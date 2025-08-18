Трамп про війну в Україні: Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зупинити війну в Україні, а не продовжувати її далі.
Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що "врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з них - можлива ядерна катастрофа". Попри це, за словами Трампа, йому доводиться читати та слухати ЗМІ, які розповідають, що він ухвалює неправильні рішення щодо війни в Україні.
Президент США вкотре заявив, що це війна Байдена, а не його.
"Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати далі. Вона б НІКОЛИ не почалася, якби я був Президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які працювали над усіма цими конфліктами роками, і так і не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити.
Вони "ТУПІ" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони лише ускладнюють ВИРІШЕННЯ поточної катастрофи Росії/України", - наголосив Трамп.
Лідер США пообіцяв "довести справу до кінця" попри всю критику.
"Я завжди це роблю!!!" - підсумував він.
Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.
Це і зелебобів стосується,які вибрали для країни клоуна,який пообіцяв швидко завершити війну,хоча при ньому за 7 років вона набагато ще ускладнилась.