Удар РФ во время построения военных 1 ноября: командира взяли под стражу без права внесения залога

Командиру подразделения беспилотных систем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога из-за гибели военных и гражданских во время торжеств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Меры пресечения

"Командиру подразделения беспилотных систем, подозреваемому в халатном отношении к службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия - гибель 12 военнослужащих и 7 гражданских лиц - по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Читайте также: 35 ОМПБр о ударе по бойцам в Днепропетровской области 1 ноября: Содействуем установлению причин трагедии

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Объявление подозрения

Ранее сообщалось, что командиру подразделения беспилотных систем сообщено о подозрении в связи с гибелью военных и гражданских во время торжеств.

Следствие установило, что офицер организовал торжественное построение и вручение наград для более 100 военнослужащих на территории Днепропетровщины - в частности в месте, где находилось гражданское население. Кроме прямого запрета скопления личного состава и требования о его рассредоточении, после объявления воздушной тревоги командир не обеспечил немедленное прекращение мероприятия и рассредоточение военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный ВСУ об ударе РФ во время награждения в Днепропетровской области: "Скорее всего, нас кто-то "слил"

В это время вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по местам сосредоточения личного состава.

Вследствие удара погибли 12 военнослужащих и 7 гражданских. Также ранения получили еще 36 военнослужащих.

Что предшествовало?