Поставки Украине американских ракет Tomahawk приведут к "серьезной эскалации", - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk нанесут "колоссальный ущерб" отношениям между РФ и США и приведут к "серьезной эскалации".

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

Лавров скептически оценивает заявления президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине Tomahawk, поскольку глава Белого дома также говорит, что "не хочет эскалации".

"(Трамп говорит это - ред.) признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Украина здесь уже будет ни при чем", - добавил он.

По словам главы российского МИДа, это "просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выхода из того абсолютно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена".

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

