Отримав підозру командир підрозділу, який зібрав військових на шикування 1 листопада: через удар РФ загинули 12 воїнів та 7 цивільних, десятки поранених

Командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Як зазначається, 1 листопада офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області - у тому числі в місці, де перебувало цивільне населення.

Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців.

У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.

Жертви серед військових та цивільних

Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення отримали ще 36 військовослужбовців.

За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони офіцеру повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України).

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про тримання під вартою без визначення застави.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ДБР за оперативного супроводу СБУ.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
  • Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
  • Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.
  • 3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

Сумніваюся. Маю підозру, що це власне і було пряме виконання наказу начальства. Командир підрозділу нагороди не вручає. Отже хтось звідкись приїбджав, чи мав приїхати для вручення нагород і для піару з гарними фотками. Це історія про цапа-відбувайла. Спецам шукати треба те падло, яке цьому семафору команду дало і те падло, яке про цю куйню кацапів сповістило, або ж навіть спеціально цю засаду організувало, щоб знищити кращих літунів.
08.11.2025 12:24 Відповісти
А від кого отримав вказівку, на шикування,командир підрозділу, вже вияснили ? Чи він вирішив провести таке свято ?
08.11.2025 12:04 Відповісти
Це якась муйня. Офіцер- стрілочник? Там крім офіцера вищих чинів не було?
08.11.2025 12:10 Відповісти
Сама краща нагорода перемога і закінчення війни а медальки ордени можна і в мирний час вручити
10.11.2025 13:04 Відповісти
