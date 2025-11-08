РУС
Новости Удар РФ во время награждения
4 457 50

Подозрение получил командир подразделения, который собрал военных на построение 1 ноября: в результате удара РФ погибли 12 воинов и 7 гражданских, десятки раненых. ФОТО

Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских лиц во время торжеств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

подозрение командиру

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 ОМПБр о ударе по бойцам в Днепропетровской области 1 ноября: Содействуем установлению причин трагедии

Что установило следствие?

Как отмечается, 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград более чем 100 военнослужащим на территории Днепропетровской области - в том числе в месте, где находилось гражданское население.

Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования о его рассредоточении, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих.

В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава.

Жертвы среди военных и гражданских

В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны офицеру сообщено о подозрении в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога.

Досудебное расследование проводят сотрудники ГБР при оперативном сопровождении СБУ.

Читайте также: Военнослужащий ВСУ о ударе РФ во время награждения в Днепропетровской области: "Скорее всего, нас кто-то "слил"

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
  • В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
  • Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
  • 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.

Читайте также: Удары РФ во время построения бойцов: публично известные эпизоды

Автор: 

награда (1866) ГБР (3282) Днепропетровская область (4670)
Топ комментарии
+13
А від кого отримав вказівку, на шикування,командир підрозділу, вже вияснили ? Чи він вирішив провести таке свято ?
08.11.2025 12:04 Ответить
08.11.2025 12:04 Ответить
+10
Сумніваюся. Маю підозру, що це власне і було пряме виконання наказу начальства. Командир підрозділу нагороди не вручає. Отже хтось звідкись приїбджав, чи мав приїхати для вручення нагород і для піару з гарними фотками. Це історія про цапа-відбувайла. Спецам шукати треба те падло, яке цьому семафору команду дало і те падло, яке про цю куйню кацапів сповістило, або ж навіть спеціально цю засаду організувало, щоб знищити кращих літунів.
08.11.2025 12:24 Ответить
08.11.2025 12:24 Ответить
+8
Це якась муйня. Офіцер- стрілочник? Там крім офіцера вищих чинів не було?
08.11.2025 12:10 Ответить
08.11.2025 12:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
он уже заболеть успел!
08.11.2025 11:51 Ответить
08.11.2025 11:51 Ответить
Схоже, що лежить в лікарні.
08.11.2025 12:16 Ответить
08.11.2025 12:16 Ответить
Пряме невиконання наказу командування. Наказ від командування Є? Є. Факт шикування є? Є. Свідки Є? Є.
08.11.2025 11:52 Ответить
08.11.2025 11:52 Ответить
Сумніваюся. Маю підозру, що це власне і було пряме виконання наказу начальства. Командир підрозділу нагороди не вручає. Отже хтось звідкись приїбджав, чи мав приїхати для вручення нагород і для піару з гарними фотками. Це історія про цапа-відбувайла. Спецам шукати треба те падло, яке цьому семафору команду дало і те падло, яке про цю куйню кацапів сповістило, або ж навіть спеціально цю засаду організувало, щоб знищити кращих літунів.
08.11.2025 12:24 Ответить
08.11.2025 12:24 Ответить
Я не підозру маю, а впевнений в цьому.
08.11.2025 13:37 Ответить
08.11.2025 13:37 Ответить
Саме так, наказ було порушено з особливо тяжкими наслідками, смертями та пораненнями наших військових та цивільних.

"1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області - у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення. Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців. Джерело: https://censor.net/ua/n3583958

