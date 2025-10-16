СБУ ответила на заявления Бортникова о "кураторстве британцев" в спецоперации "Павутина": "Попытка врага оправдать свой провал"

Директор российской ФСБ Александр Бортников заявил, что за, якобы, успехами СБУ в спецоперации "Павутина" стояла британская разведка, которая, по его словам, также организовала "вброс об огромных убытках".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Бортников утверждает, что операция СБУ проводилась под "непосредственным кураторством британской разведки", а британцы, якобы, обеспечили "пропагандистское сопровождение", распространяя фейковые данные об "огромных убытках" и "авторстве" Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Павутина" откладывалась из-за пьянства россиян: "Водители фур на Пасху зашли в запой, 1 мая - они неделю лежат. Потом 9 мая. Мы из-за этого месяц потеряли. ВИДЕО

В Службе безопасности Украины опровергли эти утверждения, назвав их "попыткой врага оправдать свой провал перед внутренней аудиторией". Там подчеркнули, что операцию "Павутина" СБУ осуществила исключительно собственными силами.

"Поскольку благодаря сотрудникам СБУ и их работе миф о "всесильности ФСБ" рассыпался прямо на глазах и сгорел вместе с самолетами стратегической авиации РФ", - отметили в пресс-службе СБУ.

Спецоперация СБУ "Павутина"

1 июня Служба безопасности Украины осуществила спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.

Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Поразить удалось 41 российский самолет - среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для реализации операции "Павутина" СБУ создала логистическую компанию в Челябинске, - Малюк

Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена в результате спецоперации СБУ "Павутина" составляет 7 миллиардов долларов США.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка по операции "Павутина".

3 июня Генштаб уточнил, что в результате спецоперации Службы безопасности Украины, проведенной 01 июня 2025 года, уничтожен 41 российский военный самолет.

Также ряд СМИ сообщали, что Украина не проинформировала заранее администрациюпрезидента США Дональда Трампа о спецоперации СБУ "Павутина" на российские аэродромы со стратегическими бомбардировщиками.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