Трамп о войне в Украине: Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы

Заявление Трампа об урегулировании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет остановить войну в Украине, а не продолжать ее дальше.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что "урегулировал 6 войн за 6 месяцев, одна из них - возможная ядерная катастрофа". Несмотря на это, по словам Трампа, ему приходится читать и слушать СМИ, которые рассказывают, что он принимает неправильные решения по войне в Украине.

Президент США в очередной раз заявил, что это война Байдена, а не его.

Также смотрите: Стармер перед встречей с Трампом: Нужно обеспечить справедливый мир в Украине. ВИДЕО

"Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать дальше. Она бы НИКОГДА не началась, если бы я был Президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые работали над всеми этими конфликтами годами, и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить.

Они "тупые" люди, без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только усложняют РЕШЕНИЕ текущей катастрофы России/Украины", - подчеркнул Трамп.

Лидер США пообещал "довести дело до конца", несмотря на всю критику.

"Я всегда это делаю!!!" - подытожил он.

Заявление Трампа об урегулировании войны в Украине

Читайте: Трамп о встрече в Белом доме: Здесь никогда не было так много лидеров Европы одновременно

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Трампа не исключают размещения войск США на территории Украины в рамках гарантий безопасности, - Axios

США (27726) Трамп Дональд (6393) война в Украине (5716)
+28
Пішов на ***, під***ловник
показать весь комментарий
18.08.2025 17:30 Ответить
+20
схоже в Рашки все настільки погано, що вони притисли Краснова порватись у найкоротші терміни, бо вже немає сил терпіти
показать весь комментарий
18.08.2025 17:33 Ответить
+19
А я точно знаю, що трамп - мудак.
показать весь комментарий
18.08.2025 17:31 Ответить
Чому не прислухатись до нормальних,справедливих порад?Чи може він як Хрущов: "Одно мнение неверное,другое мое!"
показать весь комментарий
18.08.2025 19:11 Ответить
Повторяю у ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря слабоумный нарцисс тампон( педофильный агент краснов) и бенин Оманский Нарик ( проект кремля Буратино) и если бы в 21 году победило это ржавое Существо Украины уже не было, на это и был расчет бункерной Крысы, а теперь посмотрим какие санкции "введет" таМпон.....их не будет....потому что его яйца как и бениного Нарика в кремле....
показать весь комментарий
18.08.2025 19:12 Ответить
Трамп про війну в Україні: Я точно знаю, що роблю ...
----------------------------------------------------------------
Не можешь ты все знать.
Ты даже не знаешь, где находится Украина, что она не омывается океанами, что путин не мог захватить Киев, если бы танки поехали прямо по дороге, а не сворачивали в поле и т.д.

Фраза "Я знаю, что ничего не знаю" (др.-греч. ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα) принадлежит древнегреческому философу Сократу.
Эта фраза является выражением сократовского понимания ограниченности человеческого знания и важности осознания своего незнания.
Но тебе это "не грозит". Безнадежный случай.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:13 Ответить
этому деду давно врач нужен. тут медицинский случай.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:15 Ответить
пізно !
Маланці його вже треба в пансіонат "Одуванчік" везти

.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:20 Ответить
Щоб ти і вся твоя МАГА до кінця життя жила в Якутске!!! Дай бог!!! Боже поможи!!! СвТі Сили поможіть це зробити!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 19:23 Ответить
У старого пирдуна Трампона починається осіннє загострення
показать весь комментарий
18.08.2025 19:27 Ответить
Я точно знаю, що роблю
-------------------------------------------
Потому что путин передал ему полные и подробные инструкции, что и как делать.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:31 Ответить
Серйозно? Бо ззовні це виглядає з точністю до навпаки.
показать весь комментарий
18.08.2025 19:35 Ответить
Червону доріжку...це трохи *******
показать весь комментарий
18.08.2025 19:35 Ответить
Ось так трампон виглядає реалістичним чмом з Макдональдса!
Американці, з таким преz-дентом Ви йдете до гдибокої кризи, схаменіться!
Або Ви його пошлете на*уй, або він зільє Вас в кналізацію!
показать весь комментарий
18.08.2025 19:44 Ответить
Боже, яку воно кончене...Він навіть не бачить своїх помилок!
показать весь комментарий
18.08.2025 19:45 Ответить
