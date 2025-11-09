РУС
Новости Удар РФ во время награждения
2 363 43

Россияне, вероятно, узнали о собрании военных в Днепропетровской области через взломанный групповой чат в соцсетях, - Сырский

Сырский: Оккупанты могли получить данные о военных в Днепропетровской области через взлом чата

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что о собрании военных в Днепропетровской области 1 ноября, где в результате ракетного удара погибли 19 человек, россияне, вероятно, узнали через взломанный групповой чат в социальных сетях.

Об этом Сырский рассказал вечером 9 ноября в телефонном разговоре ведущей "ТСН. Тиждень" Алле Мазур, сообщает Цензор.НЕТ.

Игнорирование норм безопасности

"Проблема не только в том, что нарушен запрет на торжества на фронте, сказал главнокомандующий. Снова был групповой чат в соцсетях, а это игнорирование банальных норм безопасности. Потому что именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", - сказал Сырский.

Читайте также: Военнослужащий ВСУ об ударе РФ во время награждения на Днепропетровщине: "Скорее всего, нас кто-то "слил"

Продолжается внутреннее расследование

Главнокомандующий выразил искренние соболезнования семьям погибших военных и сообщил, что продолжается серьезное внутреннее расследование, которое проводят параллельно со следствием Государственного бюро расследований.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг совершал ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
  • В результате вражеского комбинированного удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.
  • Сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за российского обстрела на Днепропетровщине 1 ноября.
  • 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.
  • Ранее сообщалось, что командиру подразделения беспилотных систем поставлено в известность о подозрении из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.
  • Командир подразделения беспилотных систем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.

Читайте также: 35 ОМПБр об ударе по бойцам на Днепропетровщине 1 ноября: Содействуем установлению причин трагедии

