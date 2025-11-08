РУС
Удар РФ во время построения военных 1 ноября: командира взяли под стражу без права внесения залога

Командиру подразделения беспилотных систем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Командиру подразделения беспилотных систем, подозреваемому в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия - гибель 12 военнослужащих и 7 гражданских лиц - по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских во время торжеств.

Следствие установило, что офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровщины - в частности в месте, где находилось гражданское население. Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования о его рассредоточении, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих.

В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава.

Вследствие удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.

А кто дал командиру такой приказ? Что-то я сомневаюсь, что это его единоличная инициатива.
08.11.2025 20:09 Ответить
А чого це він на больнічкє? Його ж не було на місці. Шукає шерстяне покривало в клітинку? Він або повинен сісти на пожиттєво, або здати тих хто йому це наказав і відсидіти
років 20-цять.
08.11.2025 19:57 Ответить
Совкова практика: тільки зашквар - на больнічку
08.11.2025 20:40 Ответить
