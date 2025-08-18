Трамп о войне в Украине: Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет остановить войну в Украине, а не продолжать ее дальше.

Об этом он сообщил в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что "урегулировал 6 войн за 6 месяцев, одна из них - возможная ядерная катастрофа". Несмотря на это, по словам Трампа, ему приходится читать и слушать СМИ, которые рассказывают, что он принимает неправильные решения по войне в Украине.

Президент США в очередной раз заявил, что это война Байдена, а не его.

"Я здесь только для того, чтобы остановить ее, а не продолжать дальше. Она бы НИКОГДА не началась, если бы я был Президентом. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые работали над всеми этими конфликтами годами, и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить.

Они "тупые" люди, без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только усложняют РЕШЕНИЕ текущей катастрофы России/Украины", - подчеркнул Трамп.

Лидер США пообещал "довести дело до конца", несмотря на всю критику.

"Я всегда это делаю!!!" - подытожил он.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

По данным СМИ, на встрече также будут присутствовать вице-президент Вэнс, Рубио, Уиткофф, и другие советники.

