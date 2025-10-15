Поставки Украине американских ракет Tomahawk приведут к "серьезной эскалации", - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk нанесут "колоссальный ущерб" отношениям между РФ и США и приведут к "серьезной эскалации".
Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.
Лавров скептически оценивает заявления президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине Tomahawk, поскольку глава Белого дома также говорит, что "не хочет эскалации".
"(Трамп говорит это - ред.) признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Украина здесь уже будет ни при чем", - добавил он.
По словам главы российского МИДа, это "просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выхода из того абсолютно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена".
Что предшествовало?
Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.
Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.
В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.
Шо, стара понура коняка який на шкуродерні прогули вже давно пишуть, у штані насереш чи власну доньу зі США вивезеш?
Договорились ... мы тогда просто в "сторонке постоим" - посмотрим (но уже с Тomahawk-ами ... )
що зміниться в його долі якщо Україна отримає "томогавки"? яка ескалація чекає на нього?