УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12805 відвідувачів онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
3 389 32

Поставки Україні американських ракет Tomahawk призведуть до "серйозної ескалації", - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk завдасть "колосальної шкоди" відносинам між РФ та США і призведе до "серйозної ескалації".

Про це він сказав в інтервʼю російському виданню "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.

Лавров скептично оцінює заяви президента США Дональда Трампа щодо надання Україні Tomahawk, оскільки голова Білого дому так само каже, що "не хоче ескалації".

"(Трамп говорить це - ред.) Визнаючи, що це буде ескалація, причому дуже серйозна. Україна тут вже буде ні до чого", – додав він.

За словами глави російського МЗС, це "просто завдасть колосальної шкоди перспективам нормалізації відносин між Росією і США і виходу з того абсолютно повного глухого кута, в який ці відносини були загнані адміністрацією Байдена".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон вже розробив плани продажу чи передачі Україні ракет Tomahawk, - NYT

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побачимо, чи вдасться "Томагавками" посадити Путіна за стіл переговорів. Останнє слово за Трампом, - Вітакер

Автор: 

Лавров Сергій (1659) росія (68438) США (24518) Томагавк (32) війна в Україні (6567)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Може хтось їм вже відповість, що це не ескалація, а дзеркальна відповідь? Чи коняка не в курсі, що раїся з 22 року пуляє крилатими ракетами по Україні?
показати весь коментар
15.10.2025 19:38 Відповісти
+15
шо скунс коняко подібний,палає в тебе пердак?
показати весь коментар
15.10.2025 19:38 Відповісти
+13
Ескалація почалася 24 лютого 2022-го і досі продовжується. Якщо стара коняка про це забула
показати весь коментар
15.10.2025 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо скунс коняко подібний,палає в тебе пердак?
показати весь коментар
15.10.2025 19:38 Відповісти
Може хтось їм вже відповість, що це не ескалація, а дзеркальна відповідь? Чи коняка не в курсі, що раїся з 22 року пуляє крилатими ракетами по Україні?
показати весь коментар
15.10.2025 19:38 Відповісти
ХАрошиЄ сАпАгі, значіт нАдА брать...
показати весь коментар
15.10.2025 19:39 Відповісти
китаю не подобається ? ...
показати весь коментар
15.10.2025 19:39 Відповісти
дайте йому овса..
показати весь коментар
15.10.2025 19:41 Відповісти
Хай жре пісок замість вівса!
показати весь коментар
15.10.2025 19:44 Відповісти
Так уже дали. Тільки овес вийшов... особливим - з цікавими властивостями. Бачите, як ніпадєццкі плющить Говорящого Шкапа?
показати весь коментар
15.10.2025 20:59 Відповісти
Ескалація почалася 24 лютого 2022-го і досі продовжується. Якщо стара коняка про це забула
показати весь коментар
15.10.2025 19:42 Відповісти
..вони змінять хід війни, це головне!!
показати весь коментар
15.10.2025 19:43 Відповісти
Он воно що.Раз коня випустили і він заржав значить чоботи хороші,треба брать.Мабуть кепські діла у х@йла,раз вони всі так заверещали.Будем слідкувати за поведінкою болота.
показати весь коментар
15.10.2025 19:43 Відповісти
"Шахеди" з Ірану,ракети від Північної Кореї,снаряди звідти ж,це не ескалація?Вас,скотів,треба в стойло ставити.
показати весь коментар
15.10.2025 19:47 Відповісти
його кобздон чекає, а він про ескалацію
показати весь коментар
15.10.2025 19:49 Відповісти
Дашотикажеш стара кобила. Ескалювати так ескалювати. Тільки тепер Україна вас буде ескалювати. А то рашисти думали що тільки їм все можна а остальні повинні терпіти
показати весь коментар
15.10.2025 20:00 Відповісти
Так заканчивайте войну и убирайтесь из Украины
показати весь коментар
15.10.2025 20:00 Відповісти
І все?
показати весь коментар
15.10.2025 20:02 Відповісти
Ай-я-яй, та что ты говоришь, та не может такого быть... а где про красные линии....
показати весь коментар
15.10.2025 20:02 Відповісти
До сярьйознай ескалации!
Шо, стара понура коняка який на шкуродерні прогули вже давно пишуть, у штані насереш чи власну доньу зі США вивезеш?
показати весь коментар
15.10.2025 20:05 Відповісти
"(Трамп говорить це - ред.) Визнаючи, що це буде ескалація, причому дуже серйозна. Україна тут вже буде ні до чого", - додав він.
Договорились ... мы тогда просто в "сторонке постоим" - посмотрим (но уже с Тomahawk-ами ... )
показати весь коментар
15.10.2025 20:09 Відповісти
Перекладаю з дипломатичної: " ми сильна абидимся".
показати весь коментар
15.10.2025 20:16 Відповісти
ну так в США сидить русскій космонавт, що готується полетіти на міжнародну космічну станцію на ракеті від SpaceX

що зміниться в його долі якщо Україна отримає "томогавки"? яка ескалація чекає на нього?
показати весь коментар
15.10.2025 20:17 Відповісти
Коняка, уже після лютого 2022 року , особисто українцям, на вашу ескалоцію насрати з високої гірки. Що стосується європейців, то все більше з них переконуються, що ви під@раси, і, теза про другу армію світу, усього лише міф, бо здихає вона на землі України, як зомбаки з фільму "ходячі мерці".
показати весь коментар
15.10.2025 20:21 Відповісти
Це призведе до того, що за пуйлом будуть носити 2 чемодана...
показати весь коментар
15.10.2025 20:32 Відповісти
Беріть вище - цілих чотири!
показати весь коментар
15.10.2025 20:55 Відповісти
А до цього яка була ескалація?
показати весь коментар
15.10.2025 20:33 Відповісти
Це що, сивому мерину більше вівса насипати будуть?
показати весь коментар
15.10.2025 20:36 Відповісти
...і не простого, а галюциногенного!
показати весь коментар
15.10.2025 20:54 Відповісти
і до ще більших куп розібраних на запчастини зашкварених чмоскалів!
показати весь коментар
15.10.2025 20:40 Відповісти
Ану, гицелі, признавайтеся: хто мішає Говорящому Шкапові до вівса макову соломку?!
показати весь коментар
15.10.2025 20:51 Відповісти
Конячка голова,про яку ескалацію ти говориш? Все,що можете,ви кидаєте на вбивство українців та руйнацію. Яка ще ескалація може бути,конячий виродку? Ссикотно,що по кацапєтовці прилетить? Так це гра на двоє воріт,готуйся.
показати весь коментар
15.10.2025 21:07 Відповісти
Хто читає хоча би сьогодняшню СNN, знає, що ніяких Томагавків не буде. Це така казочка зеленського, тіпа тауросів.
показати весь коментар
15.10.2025 21:21 Відповісти
Tut nuzhen tot smeiushisa ispanec !
показати весь коментар
15.10.2025 21:24 Відповісти
Ми напишемо на них Фламінго, один хрін вони кудись у вирій полетіли. Так пайдьот?
показати весь коментар
15.10.2025 21:24 Відповісти
 
 