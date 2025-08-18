УКР
Новини Заяви Трампа
3 894 61

Трамп про війну в Україні: Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради

Заява Трампа про врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зупинити війну в Україні, а не продовжувати її далі.

Про це він повідомив у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що "врегулював 6 воєн за 6 місяців, одна з них - можлива ядерна катастрофа". Попри це, за словами Трампа, йому доводиться читати та слухати ЗМІ, які розповідають, що він ухвалює неправильні рішення щодо війни в Україні.

Президент США вкотре заявив, що це війна Байдена, а не його.

Також дивіться: Стармер перед зустріччю з Трампом: Варто забезпечити справедливий мир в Україні. ВIДЕО

"Я тут лише для того, щоб зупинити її, а не продовжувати далі. Вона б НІКОЛИ не почалася, якби я був Президентом. Я точно знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які працювали над усіма цими конфліктами роками, і так і не змогли нічого зробити, щоб їх зупинити.

Вони "ТУПІ" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони лише ускладнюють ВИРІШЕННЯ поточної катастрофи Росії/України", - наголосив Трамп.

Лідер США пообіцяв "довести справу до кінця" попри всю критику.

"Я завжди це роблю!!!" - підсумував він.

Читайте: Трамп про зустріч у Білому домі: Тут ніколи не було так багато лідерів Європи одночасно

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

За даними ЗМІ, на зустрічі також будуть присутні віцепрезидент Венс, Рубіо, Віткофф, та інші радники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не виключають розміщення військ США на території України в рамках гарантій безпеки, - Axios

Автор: 

