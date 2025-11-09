Росіяни, ймовірно, дізналися про зібрання військових на Дніпропетровщині через зламаний груповий чат у соцмережах, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що про зібрання військових на Дніпропетровщині 1 листопада, де внаслідок ракетного удару загинуло 19 людей, росіяни, ймовірно, дізналися через зламаний груповий чат у соціальних мережах.

Про це Сирський розповів ввечері 9 листопада у телефонній розмові ведучій "ТСН. Тиждень" Аллі Мазур, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ігнорування норм безпеки

"Проблема не тільки в тому, що порушено заборону на урочистості на фронті, сказав головнокомандувач. Знову був груповий чат у соцмережах, а це ігнорування банальних норм безпеки. Бо саме зламавши мережі, найімовірніше, росіяни дізналися про зібрання",- сказав Сирський.

Триває внутрішнє розслідування

Головнокомандувач висловив щирі співчуття родинам загиблих військових і повідомив, що триває серйозне внутрішнє розслідування, яке проводять паралельно зі слідством Державного бюро розслідувань.

Що передувало?

Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.

Унаслідок ворожого комбінованого удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних . Також поранення дістали ще 36 військовослужбовців.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.

3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

Раніше повідомлялося, що командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

Командиру підрозділу безпілотних систем обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

