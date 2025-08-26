Справа ексзаступника керівника ОП Смирнова: ВАКС продовжив строк дії обов’язків

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків колишньому заступнику глави ОП Андрію Смирнову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного Смирнова Андрій Олександровича ... задовольнити. Продовжити підозрюваному Смирнову строк дії обов'язків ... до 25 жовтня 2025 року", - зазначив суддя Віктор Маслов.

Так, Смирнов має:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Справа Смирнова

Колишнього заступника Андрія Єрмака Смирнова НАБУ і САП підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 роки посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

28 травня Антикорупційний суд призначив Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави.

30 травня 2024 року за колишнього заступника керівника Офісу президента, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 мільйона гривень, внесли заставу.

5 травня 2025 року ексзаступника глави Офісу Президента Андрія Смирнова відправили під варту із можливістю внесення застави у 18 млн грн.

6 травня за колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 18 млн грн.

