РФ больше всего атакует на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ

В течение 19 июня Силы обороны Украины провели 176 боевых столкновений с российскими войсками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применив пять ракет и сбросив 75 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 2798 дронов-камикадзе. Также враг совершил 5062 артиллерийских обстрела, в том числе 114 - из реактивных систем залпового огня.



Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Красный Хутор Сумской области; Новополь Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Каменское, Плавни, Новоандреевка Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, шесть средств ракетных войск и артиллерии и один другой важный объект российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак врага. Кроме того, агрессор нанес восемь авиационных ударов с применением девяти КАБ, а также осуществил 207 обстрелов, в том числе - десять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские войска шли в наступление 12 раз в районах Волчанска, Зеленого и Строевки.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении произошло 29 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Грековка, Надежда, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и Григорьевка.

На Северском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении враг совершил 13 атак в районе Часова Яра и в направлении Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 20 раз атаковал украинские подразделения в районах Петровки, Александро-Калинового, Яблоновки, Русина Яра и в сторону Дилиевки.

На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Миролюбовка, Коптево, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Алексеевка и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах Запорожья, Перестройки, Богатыря, Новоселки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении наши подразделения отбили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения один раз безрезультатно пытались продвинуться вперед.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

