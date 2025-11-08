Подозрение получил командир подразделения, который собрал военных на построение 1 ноября: в результате удара РФ погибли 12 воинов и 7 гражданских, десятки раненых. ФОТО
Командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских лиц во время торжеств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Как отмечается, 1 ноября офицер организовал торжественное построение и вручение наград более чем 100 военнослужащим на территории Днепропетровской области - в том числе в месте, где находилось гражданское население.
Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования о его рассредоточении, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих.
В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава.
Жертвы среди военных и гражданских
В результате удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.
Под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны офицеру сообщено о подозрении в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о содержании под стражей без определения залога.
Досудебное расследование проводят сотрудники ГБР при оперативном сопровождении СБУ.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области.
- В результате вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
- Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
- 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим в Днепропетровской области.
Чи діяв той командир лише за власною ініціативою, чи не отримав, часом усні вказівки від свого командування? Які мотиви були в нього особисто порушувати загальновідомий наказ?
Мабуть доцільно було б опублікувати не таємну частину особистого пояснення того командира. Ніхто з винних не повинен уникнути покарання.
А сьогоднішня дата твоєї реєстрації тільки підтверджує це.
Йому ніхто не указ, навіть накази Генштабу. Витворяє, що хоче, своїх підлеглих за людей не рахує.
Тепер злякався, що скоїв і швиденько в госпіталь ліг.
І таких обісраних командирів - потвор багато в армії.
Їх просто треба знищувати і тоді може покращиться ставлення начальства до солдат.
Може нові командири вже будуть боятися займатися самодурством, пам'ятаючи долю попередників.
всі злочинні дії , які відбуваються в Україні , тільки він 🤬