США (24070) Трамп Дональд (6913) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
+18
Пішов на ***, під***ловник
показати весь коментар
18.08.2025 17:30 Відповісти
+14
схоже в Рашки все настільки погано, що вони притисли Краснова порватись у найкоротші терміни, бо вже немає сил терпіти
показати весь коментар
18.08.2025 17:33 Відповісти
+13
А я точно знаю, що трамп - мудак.
показати весь коментар
18.08.2025 17:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пішов на ***, під***ловник
показати весь коментар
18.08.2025 17:30 Відповісти
І СМІХ ІІ ГРІХ. РИЖИЙ ДЕГЕНЕРАТ РУЙНУЄ СВІТ, ЗРАДЖУЄ ЖЕРТВУ АГРЕСІЇ. ВІДДАЄ ЇЇ НА ПОТАЛУ ОРДИНЦЯМ. І знає, що божого суду за його злочини не буде,
показати весь коментар
18.08.2025 17:35 Відповісти
А я точно знаю, що трамп - мудак.
показати весь коментар
18.08.2025 17:31 Відповісти
Ще поцьомай ***** у дупу і тоді у тебе буде усе гуд
показати весь коментар
18.08.2025 17:32 Відповісти
це він другу свому володьє , адресував цей випердеж
показати весь коментар
18.08.2025 17:32 Відповісти
Не в тих землях трумп народився,ох не в тих... Потрібно було хоча б на 300 км. західніше від західного кордону Аляски!
показати весь коментар
18.08.2025 17:32 Відповісти
І пішли всі нах - Трамп
показати весь коментар
18.08.2025 17:32 Відповісти
Як йому не ревіти - відірвали від гольфу
показати весь коментар
18.08.2025 17:38 Відповісти
Щоб ти здох,чорт проклятий!
показати весь коментар
18.08.2025 17:33 Відповісти
Довбаний шизофренік.
показати весь коментар
18.08.2025 17:33 Відповісти
схоже в Рашки все настільки погано, що вони притисли Краснова порватись у найкоротші терміни, бо вже немає сил терпіти
показати весь коментар
18.08.2025 17:33 Відповісти
В рашки все постійно "дуже погано" перед будь-якими переговорами, а коли вони закінчуються нічим і війна продовжується як раніше - раптом виявляється що рашка тільки наростила виробництво зброї і збільшила кількість ударів, а "дуже погано" відкладається на невизначений термін.
показати весь коментар
18.08.2025 17:37 Відповісти
Навіть не підозрював шо Гугол перекладач так файно навчився перекладати з однієї мови на іншу .
показати весь коментар
18.08.2025 17:44 Відповісти
И так до тех пор, пока вдруг не случается "развал СССР, дефолт и т.д." да?
показати весь коментар
18.08.2025 17:51 Відповісти
Знову деменція одружилася з Альцгеймером, а дядько Паркінсон дружкою був. Тьху рудий ує...ан.
показати весь коментар
18.08.2025 17:34 Відповісти
Вже зрозуміло - санкцій не буде, ******* для нього важливише ніж Україна
показати весь коментар
18.08.2025 17:35 Відповісти
😂😂😂😂😂😂
показати весь коментар
18.08.2025 17:35 Відповісти
О дебіл.
показати весь коментар
18.08.2025 17:35 Відповісти
Вони "ТУПІ" люди, без здорового глузду, інтелекту чи розуміння, і вони лише ускладнюють ВИРІШЕННЯ поточної катастрофи Росії/України", - наголосив Трамп.
Це і зелебобів стосується,які вибрали для країни клоуна,який пообіцяв швидко завершити війну,хоча при ньому за 7 років вона набагато ще ускладнилась.
показати весь коментар
18.08.2025 17:36 Відповісти
краснов знає як, тому не дивуймося що підігрує пуйла. Хватка пуйла за феберже краснова діє ефективно.
показати весь коментар
18.08.2025 17:36 Відповісти
Цікаво, чи Дональд Трамп вже отримав звання Героя РФ?
показати весь коментар
18.08.2025 17:36 Відповісти
Разом з Нобелівською вручать.
показати весь коментар
18.08.2025 17:44 Відповісти
Ну і поговорили...
показати весь коментар
18.08.2025 17:36 Відповісти
Ну да, він би ще тоді здав пуйлу Україну без жодного пострілу - саме це означає, що при ньому війни б не було. Про 6 війн- кіздеж повний. А саме головне- він в це віріть. Не дадуть йому здати Україну. Українці не дадуть. І зеля це знає. І зеля цього боїться.
показати весь коментар
18.08.2025 17:37 Відповісти
Трамп - все 3,14дарасы я один дартаньян
показати весь коментар
18.08.2025 17:37 Відповісти
Ну не міг ти стати Президентом у 2020-му. Ти ж на виборах перемагаєш жінок, а у 2020-му тобі протистояв мужик. Американське суспільство ще не дозріло до жінки-президента, і ти цим скористався. Якби Гіларі, або Камалі протистояла горила-самець, то горила була б Президентом. Тож не став це собі за досягнення.
показати весь коментар
18.08.2025 17:38 Відповісти
Ото його попердолило
показати весь коментар
18.08.2025 17:38 Відповісти
Пуйові справи… Новий фюрер заявив про себе світові. Проблеми тільки починаються. Вказівки з кремля йдуть кожну годину. Американці мовчатимуть, навіть якщо їх пошлють на путінські фронти.
показати весь коментар
18.08.2025 17:38 Відповісти
Ну звичайно за рахунок жертви, а не агресора ти збираєшся, *****, вирішити...
показати весь коментар
18.08.2025 17:38 Відповісти
