Поставки Україні американських ракет Tomahawk призведуть до "серйозної ескалації", - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk завдасть "колосальної шкоди" відносинам між РФ та США і призведе до "серйозної ескалації".

Про це він сказав в інтервʼю російському виданню "Коммерсант", передає Цензор.НЕТ.

Лавров скептично оцінює заяви президента США Дональда Трампа щодо надання Україні Tomahawk, оскільки голова Білого дому так само каже, що "не хоче ескалації".

"(Трамп говорить це - ред.) Визнаючи, що це буде ескалація, причому дуже серйозна. Україна тут вже буде ні до чого", – додав він.

За словами глави російського МЗС, це "просто завдасть колосальної шкоди перспективам нормалізації відносин між Росією і США і виходу з того абсолютно повного глухого кута, в який ці відносини були загнані адміністрацією Байдена".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон вже розробив плани продажу чи передачі Україні ракет Tomahawk, - NYT

Що передувало?

Раніше видання Axios повідомляло, що 17 жовтня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський говоритимуть про ракети Tomahawk.

Трамп заявив, що "певною мірою" ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk в Україну.

У Кремлі вважають, що рішення Трампа поставити Україні ракети Tomahawk буде черговою ескалацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побачимо, чи вдасться "Томагавками" посадити Путіна за стіл переговорів. Останнє слово за Трампом, - Вітакер