Чи діяв той командир лише за власною ініціативою, чи не отримав, часом усні вказівки від свого командування? Які мотиви були в нього особисто порушувати загальновідомий наказ?
Мабуть доцільно було б опублікувати не таємну частину особистого пояснення того командира. Ніхто з винних не повинен уникнути покарання.
08.11.2025 12:25 Ответить
08.11.2025 12:25 Ответить
Згоден, але: цей "командир" - не цап-відбувайло, а член ОПГ (организована преступна група). Він знав на що йшов.Проте власні користні інтереси взяли гору. Відповідай.
08.11.2025 12:35 Ответить
08.11.2025 12:35 Ответить
Ну, якщо у нього не вистачило духу самому застрелитись - перевести його солдатом в штурмовики. І це ще по-божеськи.
08.11.2025 12:00 Ответить
08.11.2025 12:00 Ответить
Судячи з того, що ти написав, российская чурка це ти.
А сьогоднішня дата твоєї реєстрації тільки підтверджує це.
08.11.2025 13:07 Ответить
08.11.2025 13:07 Ответить
Ідіот.
08.11.2025 12:02 Ответить
08.11.2025 12:02 Ответить
за гроші кацапні
08.11.2025 12:04 Ответить
08.11.2025 12:04 Ответить
він працює на кацапів - солдат виставив для удару а сам сховався
08.11.2025 12:03 Ответить
08.11.2025 12:03 Ответить
Все хорошо, но организовать удар, это не быстро. Командир пидроздилу свой пидроздил должен за 30 минут построить! А кто ему вказивки давал? Кто знал время и место построения? И не рассказывайте сказки, что летал разведчик и передал данные, комплекс развернули в БП, и ударили.
08.11.2025 12:04 Ответить
08.11.2025 12:04 Ответить
А від кого отримав вказівку, на шикування,командир підрозділу, вже вияснили ? Чи він вирішив провести таке свято ?
08.11.2025 12:04 Ответить
08.11.2025 12:04 Ответить
від русні
08.11.2025 12:07 Ответить
08.11.2025 12:07 Ответить
Від русні з вищого воєнного командування України.
08.11.2025 12:19 Ответить
08.11.2025 12:19 Ответить
І я думаю, що без Творожного не обійшлось.
08.11.2025 13:40 Ответить
08.11.2025 13:40 Ответить
він свідомо підставив солдатів в угоду кацапні
08.11.2025 12:06 Ответить
08.11.2025 12:06 Ответить
Читаю и думаю? Если ты на зарплате, тебе зря платят, если ты играешь роль дурачка то не дотягиваешь до уровня портала. Если ты маразматик, то маразм начался рано. Если из системы, ну тогда понятно
08.11.2025 12:12 Ответить
08.11.2025 12:12 Ответить
Чи цей командир перебував в момент удару разом із тими, хто вишикувався? Ризикував власним життям і здоровʼям, як вони? Невже викликав "вогонь на себе"?
08.11.2025 12:33 Ответить
08.11.2025 12:33 Ответить
От через таких м'ясників-командирів ніхто не поспішає в армію.
Йому ніхто не указ, навіть накази Генштабу. Витворяє, що хоче, своїх підлеглих за людей не рахує.
Тепер злякався, що скоїв і швиденько в госпіталь ліг.
І таких обісраних командирів - потвор багато в армії.
Їх просто треба знищувати і тоді може покращиться ставлення начальства до солдат.
Може нові командири вже будуть боятися займатися самодурством, пам'ятаючи долю попередників.
08.11.2025 12:08 Ответить
08.11.2025 12:08 Ответить
Це якась муйня. Офіцер- стрілочник? Там крім офіцера вищих чинів не було?
08.11.2025 12:10 Ответить
08.11.2025 12:10 Ответить
вказівку отримав від кацапів
08.11.2025 12:11 Ответить
08.11.2025 12:11 Ответить
Від кацапів з вищого воєнного командування України.
08.11.2025 12:17 Ответить
08.11.2025 12:17 Ответить
теж версія
08.11.2025 12:19 Ответить
08.11.2025 12:19 Ответить
другої версії я не бачу ,всі знають шо шикування заборонено,навіть діти
08.11.2025 12:18 Ответить
08.11.2025 12:18 Ответить
правильно це чи не правильно - іншим буде урок
08.11.2025 12:20 Ответить
08.11.2025 12:20 Ответить
якшо ще не знайдеться урод шо за гроші таке зробить
08.11.2025 12:22 Ответить
08.11.2025 12:22 Ответить
Уроку не буде. Якби був би урок, то цього дибільного шикування не було б.
08.11.2025 13:16 Ответить
08.11.2025 13:16 Ответить
Чому цей під@р ще й досі не лежить в морзі чи десь на скотомогильнику? А потім виливатиме в телестудії океани прокльонів на ухилянтів і сзч. Зверніть увагу на цензуру: про 7 загиблих цивільних (серед них мінімум 2 дітей) ані слова в наших "незалежних" змі.
08.11.2025 12:23 Ответить
08.11.2025 12:23 Ответить
Армія перетворюється на некероване кодло.Чому генпрокурор.Для початку має бути дісціплінарна відповідальність.Для цього достатньо розпорядження командира.Міноборони має створити з винних рядових власними приказами. Це законно,це не санкції для порошенка.А судова тяганина буде тривати роками.
08.11.2025 12:27 Ответить
08.11.2025 12:27 Ответить
Чому живий?
08.11.2025 12:33 Ответить
08.11.2025 12:33 Ответить
спізднився
08.11.2025 12:38 Ответить
08.11.2025 12:38 Ответить
Смерті при шикуваннях нічого не вчать українців. Невже з більш ніж 100 військови не знайшлося хоча б одного притомного військового, який би послав ***** цього ушльопка, який дав наказ на це дебільне шикування.
08.11.2025 12:44 Ответить
08.11.2025 12:44 Ответить
Розстріляти, негайно, це усвідомлений злочин, групою осіб по передній змові у військовий час, дорівнюється зраді...
08.11.2025 12:49 Ответить
08.11.2025 12:49 Ответить
рядовим у штурмовики
08.11.2025 12:51 Ответить
08.11.2025 12:51 Ответить
Зеленський має понести всю відповідальність за
всі злочинні дії , які відбуваються в Україні , тільки він 🤬
08.11.2025 12:53 Ответить
08.11.2025 12:53 Ответить
Дуже шкода, втрачаємо найкращих Воїнів...
08.11.2025 13:26 Ответить
08.11.2025 13:26 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/1Hi6bGgWVfo
08.11.2025 13:44 Ответить
08.11.2025 13:44 Ответить
Отримав він вказівку зверху, не отримав..., він безпосередній керівник підрозділу і мав віддати наказ на припинення заходу під час повітряної тривоги.
08.11.2025 13:28 Ответить
08.11.2025 13:28 Ответить
я так бачу,чувак вже тусується десь у лікарні? розумію,серце....зрозуміло,ще одне- чуваку та тим хто за ним стоять дали цілий тиждень!!! на те,що затерти сліди. хто так може накеровувати слідство і контррозвідку? начальники цього слідства,великі військові начальники,які дають дозволи на арешт їх підлеглих ну і полібюро: Наполеончик,Сир,Йермак тощо....
08.11.2025 13:43 Ответить
08.11.2025 13:43 Ответить
 
 