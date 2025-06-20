РФ найбільше атакує на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Протягом 19 червня Сили оборони України провели 176 бойових зіткнень із російськими військами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 75 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 2798 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5062 артилерійських обстріли, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.



Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Сумської області; Новопіль Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Кам’янське, Плавні, Новоандріївка Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, шість засобів ракетних військ і артилерії та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили 13 атак ворога. Крім того, агресор завдав вісім авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБ, а також здійснив 207 обстрілів, зокрема – десять із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сталося 29 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та Григорівка.

На Сіверському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 13 атак у районі Часового Яру та в напрямку Ступочок, Предтечиного і Білої Гори.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 20 разів атакував українські підрозділи в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах Запоріжжя, Перебудови, Багатиря, Новосілки та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку наші підрозділи відбили один ворожий штурм, поблизу Малинівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз безрезультатно намагалися просунутися уперед.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

