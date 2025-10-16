УКР
СБУ відповіла на заяви Бортнікова про "кураторство британців" у спецоперації "Павутина": "Спроба ворога виправдати власний провал"

атака дрона на літак стратавіації рф

Директор російської ФСБ Олександр Бортніков заявив, що за нібито успіхами СБУ у спецоперації "Павутина" стояла британська розвідка, яка, за його словами, також організувала "вкид про величезні збитки".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

Бортніков стверджує, що операція СБУ проводилася під "безпосереднім кураторством британської розвідки", а британці, нібито, забезпечили "пропагандистський супровід", поширюючи фейкові дані про "величезні збитки" та "авторство" України.

У Службі безпеки України спростували ці твердження, назвавши їх "спробою ворога виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією". Там підкреслили, що операцію "Павутина" СБУ здійснила виключно власними силами.

"Адже завдяки співробітникам СБУ та їхній роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідьадміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

Та яка різниця? "Не вмер Данило - так болячка задавила...". Головне - РЕЗУЛЬТАТ!...
16.10.2025 15:11 Відповісти
Ні, Ви не праві. Ще Членін сказав: Пропаганда це наше всьо! і заснував газету "Іскра" з епіграфом: Із іскри спалахне полум'я!
16.10.2025 15:19 Відповісти
Британці самі поводяться як дятли. Збираються поставити пам'ятник Радакіну за знищення кацапського флоту на Чорному морі. Американці наприклад завжди приховують свою участь.
16.10.2025 15:17 Відповісти
Головна діюча особа зриву цієї операції - як завжди - ********** України - зеленский. 4-5 військових портів на рашці хіба це павутиння? По розробці операції повинно бути 500-600 об'єктів рашистів. Але Трамп сказав, злодюзі - У тебе нема козирів. І гнида дала наказ почати майже не підготовлену операцію розвідки. Бачив пояснення малюка - водій вантажівки,котра перевозила дрони, не нароком нажав на тумблер пуску і дрони почали вилітати. Їх помітили рюські і тому все пішло не так. Це для ідіотів, для 60% гвидонів.
16.10.2025 15:52 Відповісти
Звичайно їм важко признатися, що таку ''супер'' службу переграли і крутили на одному предметі українські спеціальні служби. Виправдовуються перед своїми, що то мов англо- сакси..., ні ідіоти, то наші прості хлопці і дівчата, які не тільки знищили частину стратегічної авіації, а спалили ваших тисячі танків, бмп і НПЗ в глибині Цапії.
16.10.2025 18:01 Відповісти
 
 