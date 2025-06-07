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Новости Операция СБУ Павутина
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России понадобятся годы, чтобы заменить стратегические боевые самолеты, которые были повреждены во время операции "Паувтина", - Reuters

Спецоперация СБУ Паутина

Россия не сможет ускорить производство новых бомбардировщиков из-за ограниченных финансовых ресурсов и санкций, затрудняющих работу военной промышленности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Эти потери окажут серьезное давление на ключевую силу российской армии, которая и так работает на пределе возможностей", - заявил агентству эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк.

Потеря бомбардировщиков вряд ли серьезно повлияет на атомный потенциал России, основой ядерных сил которой являются ракеты, запускаемые с суши и с подводных лодок, пишет Reuters. При этом выведенные из строя самолеты были частью стратегических сил ВКС РФ, которые на протяжении всей войны РФ против Украины использовались для запуска крылатых ракет по украинской территории, отмечает Бронк.

Большинство самолетов, поврежденных в ходе операции Службы безопасности Украины (СБУ) "Павутина", были произведены еще в советское время, и в последние годы машины лишь модернизировались, поэтому полная их замена маловероятна, подчеркивает авиаэксперт Дуглас Барри.

Россия не сможет ускорить производство новых бомбардировщиков из-за ограниченных финансовых ресурсов и санкций, затрудняющих работу военной промышленности РФ, считает Бронк. С ним согласен и Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). По его словам, Россия и так сталкивается с задержками с другими крупными оборонными проектами, включая работу над межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

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Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Автор: 

ремонт (1182) россия (96184) самолет (3643)


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Топ комментарии
+6
Що значить "прискорити"? Вони їх взагалі не можуть робити...
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07.06.2025 14:54 Ответить
+5
Росія не зможе прискорити виробництво нових бомбардувальників через обмежені фінансові ресурси та санкції

Гуюрси та гуянкції!
Усі технологічні ланцюжки втрачено безповоротньо!
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07.06.2025 14:58 Ответить
+5
Трамп плаче гіркимі сльозами, як так, любимому "другу Валадіміру" і такий геморой.
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07.06.2025 15:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що значить "прискорити"? Вони їх взагалі не можуть робити...
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07.06.2025 14:54 Ответить
Некоторые тушки ещё могут делать, сушки и миги, а вот А-50 уже нет
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07.06.2025 15:01 Ответить
Мова про статеги. Ні не можуть.
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07.06.2025 15:02 Ответить
Они перезапустили выпуск Ту-160 в варианте М2.
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07.06.2025 15:02 Ответить
Вони їх зробили після совка 2 штуки з готових корпусів і два модернізували. За 30 років.
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07.06.2025 15:03 Ответить
Ну все-таки начали делать.

Про это ведь и пишут, что понадобится очень много времени.
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07.06.2025 16:28 Ответить
Китай піджене - в них вже є непогані літаки - вони продали Пакистану і ті завалили індійські МіГи і Міраж
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07.06.2025 14:56 Ответить
Китай лише *** під носа їм піджене. По перше, стратегічні бомбери це таке що треба робити самому, бо нема дурних таке давати (окрім мудрого наріду). По друге, Китаю посилення РФ не потрібне.
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07.06.2025 16:07 Ответить
Китай - бенефіціар цієї війни. І якщо сі вважатиме за потрібне, то піджене ***** і літаки, як постачає станки, порох і ще багато чого
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07.06.2025 16:21 Ответить
Росія не зможе прискорити виробництво нових бомбардувальників через обмежені фінансові ресурси та санкції

Гуюрси та гуянкції!
Усі технологічні ланцюжки втрачено безповоротньо!
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07.06.2025 14:58 Ответить
захід недооцінює здатність путіна мобілізувати росіян на війну проти усього світу.
а даремно.
коли росіянин стріляється та підривається через розуміння що медеваку не буде бо штурм провалено то треба розуміти що усе російське суспільство може бути перетворене на такого умовного російського піхотинця.
до речі, це замкне історичне коло бо росія це орда а орда саме тим і була сильною що вона вся була мілітарною.
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07.06.2025 14:58 Ответить
проти усього світу воювати м'ясом? ) не сміши.
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07.06.2025 15:45 Ответить
Лише саме маргінальне і бідне.
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07.06.2025 16:08 Ответить
А как она может восстановить парк Ту-95? Разве что магией
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07.06.2025 14:58 Ответить
ТРАМПОН допоможе прискорити заміну, щоб "погані хлопці" укри не ображали "гарного хлопця" пуйла.
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07.06.2025 14:59 Ответить
Якщо країни G7, НАТО, Євросоюзу і союзники України по Рамштайну запровадять відповідні санкції, а Малюк продовжить свої (штибу тих, які застосував першого червня) - то касапи не те що не відновлять власну стратегічну авіацію, а й взагалі її втратять. Що одразу зробить світ безпечнішим.

