США готовятся испытать межконтинентальную баллистическую ракету, - Newsweek

Навигационные данные свидетельствуют, что США запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд, после того, как Дональд Трамп приказал возобновить испытания ядерного оружия.

Об этом пишет издание Newsweek, передает Цензор.НЕТ.

На прошлой неделе лидер США объявил в соцсети, что приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, поскольку Россия и Китай продолжают тестировать свои арсеналы.

Позже министр энергетики Райт уточнил, что испытания не будут предусматривать настоящих взрывов, как это делалось ранее, а сосредоточатся на проверке всех других компонентов ядерного оружия, чтобы убедиться, что они способны вызвать атомный взрыв.

Испытания

"Американские военные регулярно, несколько раз в год, проводят испытания своего парка межконтинентальных баллистических ракет, которые вместе с подводными лодками и бомбардировщиками, оснащенными ядерным оружием, составляют ядерную триаду, чтобы убедиться в их безопасности, надежности, эффективности и практической пригодности для обеспечения стратегического сдерживания", - отметил автор.

Преподаватель факультета аэрокосмической инженерии Делфтского технологического университета в Нидерландах Марко Лангбрук считает, что испытательный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III состоится между средой и четвергом.

Ракета будет запущена с космической базы Ванденберг в Калифорнии, она должна достичь полигона на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах в центральной части Тихого океана.

Траектория запуска будет схожей с испытанием в мае, когда невооруженная ракета пролетела около 6,7 тыс. км.

"Это также будет вторым случаем с сентября, когда американские ядерные силы провели испытания, во время которых подводная лодка выпустила четыре невооруженные баллистические ракеты Trident II D5 Life Extension в Атлантическом океане у побережья Флориды", - пишет издание.

Запас ракет в США

Проект ядерной информации Федерации американских ученых отмечает, что ВВС США имеют 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, развернутых в шахтах по всей территории Колорадо, Монтаны, Небраски, Северной Дакоты и Вайоминга, с дальностью полета более 9,6 тыс. км.

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп накануне поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Он отметил, что это решение принято из-за того, что другие страны также это делают.

В России на такое заявление Трампа отреагировали угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется на "корректное донесение" до американского главы информации об испытаниях российских ракет "Буревестник" и "Посейдон".

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой составляющей национальной безопасности страны.

