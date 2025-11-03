США готуються випробувати міжконтинентальну балістичну ракету, - Newsweek

Навігаційні дані свідчать, що США запланували перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд, після того, як Дональд Трамп наказав відновити випробування ядерної зброї.

Про це пише видання Newsweek, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня лідер США оголосив у соцмережі, що наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї, оскільки Росія та Китай продовжують тестувати свої арсенали.

Пізніше міністр енергетики Райт уточнив, що випробування не передбачатимуть справжніх вибухів, як це робилося раніше, а зосередяться на перевірці всіх інших компонентів ядерної зброї, щоб переконатися, що ті здатні викликати атомний вибух.

Випробування

"Американські військові регулярно, кілька разів на рік, проводять випробування свого парку міжконтинентальних балістичних ракет, які разом з підводними човнами та бомбардувальниками, оснащеними ядерною зброєю, складають ядерну тріаду, щоб переконатися в їхній безпеці, надійності, ефективності та практичній придатності для забезпечення стратегічного стримування", - зазначив автор.

Викладачі факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технологічного університету в Нідерландах Марко Лангбрук вважає, що випробувальний пуск американської міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III відбудеться між середою та четвергом.

Ракету випустять із космічної бази Ванденберг у Каліфорнії, вона має досягти полігону на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану.

Траєкторія запуску буде схожою із випробуванням у травні, коли неозброєна ракета пролетіла близько 6,7 тис. км.

"Це також буде другим випадком з вересня, коли американські ядерні сили провели випробування, під час якого підводний човен випустив чотири неозброєні балістичні ракети Trident II D5 Life Extension в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди", - пише видання.

Запас ракет у США

Проєкт ядерної інформації Федерації американських вчених зазначає, що ВПС США мають 400 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III, розгорнутих у шахтах по всій території Колорадо, Монтани, Небраски, Північної Дакоти та Вайомінгу, з дальністю польоту понад 9,6 тис. км.

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.

У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.

