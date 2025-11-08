Подозрение получил командир подразделения, который собрал военных на построение 1 ноября: в результате удара РФ погибли 12 воинов и 7 гражданских, десятки раненых. ФОТО

Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских лиц во время торжеств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Как отмечается, 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград более чем 100 военнослужащим на территории Днепропетровской области - в том числе в месте, где находилось гражданское население.

Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования о его рассредоточении, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих.

В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава.

Жертвы среди военных и гражданских

В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.

Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны офицеру сообщено о подозрении в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога.

Досудебное расследование проводят сотрудники ГБР при оперативном сопровождении СБУ.

Что предшествовало?

Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.

В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.

3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.

