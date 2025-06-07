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Новини Операція СБУ Павутина
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Операція "Павутина": у Німеччині оцінили пошкодження стратегічної авіації РФ у 10%

У Німеччині оцінили втрати РФ внаслідок операції СБУ Павутина

Внаслідок української операції "Павутина", ймовірно, було пошкоджено близько 10% російського стратегічного бомбардувального флоту і вразила деякі літаки, які готувалися до ударів по Україні.

Про це заявив німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, який координує військову допомогу Берліна Україні і тісно співпрацює з українським Міністерством оборони, пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"За нашою оцінкою, було пошкоджено більше десятка літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 і ТУ-22, а також літаки-розвідники А-50",- сказав німецький генерал.

За словами військового, уражені літаки А-50, які функціонують подібно до літаків НАТО AWACS, забезпечуючи повітряну обстановку, ймовірно, не були в робочому стані.

"Ми вважаємо, що вони більше не можуть бути використані на запчастини. Це втрата, адже таких літаків залишилося лише кілька одиниць... Що стосується флоту дальньої бомбардувальної авіації, то, за нашими оцінками, 10% його було пошкоджено в результаті атаки", - сказав Фройдінг.

Читайте також: В операції "Павутина" застосовувалась лише українська зброя, - Зеленський

Попри втрати, німецький генерал каже, що не бачить зменшення кількості російських ударів по Україні. За його словами, Москва все ще зберігає 90% своїх стратегічних бомбардувальників, які можуть запускати балістичні та крилаті ракети.

"Але є, звичайно, і непрямий ефект, оскільки літакам, що залишилися, потрібно буде здійснювати більше вильотів, а це означає, що вони будуть швидше зношуватися, і, що найголовніше, є величезний психологічний вплив", - додав німецький військовий.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідь адміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Читайте також: Росії знадобляться роки, щоб замінити стратегічні бойові літаки, які були пошкоджені під час операції "Павутина", - Reuters

Автор: 

Німеччина (7481) росія (66060) літак (2962) знищення (7562)


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Немцы врут. Треть москальской авиации выведена из строя. А это 33.3 процента.
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07.06.2025 20:49 Відповісти
Чогось німцям більше вірю
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07.06.2025 21:11 Відповісти
Та ні, якраз німці кажуть правду.
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07.06.2025 21:19 Відповісти
А про «Блискавку Зевса » німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, шо?
«Ой не чула баба»?

https://texty.org.ua/fragments/115244/rosiyany-pohrozhuvaly-rozhromnym-udarom-do-pavutyny-propahandysty-ohrestyly-operaciyu-blyskavka-zevsa/ «Блискавка Зевса» згасла: Як СБУ зірвала плани Путіна та зменшила авіаційний потенціал РФ - Тексти.org.ua (texty.org.ua)
2025-06-06
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07.06.2025 20:52 Відповісти
Одні перебільшують, інші применшують, а правда десь посередині швидше всього
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07.06.2025 20:55 Відповісти
Ну да.
Поспішаєш на вокзал.
Запитав одного перехожого, котра година той сказав 12 ,
Перепитав для уточнення у іншого, той сказав 11.
Тобі все ясно, виходить десь11:30.
А на привокзальному годиннику бачиш 12 :15.
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07.06.2025 21:03 Відповісти
все правильно каже, не варто розслаблятися..
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07.06.2025 21:08 Відповісти
Все одно це було здорово. Прост пора заканчівать це победобесіє.
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07.06.2025 21:14 Відповісти
1. Це було справді чудово. Це як потоплення "Москви".
2. Це ніяк не впливає на хід війни.
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07.06.2025 21:20 Відповісти
Понеслась пиз-а по кочкам! По процентам в смысле. Кто 10, кому 40, даже 34, мне поверилось в 31%! Узнаем когда нибудь точно. Только тогда когда---а нахер будет уже нужно. Лупанули вдало---теперь ,,следующий,,---сказал заведующий!
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07.06.2025 21:16 Відповісти
В німців жаба даве бо в них взагалі немає таких літаків, і у нас (хоча були) ..але ми без літаків бомбимо аеродроми ..А німці знають що любий напад на іншу державу в пріоритеті знищить авіацію ..німці так також робили рашці , але дуже давно ..а ми через день
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07.06.2025 21:19 Відповісти
Ішак недарма дав героя Малюку. Треба відпрацьовувати, в тому числі і брехнею. А ішаку для піару сам раз.
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07.06.2025 21:19 Відповісти
Сушкопад був від олещука, тепер так само.
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07.06.2025 21:21 Відповісти
Заздріть мовчки! Можете в черговий раз висловити якусь недолугу стурбованість. А краще зверніться до сімейного лікаря за пігулками від хронічної занепокоєності.
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07.06.2025 21:25 Відповісти
 
 