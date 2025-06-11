РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13612 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте Ситуация на Покровском направлении
423 1

За сутки на фронте 220 боевых столкновений. Самые горячие - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели 220 боевых столкновений с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 90 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 141 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил более 5279 обстрелов, из которых 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3158 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Цуповка, Купянск Харьковской области; Иванополье, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области; Велетенское, Одрадокаменка Херсонской области.

Также читайте: На Курском направлении до сих пор продолжается 8 боестолкновений, - Генштаб

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков.

Харьковщина

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Волчанска, Двуречной и в сторону населенного пункта Липцы.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Зеленого Гая.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

Читайте: У Путина нет стимула садиться за стол переговоров, - The Telegraph

Восток

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Грековка, Надия, Карповка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 14 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Белой Горы.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Делиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка и Константинополь.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 35 атак противника вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

Также читайте: "Шахеды" разбросали взрывоопасные боеприпасы во время атаки РФ на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

Юг

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили шесть атак в районе Малиновки.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел пять атак в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

Читайте также: Победа в обороне требует планирования. Наши фортификации не соответствуют современной войне, - Бутусов

Курская область

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 28 авиационных ударов с применением 53 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте 11 июня 2025 года

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Харьков атаковали российские БпЛА, 2 человека погибли, 28 ранены,- мэр (обновлено)

Автор: 

Генштаб ВС (6503) боевые действия (4350) война в Украине (4773)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "Зведення на ранок 11 червня:

На Комарському напрямку тривають бої у південній частині Комара і вздовж лісосмуг у «кишені» Комар-Одрадне, де російські війська просунулися на ділянці до 2.1 км².

На Новопавлівському напрямку точаться бої в районі Олексіївки, у напрямку Новомиколаївки, за Новосергіївку та на околицях Горіхового. На схід від останнього і на захід від Троїцького російські війська зайняли ділянку площею до 3.91 км².

На правому фланзі Костянтинівського напрямку російські піхотні підрозділи штурмують лісосмуги у напрямку населеного пункту Біла гора, в районі Диліївки та на північ від Динамітного ставка.
На лівому фланзі тривають бої за Яблунівку та Попів Яр. В районі останнього українським військам вдалося зупинити супротивника.

На Сіверському напрямку українські війська відбили атаки противника на південь від Виїмки. На захід від Білогорівського крейдяного кар'єру і на північ від Білогорівки російські війська зайняли ділянку площею до 3.1 км².

За річкою Оскіл на Куп'янському напрямку російські піхотні підрозділи потрапили під удар українських дронарів на північній околиці населеного пункту Красне Перше.

На Сумщині йдуть важкі бої за Юнаківку."
показать весь комментарий
11.06.2025 08:32 Ответить
 
 