Дурням ніколи не потрібні поради...
показати весь коментар
18.08.2025 17:39 Відповісти
«Проблема цього світу в тому, що розумні люди сповнені сумнівів, а дурні - впевненості». (С)
показати весь коментар
18.08.2025 17:40 Відповісти
Припустимо 6 воєн)Але жодну лиш язиком молоти.
показати весь коментар
18.08.2025 17:40 Відповісти
порад не треба. Треба лікаря - псіхіатра
показати весь коментар
18.08.2025 17:41 Відповісти
Погуглил. Кроме психиатра ему ещё нужен невролог и гериатр
показати весь коментар
18.08.2025 17:45 Відповісти
Долю світу вирішують вар'яти...
показати весь коментар
18.08.2025 17:41 Відповісти
ця істота щось там про інтелект пише
показати весь коментар
18.08.2025 17:41 Відповісти
Деменция у деда явно прогрессирует
показати весь коментар
18.08.2025 17:43 Відповісти
Трамп .....але це тоді коли я не забуваю випити відповідні пігулки.
показати весь коментар
18.08.2025 17:44 Відповісти
Манька-величкина та белка-гарячкина...
показати весь коментар
18.08.2025 17:44 Відповісти
Доні-тупого ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало,бо само ото він і є...
показати весь коментар
18.08.2025 17:45 Відповісти
Я точно знаю що трампіська нарцис і довбойоб
показати весь коментар
18.08.2025 17:46 Відповісти
Конечно он знает,что идет война московитов с агентурой московитов в Киеве,попробуйте остановить такую войну или помогать победить в ней Украине,это невозможно,и это знают все.
показати весь коментар
18.08.2025 17:48 Відповісти
У Трампона руки горят получить Шнобелевскую премию. Ему плевать на жертву на которую напали, ему главное деньги, да побольше,
показати весь коментар
18.08.2025 17:48 Відповісти
Сказав фредович і заковтнув малахвью бункерного
показати весь коментар
18.08.2025 17:49 Відповісти
Людина з вокабуляром і інтелектом пересічного школяра молодших класів наразі в ролі керівника світу. І перед ним мусять схилятися професора і професіонали. Як це так можливо у ******** політиці?
показати весь коментар
18.08.2025 17:49 Відповісти
Макіавеллі все це чітко описав.
показати весь коментар
18.08.2025 17:53 Відповісти
Це має назву культ особистості, який старанно, from Dusk Till Dawn створюють, облизуючи ерогенні зони акцентуйованої особистості з альтернативними способом мислення та поведінкою.
показати весь коментар
18.08.2025 18:01 Відповісти
Рузвельт знав що робить, а Трамп - просто барига
показати весь коментар
18.08.2025 17:49 Відповісти
Тут нічого коментувати не треба - саме фото до теми - найкращій коментар ! 🤪
показати весь коментар
18.08.2025 17:50 Відповісти
Американцям потрібно зробити висновок. Венс це трамп в молодості. А в Україні більше неможна аби жид дорвався до влади. Ні в якому разі!!!!
показати весь коментар
18.08.2025 17:50 Відповісти
Цей рудий підар, гірше ніж *****
показати весь коментар
18.08.2025 17:52 Відповісти
бл..дь ...невростенік вуді 🤠 ...
показати весь коментар
18.08.2025 17:53 Відповісти
Сказал, что ему за щекой не жмёт
показати весь коментар
18.08.2025 18:01 Відповісти
Думаю що вже всі зрозуміли що трамп це казковий ІДІОТ
показати весь коментар
18.08.2025 18:03 Відповісти
А він нічого, окрім того, що вимагає #уйло, і зробити не може - дуже цікаве кіно з файлів епштейна є у #уйла. Так, це конспірологія, але чому у штатах продовжують "копати" у цьому напрямку і чому трамп різко почав заперечувати існування тих файлів?
показати весь коментар
18.08.2025 18:05 Відповісти
Поруч з зе (замість 'ермака) ОБОВ'ЯЗКОВО повинен бути ПРОФЕСІЙНИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ-ДИПЛОМАТ З БАГАТОРІЧНИМ ДОСВІДОМ!!! Таке дозволено навіть в форматі тет-а-тет. Це дає можливість збавити градус, краще зрозуміти почуте, згладити гострі кути (при перекладі В ОБИДВА боки), банально - отримати додаткові хвилини для пошуку найкращої відповіді... Хоча кому я це кажу, воно ж геніальне та вміє все краще за всіх... За рахунок країни... Тім більше, що всі справжні Професіонали давно розбіглися... Знайшли б ХОЧА Б ОДНОГО - тимчасово - на погодинну оплату - заради країни......
показати весь коментар
18.08.2025 18:05 Відповісти
Колись мій викладач криміналістики сказав на заняттях: "Точно знають" лише неуки, та божевільні...".
показати весь коментар
18.08.2025 18:07 Відповісти
А ше дехто розумніший за вашого викладача казав шо в світі все відносно ( ну типу 2 додати 2 і помножити на 2 дорівнює шість тому шо воно не так є - а тому шо такі правила придумали в матиматиці ).
показати весь коментар
18.08.2025 18:16 Відповісти
А чим він готовий заплатити, якщо все ж помиляється: наприклад, власним життям готовий?
показати весь коментар
18.08.2025 18:16 Відповісти
Пу міцно тримає його за фаберже.
показати весь коментар
18.08.2025 18:16 Відповісти
 
 