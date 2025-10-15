РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11443 посетителя онлайн
Новости Ракеты Tomahawk для Украины
3 158 29

Поставки Украине американских ракет Tomahawk приведут к "серьезной эскалации", - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk нанесут "колоссальный ущерб" отношениям между РФ и США и приведут к "серьезной эскалации".

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Коммерсант", передает Цензор.НЕТ.

Лавров скептически оценивает заявления президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине Tomahawk, поскольку глава Белого дома также говорит, что "не хочет эскалации".

"(Трамп говорит это - ред.) признавая, что это будет эскалация, причем очень серьезная. Украина здесь уже будет ни при чем", - добавил он.

По словам главы российского МИДа, это "просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выхода из того абсолютно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пентагон уже разработал планы продажи или передачи Украине ракет Tomahawk, - NYT

Что предшествовало?

Ранее издание Axios сообщало, что 17 октября президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский будут говорить о ракетах Tomahawk.

Трамп заявил, что "в определенной степени" принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину.

В Кремле считают, что решение Трампа поставить Украине ракеты Tomahawk будет очередной эскалацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посмотрим, удастся ли "Томагавками" усадить Путина за стол переговоров. Последнее слово - за Трампом, - Уитакер

Автор: 

Лавров Сергей (2373) россия (97670) США (28065) Томагавк (32) война в Украине (6518)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Може хтось їм вже відповість, що це не ескалація, а дзеркальна відповідь? Чи коняка не в курсі, що раїся з 22 року пуляє крилатими ракетами по Україні?
показать весь комментарий
15.10.2025 19:38 Ответить
+14
шо скунс коняко подібний,палає в тебе пердак?
показать весь комментарий
15.10.2025 19:38 Ответить
+10
Ескалація почалася 24 лютого 2022-го і досі продовжується. Якщо стара коняка про це забула
показать весь комментарий
15.10.2025 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо скунс коняко подібний,палає в тебе пердак?
показать весь комментарий
15.10.2025 19:38 Ответить
Може хтось їм вже відповість, що це не ескалація, а дзеркальна відповідь? Чи коняка не в курсі, що раїся з 22 року пуляє крилатими ракетами по Україні?
показать весь комментарий
15.10.2025 19:38 Ответить
ХАрошиЄ сАпАгі, значіт нАдА брать...
показать весь комментарий
15.10.2025 19:39 Ответить
китаю не подобається ? ...
показать весь комментарий
15.10.2025 19:39 Ответить
дайте йому овса..
показать весь комментарий
15.10.2025 19:41 Ответить
Хай жре пісок замість вівса!
показать весь комментарий
15.10.2025 19:44 Ответить
Так уже дали. Тільки овес вийшов... особливим - з цікавими властивостями. Бачите, як ніпадєццкі плющить Говорящого Шкапа?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:59 Ответить
Ескалація почалася 24 лютого 2022-го і досі продовжується. Якщо стара коняка про це забула
показать весь комментарий
15.10.2025 19:42 Ответить
..вони змінять хід війни, це головне!!
показать весь комментарий
15.10.2025 19:43 Ответить
Он воно що.Раз коня випустили і він заржав значить чоботи хороші,треба брать.Мабуть кепські діла у х@йла,раз вони всі так заверещали.Будем слідкувати за поведінкою болота.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:43 Ответить
"Шахеди" з Ірану,ракети від Північної Кореї,снаряди звідти ж,це не ескалація?Вас,скотів,треба в стойло ставити.
показать весь комментарий
15.10.2025 19:47 Ответить
його кобздон чекає, а він про ескалацію
показать весь комментарий
15.10.2025 19:49 Ответить
Дашотикажеш стара кобила. Ескалювати так ескалювати. Тільки тепер Україна вас буде ескалювати. А то рашисти думали що тільки їм все можна а остальні повинні терпіти
показать весь комментарий
15.10.2025 20:00 Ответить
Так заканчивайте войну и убирайтесь из Украины
показать весь комментарий
15.10.2025 20:00 Ответить
І все?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:02 Ответить
Ай-я-яй, та что ты говоришь, та не может такого быть... а где про красные линии....
показать весь комментарий
15.10.2025 20:02 Ответить
До сярьйознай ескалации!
Шо, стара понура коняка який на шкуродерні прогули вже давно пишуть, у штані насереш чи власну доньу зі США вивезеш?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:05 Ответить
"(Трамп говорить це - ред.) Визнаючи, що це буде ескалація, причому дуже серйозна. Україна тут вже буде ні до чого", - додав він.
Договорились ... мы тогда просто в "сторонке постоим" - посмотрим (но уже с Тomahawk-ами ... )
показать весь комментарий
15.10.2025 20:09 Ответить
Перекладаю з дипломатичної: " ми сильна абидимся".
показать весь комментарий
15.10.2025 20:16 Ответить
ну так в США сидить русскій космонавт, що готується полетіти на міжнародну космічну станцію на ракеті від SpaceX

що зміниться в його долі якщо Україна отримає "томогавки"? яка ескалація чекає на нього?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:17 Ответить
Коняка, уже після лютого 2022 року , особисто українцям, на вашу ескалоцію насрати з високої гірки. Що стосується європейців, то все більше з них переконуються, що ви під@раси, і, теза про другу армію світу, усього лише міф, бо здихає вона на землі України, як зомбаки з фільму "ходячі мерці".
показать весь комментарий
15.10.2025 20:21 Ответить
Це призведе до того, що за пуйлом будуть носити 2 чемодана...
показать весь комментарий
15.10.2025 20:32 Ответить
Беріть вище - цілих чотири!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:55 Ответить
А до цього яка була ескалація?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:33 Ответить
Це що, сивому мерину більше вівса насипати будуть?
показать весь комментарий
15.10.2025 20:36 Ответить
...і не простого, а галюциногенного!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:54 Ответить
і до ще більших куп розібраних на запчастини зашкварених чмоскалів!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:40 Ответить
Ану, гицелі, признавайтеся: хто мішає Говорящому Шкапові до вівса макову соломку?!
показать весь комментарий
15.10.2025 20:51 Ответить
Конячка голова,про яку ескалацію ти говориш? Все,що можете,ви кидаєте на вбивство українців та руйнацію. Яка ще ескалація може бути,конячий виродку? Ссикотно,що по кацапєтовці прилетить? Так це гра на двоє воріт,готуйся.
показать весь комментарий
15.10.2025 21:07 Ответить
 
 