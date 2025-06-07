Операція "Павутина": у Німеччині оцінили пошкодження стратегічної авіації РФ у 10%

Внаслідок української операції "Павутина", ймовірно, було пошкоджено близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту і вразила деякі літаки, які готувалися до ударів по Україні.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, який координує військову допомогу Берліна Україні і тісно співпрацює з українським Міністерством оборони, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50",- сказав німецький генерал.

За словами військового, уражені літаки А-50, які функціонують подібно до літаків НАТО AWACS, забезпечуючи повітряну обстановку, ймовірно, не були в робочому стані.

"Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць... Що стосується флоту дальньої бомбардувальної авіації, то, за нашими оцінками, 10% його було пошкоджено в результаті атаки", - сказав Фройдінг.

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Попри втрати, німецький генерал каже, що не бачить зменшення кількості російських ударів по Україні. За його словами, Москва все ще зберігає 90% своїх стратегічних бомбардувальників, які можуть запускати балістичні та крилаті ракети.

"Але є, звичайно, і непрямий ефект, оскільки літакам, що залишилися, потрібно буде здійснювати більше вильотів, а це означає, що вони будуть швидше зношуватися, і, що найголовніше, є величезний психологічний вплив", - додав німецький військовий.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

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