Але ж Малюк може ще й спалити і шахти РВСН,... І що, НАТО заперечуватиме? Хіба що... НАТО не позбудеться ворожої агентури на кшалт агента кгб "Краснова"...
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07.06.2025 15:01 Ответить
Пусто-порожні теревені, замість дієвих заходів країн ЄС та НАТО, уже сьогодні, для протидії московитам!!
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07.06.2025 15:01 Ответить
їх взагалі немає сенсу ані відновлювати, ані виготовляти нові. війна стане іншою. фактично для них це останній шанс використати рухлядь з будь-яким сенсом для себе...
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07.06.2025 15:02 Ответить
Вони були зроблені для ядерного удару по США. Інших функцій не передбачалось...
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07.06.2025 15:06 Ответить
"Бомбардувальники Ту-95МС Bear-H і Ту-22М3 Backfire входили до складу дальньої авіації, яку Росія використовувала протягом усієї війни для запуску звичайних ракет по українських містах, оборонних підприємствах, військових базах, об'єктах енергетичної інфраструктури та інших цілей, заявив Джастін Бронк, експерт з авіакомпанії.
Цей же флот також здійснював періодичні патрульні польоти в Арктиці, Північній Атлантиці та північній частині Тихого океану як демонстрацію сили для стримування західних противників Росії.
Бронк повідомив, що на початку вторгнення в Україну в 2022 році Росія мала в своєму розпорядженні парк з 50-60 літаків Bear-H і близько 60 літаків Backfire, а також приблизно 20 важкими бомбардувальниками Ту-160М Blackjack, здатними нести ядерну зброю.
За його оцінками, Росія наразі втратила понад 10% об'єднаного парку Bear-H і Backfire, беручи до уваги атаки минулих вихідних і втрату кількох літаків на початку війни - один був збитий, а решта була атакована на землі.
Ці втрати «вплинуть на ключові російські сили, які і так діяли на межі своїх можливостей», - заявив Бронк агентству Reuters."
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-faces-struggle-replace-bombers-lost-ukrainian-drone-strikes-2025-06-06/
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07.06.2025 15:33 Ответить
Трамп плаче гіркимі сльозами, як так, любимому "другу Валадіміру" і такий геморой.
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07.06.2025 15:04 Ответить
Але, на жаль, у кацапні їх ще багато...
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07.06.2025 15:04 Ответить
Самое смешное что замены А-50 расея так и не придумала, а делать это говно мамонта уже не может 😁
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07.06.2025 15:05 Ответить
Божечки - якіми ж дурними можуть бути журналісти!
Стратегічні бомбардирувальники - це досягнення минулої високорозвинутої цивілізації, московія у своєму теперішньому розвитку на це нездатна, принаймі у найближчі 10-20 років... звісно, якщо китайці їй не допоможуть, але я не бачу сенсу китайцям передавати русні технології і креслення - у ліпшому випадку вони будуть продавати свої літаки, але й то це буде залежати від геополітичної ситуації у світі.
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07.06.2025 15:09 Ответить
Або й не *************. Маю на увазі не роки, а літаки. Якщо кацапія розпадеться. Нафіга удільним князівствам стратегічна авіація? Між собою можна аоювати і камінням. Ну нехай луками зі стрілами, або списами.
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07.06.2025 15:09 Ответить
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07.06.2025 15:16 Ответить
Аби СОУ отримували більше таких "карлсонів" то взагалі б через рік не довелося б читати новини про якусь росію, а читати в новинах як Кубанська республіка облаштовує табори для біженців з Уралу
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07.06.2025 15:17 Ответить
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07.06.2025 15:20 Ответить
Там було втрачено артефакти високорозвиненої цивілізації. Нічого подібного рашка робити зараз не може.
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07.06.2025 16:11 Ответить
 
 