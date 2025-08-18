Трамп про війну в Україні: Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зупинити війну в Україні, а не продовжувати її далі.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з них - можлива ядерна катастрофа". Попри це, за словами Трампа, йому доводиться читати та слухати ЗМІ, які розповідають, що він ухвалює неправильні рішення щодо війни в Україні.

Президент США вкотре заявив, що це війна Байдена, а не його.

Також дивіться: Стармер перед зустріччю з Трампом: Варто забезпечити справедливий мир в Україні. ВIДЕО

"Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати далі. Вона б НІКОЛИ не почалася, якби я був Президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які працювали над усіма цими конфліктами роками, і так і не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити.

Вони "ТУПІ" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони лише ускладнюють ВИРІШЕННЯ поточної катастрофи Росії/України", - наголосив Трамп.

Лідер США пообіцяв "довести справу до кінця" попри всю критику.

"Я завжди це роблю!!!" - підсумував він.

Читайте: Трамп про зустріч у Білому домі: Тут ніколи не було так багато лідерів Європи одночасно

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не виключають розміщення військ США на території України в рамках гарантій безпеки, - Axios