Трамп о войне в Украине: Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет остановить войну в Украине, а не продолжать ее дальше.
Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что "урегулировал 6 войн за 6 месяцев, одна из них - возможная ядерная катастрофа". Несмотря на это, по словам Трампа, ему приходится читать и слушать СМИ, которые рассказывают, что он принимает неправильные решения по войне в Украине.
Президент США в очередной раз заявил, что это война Байдена, а не его.
"Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать дальше. Она бы НИКОГДА не началась, если бы я был Президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые работали над всеми этими конфликтами годами, и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить.
Они "тупые" люди, без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только усложняют РЕШЕНИЕ текущей катастрофы России/Украины", - подчеркнул Трамп.
Лидер США пообещал "довести дело до конца", несмотря на всю критику.
"Я всегда это делаю!!!" - подытожил он.
Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.
По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.
----------------------------------------------------------------
Не можешь ты все знать.
Ты даже не знаешь, где находится Украина, что она не омывается океанами, что путин не мог захватить Киев, если бы танки поехали прямо по дороге, а не сворачивали в поле и т.д.
Фраза "Я знаю, что ничего не знаю" (др.-греч. ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα) принадлежит древнегреческому философу Сократу.
Эта фраза является выражением сократовского понимания ограниченности человеческого знания и важности осознания своего незнания.
Но тебе это "не грозит". Безнадежный случай.
Маланці його вже треба в пансіонат "Одуванчік" везти
.
-------------------------------------------
Потому что путин передал ему полные и подробные инструкции, что и как делать.
Американці, з таким преz-дентом Ви йдете до гдибокої кризи, схаменіться!
Або Ви його пошлете на*уй, або він зільє Вас в кналізацію!