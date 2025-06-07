России понадобятся годы, чтобы заменить стратегические боевые самолеты, которые были повреждены во время операции "Паувтина", - Reuters
Россия не сможет ускорить производство новых бомбардировщиков из-за ограниченных финансовых ресурсов и санкций, затрудняющих работу военной промышленности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Эти потери окажут серьезное давление на ключевую силу российской армии, которая и так работает на пределе возможностей", - заявил агентству эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк.
Потеря бомбардировщиков вряд ли серьезно повлияет на атомный потенциал России, основой ядерных сил которой являются ракеты, запускаемые с суши и с подводных лодок, пишет Reuters. При этом выведенные из строя самолеты были частью стратегических сил ВКС РФ, которые на протяжении всей войны РФ против Украины использовались для запуска крылатых ракет по украинской территории, отмечает Бронк.
Большинство самолетов, поврежденных в ходе операции Службы безопасности Украины (СБУ) "Павутина", были произведены еще в советское время, и в последние годы машины лишь модернизировались, поэтому полная их замена маловероятна, подчеркивает авиаэксперт Дуглас Барри.
Россия не сможет ускорить производство новых бомбардировщиков из-за ограниченных финансовых ресурсов и санкций, затрудняющих работу военной промышленности РФ, считает Бронк. С ним согласен и Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых (Federation of American Scientists, FAS). По его словам, Россия и так сталкивается с задержками с другими крупными оборонными проектами, включая работу над межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".
Спецоперация СБУ "Павутина"
1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".
3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.
Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.
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Про это ведь и пишут, что понадобится очень много времени.
Гуюрси та гуянкції!
Усі технологічні ланцюжки втрачено безповоротньо!
а даремно.
коли росіянин стріляється та підривається через розуміння що медеваку не буде бо штурм провалено то треба розуміти що усе російське суспільство може бути перетворене на такого умовного російського піхотинця.
до речі, це замкне історичне коло бо росія це орда а орда саме тим і була сильною що вона вся була мілітарною.
Але ж Малюк може ще й спалити і шахти РВСН,... І що, НАТО заперечуватиме? Хіба що... НАТО не позбудеться ворожої агентури на кшалт агента кгб "Краснова"...
Цей же флот також здійснював періодичні патрульні польоти в Арктиці, Північній Атлантиці та північній частині Тихого океану як демонстрацію сили для стримування західних противників Росії.
Бронк повідомив, що на початку вторгнення в Україну в 2022 році Росія мала в своєму розпорядженні парк з 50-60 літаків Bear-H і близько 60 літаків Backfire, а також приблизно 20 важкими бомбардувальниками Ту-160М Blackjack, здатними нести ядерну зброю.
За його оцінками, Росія наразі втратила понад 10% об'єднаного парку Bear-H і Backfire, беручи до уваги атаки минулих вихідних і втрату кількох літаків на початку війни - один був збитий, а решта була атакована на землі.
Ці втрати «вплинуть на ключові російські сили, які і так діяли на межі своїх можливостей», - заявив Бронк агентству Reuters."
Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-faces-struggle-replace-bombers-lost-ukrainian-drone-strikes-2025-06-06/
Стратегічні бомбардирувальники - це досягнення минулої високорозвинутої цивілізації, московія у своєму теперішньому розвитку на це нездатна, принаймі у найближчі 10-20 років... звісно, якщо китайці їй не допоможуть, але я не бачу сенсу китайцям передавати русні технології і креслення - у ліпшому випадку вони будуть продавати свої літаки, але й то це буде залежати від геополітичної ситуації у світі.