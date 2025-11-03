УКР
США готуються випробувати міжконтинентальну балістичну ракету, - Newsweek

США готуються випробувати міжконтинентальну балістику

Навігаційні дані свідчать, що США запланували перше випробування міжконтинентальної балістичної ракети, здатної нести ядерний заряд, після того, як Дональд Трамп наказав відновити випробування ядерної зброї.

Про це пише видання Newsweek, передає Цензор.НЕТ.

Минулого тижня лідер США оголосив у соцмережі, що наказав Пентагону негайно розпочати випробування ядерної зброї, оскільки Росія та Китай продовжують тестувати свої арсенали.

Пізніше міністр енергетики Райт уточнив, що випробування не передбачатимуть справжніх вибухів, як це робилося раніше, а зосередяться на перевірці всіх інших компонентів ядерної зброї, щоб переконатися, що ті здатні викликати атомний вибух.

Читайте також: Ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025 розпочалися у Нідерландах

Випробування

"Американські військові регулярно, кілька разів на рік, проводять випробування свого парку міжконтинентальних балістичних ракет, які разом з підводними човнами та бомбардувальниками, оснащеними ядерною зброєю, складають ядерну тріаду, щоб переконатися в їхній безпеці, надійності, ефективності та практичній придатності для забезпечення стратегічного стримування", - зазначив автор.

Викладачі факультету аерокосмічної інженерії Делфтського технологічного університету в Нідерландах Марко Лангбрук вважає, що випробувальний пуск американської міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III відбудеться між середою та четвергом.

Ракету випустять із космічної бази Ванденберг у Каліфорнії, вона має досягти полігону на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах у центральній частині Тихого океану.

США готуються випробувати міжконтинентальну балістику

Траєкторія запуску буде схожою із випробуванням у травні, коли неозброєна ракета пролетіла близько 6,7 тис. км.

"Це також буде другим випадком з вересня, коли американські ядерні сили провели випробування, під час якого підводний човен випустив чотири неозброєні балістичні ракети Trident II D5 Life Extension в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди", - пише видання.

Також читайте: Путін готує запас "ядерних" Калібрів - журналісти дізналися деталі

Запас ракет у США

Проєкт ядерної інформації Федерації американських вчених зазначає, що ВПС США мають 400 міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III, розгорнутих у шахтах по всій території Колорадо, Монтани, Небраски, Північної Дакоти та Вайомінгу, з дальністю польоту понад 9,6 тис. км.

Читайте: Гегсет про ядерні випробування США: Роблять ядерний конфлікт менш імовірним

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп напередодні доручив Пентагону негайно почати випробування американської ядерної зброї. Він зазначив, що це рішення прийнято через те, що інші країни також це роблять.
  • У Росії на таку заяву Трампа відреагували погрозами. Речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Москва сподівається на "коректне донесення" до американського глави інформації про випробування російських ракет "Буревісник" та "Посейдон".
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що випробування ядерного арсеналу країни є ключовою складовою національної безпеки країни.

Читайте: Розвідка Норвегії підтвердила випробування Росією ядерної ракети "Буревісник"

Автор: 

+4
і шоб приземлилась на Уралі
показати весь коментар
03.11.2025 16:32 Відповісти
+3
Ху...ло мабуть вже бункері, на любимий валізи
показати весь коментар
03.11.2025 16:42 Відповісти
+3
Нееее, москва, тільки москва. І боєголовка ядрьона
показати весь коментар
03.11.2025 16:43 Відповісти
Нееее, москва, тільки москва. І боєголовка ядрьона
показати весь коментар
03.11.2025 16:43 Відповісти
Ху...ло мабуть вже бункері, на любимий валізи
показати весь коментар
03.11.2025 16:42 Відповісти
Без повноцінних ядерних випробувань (нормального вибуху а не смішних симуляції на компі чи "підкритичних") всі ці запуски гівна варті для "залякування" кацапів 🧐
показати весь коментар
03.11.2025 16:45 Відповісти
Самі ракети постійно потрібно тестувати.А наземних вибухів ніхто робити зараз не буде.Може щось під землею бахнуть.
показати весь коментар
03.11.2025 17:12 Відповісти
тоді "тактичне" застосування неможливе, стратегічне, звісно, без проблем бо неспрацювання (збої чи "шипучка") компенсується массованим застосуванням ( кілька боєголовок по одній цілі)
показати весь коментар
03.11.2025 17:30 Відповісти
Демократи в США вже почали казати,що ніяких випробовувапнь не можна проводити.Навіть маленький підземний вибух,не факт що проведуть.Так мбр це стратегічне озброєння.Є бомби б-61 з перемикачами,хочеш,вона стає тактичною,хочеш,стратегічною.
показати весь коментар
03.11.2025 17:40 Відповісти
Тактиктичний режим вимагає для застосування набагато більшої надійності, тому в часи "холодної війни" ядерні випробування йшли потоком що в США що в совку. А взагалі, чисто технічно, тактичний ядерний заряд є одночасно детонатором для стратегічної термоядерної зброї. І на відміну від тактики стратегічні заряди застосовуються массово по одній цілі (для цього їх стільки і наліпили) щоб бути впевненим що ціль точно буде уражена. Бо ядерна зброя - зброя вірогідності, ланцюгова реакція і система що створює імплозію, в принципі, не дають 100% спрацювання
показати весь коментар
03.11.2025 18:06 Відповісти
Гонка озброєнь #2 ...?
показати весь коментар
03.11.2025 17:24 Відповісти
Може в симуляторі
показати весь коментар
03.11.2025 17:33 Відповісти
 
 