливостей», - заявив Бронк агентству Reuters."
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-faces-struggle-replace-bombers-lost-ukrainian-drone-strikes-2025-06-06/
Стратегічні бомбардирувальники - це досягнення минулої високорозвинутої цивілізації, московія у своєму теперішньому розвитку на це нездатна, принаймі у найближчі 10-20 років... звісно, якщо китайці їй не допоможуть, але я не бачу сенсу китайцям передавати русні технології і креслення - у ліпшому випадку вони будуть продавати свої літаки, але й то це буде залежати від геополітичної ситуації у світі.