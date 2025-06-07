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Новости Операция СБУ Павутина
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Операция "Павутина": в Германии оценили ущерб стратегической авиации РФ в 10%

В Германии оценили потери РФ в результате операции СБУ

В результате украинской операции "Павутина", вероятно, было повреждено около 10% российского стратегического бомбардировочного флота и поражены некоторые самолеты, которые готовились к ударам по Украине.

Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который координирует военную помощь Берлина Украине и тесно сотрудничает с украинским Министерством обороны, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты-разведчики А-50",- сказал немецкий генерал.

По словам военного, пораженные самолеты А-50, которые функционируют подобно самолетам НАТО AWACS, обеспечивая воздушную обстановку, вероятно, не были в рабочем состоянии.

"Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц... Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, 10% его было повреждено в результате атаки", - сказал Фройдинг.

Читайте также: В операции "Павутина" применялось только украинское оружие, - Зеленский

Несмотря на потери, немецкий генерал говорит, что не видит уменьшения количества российских ударов по Украине. По его словам, Москва все еще сохраняет 90% своих стратегических бомбардировщиков, которые могут запускать баллистические и крылатые ракеты.

"Но есть, конечно, и косвенный эффект, поскольку оставшимся самолетам нужно будет совершать больше вылетов, а это означает, что они будут быстрее изнашиваться, и, что самое главное, есть огромное психологическое воздействие", - добавил немецкий военный.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Читайте также: России понадобятся годы, чтобы заменить стратегические боевые самолеты, которые были повреждены во время операции "Павутина", - Reuters

Автор: 

Германия (7071) россия (96184) самолет (3643) уничтожение (7249)


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Топ комментарии
+2
Одні перебільшують, інші применшують, а правда десь посередині швидше всього
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07.06.2025 20:55 Ответить
+1
все правильно каже, не варто розслаблятися..
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07.06.2025 21:08 Ответить
+1
Чогось німцям більше вірю
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07.06.2025 21:11 Ответить
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Немцы врут. Треть москальской авиации выведена из строя. А это 33.3 процента.
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07.06.2025 20:49 Ответить
Чогось німцям більше вірю
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07.06.2025 21:11 Ответить
Та ні, якраз німці кажуть правду.
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07.06.2025 21:19 Ответить
29 ЛИСТОПАДА 2024,
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/11/29/7199563/ Німецький генерал прогнозує втрату Україною Покровська до початку 2025-го | Європейська правда (eurointegration.com.ua)
Німецький генерал прогнозує втрату Україною Покровська до початку 2025-го
Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг вважає, що Україні в найближчі місяці доведеться залишити місто Покровськ, що на Донеччині.»
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07.06.2025 21:33 Ответить
А про «Блискавку Зевса » німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг, шо?
«Ой не чула баба»?

https://texty.org.ua/fragments/115244/rosiyany-pohrozhuvaly-rozhromnym-udarom-do-pavutyny-propahandysty-ohrestyly-operaciyu-blyskavka-zevsa/ «Блискавка Зевса» згасла: Як СБУ зірвала плани Путіна та зменшила авіаційний потенціал РФ - Тексти.org.ua (texty.org.ua)
2025-06-06
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07.06.2025 20:52 Ответить
Одні перебільшують, інші применшують, а правда десь посередині швидше всього
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07.06.2025 20:55 Ответить
Ну да.
Поспішаєш на вокзал.
Запитав одного перехожого, котра година той сказав 12 ,
Перепитав для уточнення у іншого, той сказав 11.
Тобі все ясно, виходить десь11:30.
А на привокзальному годиннику бачиш 12 :15.
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07.06.2025 21:03 Ответить
все правильно каже, не варто розслаблятися..
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07.06.2025 21:08 Ответить
Все одно це було здорово. Прост пора заканчівать це победобесіє.
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07.06.2025 21:14 Ответить
1. Це було справді чудово. Це як потоплення "Москви".
2. Це ніяк не впливає на хід війни.
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07.06.2025 21:20 Ответить
Понеслась пиз-а по кочкам! По процентам в смысле. Кто 10, кому 40, даже 34, мне поверилось в 31%! Узнаем когда нибудь точно. Только тогда когда---а нахер будет уже нужно. Лупанули вдало---теперь ,,следующий,,---сказал заведующий!
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07.06.2025 21:16 Ответить
В німців жаба даве бо в них взагалі немає таких літаків, і у нас (хоча були) ..але ми без літаків бомбимо аеродроми ..А німці знають що любий напад на іншу державу в пріоритеті знищить авіацію ..німці так також робили рашці , але дуже давно ..а ми через день
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07.06.2025 21:19 Ответить
Ішак недарма дав героя Малюку. Треба відпрацьовувати, в тому числі і брехнею. А ішаку для піару сам раз.
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07.06.2025 21:19 Ответить
Сушкопад був від олещука, тепер так само.
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07.06.2025 21:21 Ответить
Заздріть мовчки! Можете в черговий раз висловити якусь недолугу стурбованість. А краще зверніться до сімейного лікаря за пігулками від хронічної занепокоєності.
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07.06.2025 21:25 Ответить
 
 