СБУ відповіла на заяви Бортнікова про "кураторство британців" у спецоперації "Павутина": "Спроба ворога виправдати власний провал"

Директор російської ФСБ Олександр Бортніков заявив, що за нібито успіхами СБУ у спецоперації "Павутина" стояла британська розвідка, яка, за його словами, також організувала "вкид про величезні збитки".

Бортніков стверджує, що операція СБУ проводилася під "безпосереднім кураторством британської розвідки", а британці, нібито, забезпечили "пропагандистський супровід", поширюючи фейкові дані про "величезні збитки" та "авторство" України.

У Службі безпеки України спростували ці твердження, назвавши їх "спробою ворога виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією". Там підкреслили, що операцію "Павутина" СБУ здійснила виключно власними силами.

"Адже завдяки співробітникам СБУ та їхній роботі міф про "всесильність ФСБ" розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ", - зазначили у пресслужбі СБУ.

Спецоперація СБУ "Павутина"

1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак - серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".

3 червня Генштаб уточнив, що у результаті спецоперації Служби безпеки України, проведеної 01 червня 2025 року, уражено 41 російський військовий літак.

Також низка ЗМІ повідомляли, що Україна не проінформувала заздалегідьадміністрацію президента США Дональда Трампа про спецоперацію СБУ "Павутина" на російські аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками.

