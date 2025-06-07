Операция "Павутина": в Германии оценили ущерб стратегической авиации РФ в 10%

В результате украинской операции "Павутина", вероятно, было повреждено около 10% российского стратегического бомбардировочного флота и поражены некоторые самолеты, которые готовились к ударам по Украине.

Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг, который координирует военную помощь Берлина Украине и тесно сотрудничает с украинским Министерством обороны, пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"По нашей оценке, было повреждено более десятка самолетов, стратегические бомбардировщики ТУ-95 и ТУ-22, а также самолеты-разведчики А-50",- сказал немецкий генерал.

По словам военного, пораженные самолеты А-50, которые функционируют подобно самолетам НАТО AWACS, обеспечивая воздушную обстановку, вероятно, не были в рабочем состоянии.

"Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь таких самолетов осталось всего несколько единиц... Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашим оценкам, 10% его было повреждено в результате атаки", - сказал Фройдинг.

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Несмотря на потери, немецкий генерал говорит, что не видит уменьшения количества российских ударов по Украине. По его словам, Москва все еще сохраняет 90% своих стратегических бомбардировщиков, которые могут запускать баллистические и крылатые ракеты.

"Но есть, конечно, и косвенный эффект, поскольку оставшимся самолетам нужно будет совершать больше вылетов, а это означает, что они будут быстрее изнашиваться, и, что самое главное, есть огромное психологическое воздействие", - добавил немецкий военный.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, поражен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрацию президента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

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