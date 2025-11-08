Отримав підозру командир підрозділу, який зібрав військових на шикування 1 листопада: через удар РФ загинули 12 воїнів та 7 цивільних, десятки поранених

Командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 ОМПБр про удар по бійцях на Дніпропетровщині 1 листопада: Сприяємо встановленню причин трагедії

Що встановило слідство?

Як зазначається, 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області - у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення.

Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців.

У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.

Жертви серед військових та цивільних

Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Також читайте: Військовий ЗСУ про удар РФ під час нагородження на Дніпропетровщині: "Швидше за все, нас хтось "злив"

Що передувало?

Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.

Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.

3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

Читайте також: Удари РФ під час шикування бійців: публічно відомі епізоди