УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11525 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті Ситуація на Покровському напрямку
205 1

За добу на фронті 220 бойових зіткнень. Найгарячіше - на Покровському та Новопавлівсському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

Протягом минулої доби Сили оборони України провели 220 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 141 керовану бомбу. Крім цього, здійснив понад 5279 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3158 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Цупівка, Куп’янськ Харківської області; Іванопілля, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області; Велетенське, Одрадокам’янка Херсонської області.

Читайте: Військ РФ на території Дніпропетровщини немає, - ОСУВ "Хортиця"

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Харківщина

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районах Вовчанська, Дворічної та в бік населеного пункту Липці.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

Читайте: У Путіна немає стимулу сідати за стіл переговорів, - The Telegraph

Схід

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед у бік населених пунктів Греківка, Надія, Карпівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 14 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, агресор намагався просуватись в бік Білої Гори.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Леонідівка та Яблунівка.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка та Костянтинопіль.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак противника поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле та Бурлацьке.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

Також читайте: "Шахеди" розкидали вибухонебезпечні боєприпаси під час атаки РФ на Чернігівщині, - Нацполіція. ФОТО

Південь

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили шість атак у районі Малинівки.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог провів п’ять атак в районі населеного пункту Степове та в бік Новоданилівки й Новоандріївки.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

На Придніпровському напрямку агресор провів три марні спроби просування до позицій наших захисників.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

Читайте також: Перемога в обороні потребує планування. Наші фортифікації не відповідають сучасній війні, - Бутусов

Курська область

На Курському напрямку минулої доби відбулося 28 бойових зіткнень різної інтенсивності. Крім цього, ворог завдав 28 авіаційних ударів із застосуванням 53 керованих авіаційних бомб, а також здійснив 231 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті 11 червня 2025 року

Північ

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Харків атакували російські БпЛА, 2 людини загинули, 28 поранені,- мер (оновлено)

Автор: 

Генштаб ЗС (6794) бойові дії (4092) війна в Україні (4771)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "Зведення на ранок 11 червня:

На Комарському напрямку тривають бої у південній частині Комара і вздовж лісосмуг у «кишені» Комар-Одрадне, де російські війська просунулися на ділянці до 2.1 км².

На Новопавлівському напрямку точаться бої в районі Олексіївки, у напрямку Новомиколаївки, за Новосергіївку та на околицях Горіхового. На схід від останнього і на захід від Троїцького російські війська зайняли ділянку площею до 3.91 км².

На правому фланзі Костянтинівського напрямку російські піхотні підрозділи штурмують лісосмуги у напрямку населеного пункту Біла гора, в районі Диліївки та на північ від Динамітного ставка.
На лівому фланзі тривають бої за Яблунівку та Попів Яр. В районі останнього українським військам вдалося зупинити супротивника.

На Сіверському напрямку українські війська відбили атаки противника на південь від Виїмки. На захід від Білогорівського крейдяного кар'єру і на північ від Білогорівки російські війська зайняли ділянку площею до 3.1 км².

За річкою Оскіл на Куп'янському напрямку російські піхотні підрозділи потрапили під удар українських дронарів на північній околиці населеного пункту Красне Перше.

На Сумщині йдуть важкі бої за Юнаківку."
показати весь коментар
11.06.2025 08:32 Відповісти
 
 