Топ комментарии
+19
Знову у всьому винний чат?
А мене частота таких "зламаних чатів" ********* на думку про навмисність таких зборів, або на злочинну безвідповідальність..
показать весь комментарий
09.11.2025 22:41 Ответить
+19
Нахрен вы их вообще там собирали, какой нахер чат?
показать весь комментарий
09.11.2025 22:46 Ответить
+17
і це головнокомандувач??? Баба Ванга якась у камуфляжі.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:37 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2025 22:36 Ответить
і це головнокомандувач??? Баба Ванга якась у камуфляжі.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:37 Ответить
Іловайський котел - за участі Просирского,. Бахмут, Вугледар , Покровськ ...- це тенденція ? Наступне -Запоріжжя?
показать весь комментарий
09.11.2025 23:25 Ответить
ага і координати звідти дізналися.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:40 Ответить
Знову у всьому винний чат?
А мене частота таких "зламаних чатів" ********* на думку про навмисність таких зборів, або на злочинну безвідповідальність..
показать весь комментарий
09.11.2025 22:41 Ответить
Ох, уж еті сказочнікі.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:42 Ответить
Сирок, ти дебіл??? Які нафіг зламані чати??? Не могли частину по трьох зелених свистках зібрати на плацу??? Без телефонів зараз ніяк??
показать весь комментарий
09.11.2025 22:42 Ответить
та там у зєлічки сплошні зебіли. той поліцай, що зкомуніздив 16 млн общака у своєї ж братви та в лісі переховувався, біля бусика, теж, точно, мобілу не вимикав і був сільно удівлённий, як же його точку вирахували!
показать весь комментарий
09.11.2025 22:50 Ответить
А Ви на фото не побачили протоптану доріжку?))) В мене взагалі підозри - що воно ховалось або в Дарницькому лісі, або в Борничиських лісових господарствах))) та там є й закинуті лагері дитячі. Взагалі не здивуюсь, що його знайшла якась знімальна група серіалів))
показать весь комментарий
09.11.2025 22:54 Ответить
У феесбешному тєлєграммє?
показать весь комментарий
09.11.2025 22:43 Ответить
Тіктокерів зламали?(А я думав що то лиш козограї в тіктоках,а то й сцирський там(
показать весь комментарий
09.11.2025 22:43 Ответить
а всі думали, що то знову зінка!
показать весь комментарий
09.11.2025 22:44 Ответить
Нахрен вы их вообще там собирали, какой нахер чат?
показать весь комментарий
09.11.2025 22:46 Ответить
Зібрали, подивилися через дрон який літав неподалеку (всі ігнорували) і вхерачили мабуть, таке вже було сто разів, але оці совки які навчалися по підручникам 50 років тупо ненавчені.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:15 Ответить
Тут за 500км від фронту просто боїшся в черзі в магазині стояти бо рашисти б'ють по скупченнях людей. А ідіоти прямо на фронті продовжують кучкуватися не дивлячись на те що вже сотні випадків було коли рашисти били ракетами по скупченню військових. Скакати по граблям народна українська забава. Як казав колись один дід, ця війна це нагадування всім що ви забули свою історію і хто такі москалі
показать весь комментарий
09.11.2025 22:51 Ответить
Ми бігаємо по вулицях, коли каби летять чи балістика, тривоги ігноряться, ну просто зборище непуганих ідіотів))) мозок розуміє, а ноги біжать.
Воістину, горбатого тільки могила виправить)
показать весь комментарий
09.11.2025 22:56 Ответить
це ви. нормальні ховаються.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:08 Ответить
От судьбы не уйдёшь.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:13 Ответить
Сирок визнав, що він дозволяє масові відкриті шикування. В'яжіть цього зрадника в буцегарню!
показать весь комментарий
09.11.2025 23:04 Ответить
Оголосити підозру і взяти під варту даний груповий чат. Дати йому років 15 тюряги, шоб знав.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:07 Ответить
Накласти санкції на нього, буде більш потужніше.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:13 Ответить
тоді в чому вина командира, якого вже в сізо кинули?
в порушенні наказу про заборону на урочистості на фронті?
а хто тоді віддав наказ цьому командиру? ох і клоуни.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:10 Ответить
У сирка рожа алкаша,як у гурульова..
показать весь комментарий
09.11.2025 23:11 Ответить
Воно кацап. Тому й рожа така.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:24 Ответить
Спадковість..
показать весь комментарий
09.11.2025 23:32 Ответить
А в 22 році коли хламідія і подоляка були на яворі, теж їм зломали чат?
показать весь комментарий
09.11.2025 23:12 Ответить
Ще цікаво - збили гелікоптер з Монастирським, Єніним та Лубковичем..ще трохи всіх дітей у садочку не вгробили.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:28 Ответить
Він шо, дебіл?
показать весь комментарий
09.11.2025 23:12 Ответить
Да!
показать весь комментарий
09.11.2025 23:14 Ответить
він узкий ..
показать весь комментарий
09.11.2025 23:43 Ответить
Так винний чат а коли кацапські гербери літають часами над містом де вишукуються солдати перед тупим совковим начальством то так х*йня
показать весь комментарий
09.11.2025 23:20 Ответить
Зараз же нема шикувань, вони заборонені
показать весь комментарий
09.11.2025 23:21 Ответить
Сирський, ймовірно, дізнався, що командири рівня комбатів пісюна клали на його наказ про заборону шикувань з публікацій про цю трагедію. Таких трагедій вже стільки було, що з разунку збитись можна, а контролю над команирами як не було, так і немає.
Сирський, не можеш навести лад у військах - йди у відставку мемуари шкрябати.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:21 Ответить
за кожну смерть українського солдата ,відповідальність несе "зелений" і "сирок" ,Але якщо це багаторазове повторення вбивства українських захисників .через шикування на відкритій місцевості для нагородження,то очевидно , що оба вони є рашистською агентурою .
показать весь комментарий
09.11.2025 23:23 Ответить
Как же они задолбали. То построения, то награждения, то в учебке толпу собирают.
Пиар наказаниями это не исправить. Нужна системная работа над ошибками
показать весь комментарий
09.11.2025 23:24 Ответить
Посадити. Сирка і зелю.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:29 Ответить
Сырский, кргда закончится эта война, а она когда нибкдь закончится - с тебя спросят и за это в том числе😉
показать весь комментарий
09.11.2025 23:24 Ответить
Дибіл !!!!!
Навіть не подумав що стидно таке ляпнути
показать весь комментарий
09.11.2025 23:33 Ответить
В мене тільки одна пропозиція. В таких варіантах, щоб командир частини тупо нах посилав. Краще щоб всі були живими, краще з тюряги діставати, ніж у гробі й ще з десяток хлопців.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:38 Ответить
груповий чат - це знахідка для шпійона..
якщо в ньому буде хоть один зрадник,
рашисти будуть знати все про цілу групу!
показать весь комментарий
09.11.2025 23:35 Ответить
Повітряна тривога,загроза балістики..
показать весь комментарий
09.11.2025 23:38 Ответить
Знайомий розповідає, що навчання проводять за 15 км. від фронту новобранців. Орлани висять.
показать весь комментарий
09.11.2025 23:38 Ответить
 
 