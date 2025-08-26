Дело экс-заместителя главы ОП Смирнова: ВАКС продлил срок полномочий

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей бывшему заместителю главы ОП Андрею Смирнову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продление срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого Смирнова Андрей Александровича ... удовлетворить. Продлить подозреваемому Смирнову срок действия обязанностей ... до 25 октября 2025 года", - отметил судья Виктор Маслов.

Так, Смирнов должен:

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Дело Смирнова

Бывшего заместителя Андрея Ермака Смирнова НАБУ и САП подозревают в незаконном обогащении на 15,7 млн грн. Чтобы скрыть свое имущество, он оформил большую его часть на родного брата.

По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы чиновник приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период в размере более 1,3 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн грн.

28 мая Антикоррупционный суд назначил Смирнову меру пресечения в виде 10 млн грн залога.

30 мая 2024 года за бывшего заместителя руководителя Офиса президента, которого подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен, внесли залог.

5 мая 2025 года экс-заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова отправили под стражу с возможностью внесения залога в 18 млн грн.

6 мая за бывшего заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 18 млн грн.

