Удар РФ во время построения военных 1 ноября: командира взяли под стражу без права внесения залога
Командиру подразделения беспилотных систем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Меры пресечения
"Командиру подразделения беспилотных систем, подозреваемому в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия - гибель 12 военнослужащих и 7 гражданских лиц - по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается.
Объявление подозрения
Ранее сообщалось, что командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских во время торжеств.
Следствие установило, что офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровщины - в частности в месте, где находилось гражданское население. Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования о его рассредоточении, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих.
В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава.
Вследствие удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровщины.
- Вследствие вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.
- Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих вследствие российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
- 3 ноября 30-й корпус морской пехоты ВМС ВСУ подтвердил, что российские оккупанты 1 ноября нанесли удар по военнослужащим на Днепропетровщине.
років 20-цять.
Всьо, можна садити пацана. Він явно не з наближених... Інакше б міг і тисячу поховати.