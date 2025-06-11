За сутки на фронте 220 боевых столкновений. Самые горячие - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины провели 220 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 90 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 141 управляемую бомбу. Кроме этого, совершил более 5279 обстрелов, из которых 105 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3158 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Цуповка, Купянск Харьковской области; Иванополье, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области; Велетенское, Одрадокаменка Херсонской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, пункт управления БпЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков.
Харьковщина
На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районах Волчанска, Двуречной и в сторону населенного пункта Липцы.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Зеленого Гая.
Восток
На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Грековка, Надия, Карповка, Торское, Ямполовка и Зеленая Долина.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 14 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в сторону Григорьевки и вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, агрессор пытался продвигаться в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Делиевка, Торецк, Леонидовка и Яблоновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка и Константинополь.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 35 атак противника вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле и Бурлацкое.
Юг
На Гуляйпольском направлении захватчики совершили шесть атак в районе Малиновки.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел пять атак в районе населенного пункта Степное и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении агрессор провел три тщетные попытки продвижения к позициям наших защитников.
Курская область
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений различной интенсивности. Кроме этого, враг нанес 28 авиационных ударов с применением 53 управляемых авиационных бомб, а также осуществил 231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.
Север
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Комарському напрямку тривають бої у південній частині Комара і вздовж лісосмуг у «кишені» Комар-Одрадне, де російські війська просунулися на ділянці до 2.1 км².
На Новопавлівському напрямку точаться бої в районі Олексіївки, у напрямку Новомиколаївки, за Новосергіївку та на околицях Горіхового. На схід від останнього і на захід від Троїцького російські війська зайняли ділянку площею до 3.91 км².
На правому фланзі Костянтинівського напрямку російські піхотні підрозділи штурмують лісосмуги у напрямку населеного пункту Біла гора, в районі Диліївки та на північ від Динамітного ставка.
На лівому фланзі тривають бої за Яблунівку та Попів Яр. В районі останнього українським військам вдалося зупинити супротивника.
На Сіверському напрямку українські війська відбили атаки противника на південь від Виїмки. На захід від Білогорівського крейдяного кар'єру і на північ від Білогорівки російські війська зайняли ділянку площею до 3.1 км².
За річкою Оскіл на Куп'янському напрямку російські піхотні підрозділи потрапили під удар українських дронарів на північній околиці населеного пункту Красне Перше.
На Сумщині йдуть важкі бої за Юнаківку."