Россияне, вероятно, узнали о собрании военных в Днепропетровской области через взломанный групповой чат в соцсетях, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что о собрании военных в Днепропетровской области 1 ноября, где в результате ракетного удара погибли 19 человек, россияне, вероятно, узнали через взломанный групповой чат в социальных сетях.
Об этом Сырский рассказал вечером 9 ноября в телефонном разговоре ведущей "ТСН. Тиждень" Алле Мазур, сообщает Цензор.НЕТ.
Игнорирование норм безопасности
"Проблема не только в том, что нарушен запрет на торжества на фронте, сказал главнокомандующий. Снова был групповой чат в соцсетях, а это игнорирование банальных норм безопасности. Потому что именно взломав сети, скорее всего, россияне узнали о собрании", - сказал Сырский.
Продолжается внутреннее расследование
Главнокомандующий выразил искренние соболезнования семьям погибших военных и сообщил, что продолжается серьезное внутреннее расследование, которое проводят параллельно со следствием Государственного бюро расследований.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг совершал ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
- В результате вражеского комбинированного удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.
- Сотрудники ДБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за российского обстрела на Днепропетровщине 1 ноября.
- 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.
- Ранее сообщалось, что командиру подразделения беспилотных систем поставлено в известность о подозрении из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.
- Командир подразделения беспилотных систем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.
А мене частота таких "зламаних чатів" ********* на думку про навмисність таких зборів, або на злочинну безвідповідальність..
Воістину, горбатого тільки могила виправить)
в порушенні наказу про заборону на урочистості на фронті?
а хто тоді віддав наказ цьому командиру? ох і клоуни.
Сирський, не можеш навести лад у військах - йди у відставку мемуари шкрябати.
Пиар наказаниями это не исправить. Нужна системная работа над ошибками
Навіть не подумав що стидно таке ляпнути
якщо в ньому буде хоть один зрадник,
рашисти будуть знати все про цілу групу!