9 041 48

Удар РФ по шикуванню військових 1 листопада: командира підрозділу взято під варту без права внесення застави

підозра командиру

Командиру підрозділу безпілотних систем обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Запобіжний захід

"Командиру підрозділу безпілотних систем, підозрюваному у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки - загибель 12 військовослужбовців та 7 цивільних - за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування триває.

Оголошення підозри 

Раніше повідомлялося, що командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

Слідство встановило, що офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області - зокрема в місці, де перебувало цивільне населення. Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців

У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.

Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення дістали ще 36 військовослужбовців.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
  • Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
  • Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.
  • 3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.

А кто дал командиру такой приказ? Что-то я сомневаюсь, что это его единоличная инициатива.
показати весь коментар
08.11.2025 20:09 Відповісти
+23
Стрілочник не стрілочник, але він наказав провести цей пздець. Нехай здає тоді цей "пацан" , тих хто йому наказав це зробити. В чому проблема?
показати весь коментар
08.11.2025 20:56 Відповісти
+21
Чекаємо на взяття під варту і падляка з абрахамієм, за убивство Українців на Яворівському полігоні!! Портновські служки з татаровим, щось затягнули з цими очевидними фактами!!
показати весь коментар
08.11.2025 21:26 Відповісти
А чого це він на больнічкє? Його ж не було на місці. Шукає шерстяне покривало в клітинку? Він або повинен сісти на пожиттєво, або здати тих хто йому це наказав і відсидіти
років 20-цять.
показати весь коментар
08.11.2025 19:57 Відповісти
Совкова практика: тільки зашквар - на больнічку
показати весь коментар
08.11.2025 20:40 Відповісти
Такий крупняк в історії України весь потікав. Не згадаю жодного.
Хіба що приб'ють десь за кордоном.
А варта...

Як жаль, що на цензор не ходять судді та прокурори...
показати весь коментар
08.11.2025 23:07 Відповісти
так бездарно втратити 12 найкращих воїнів ...
показати весь коментар
08.11.2025 20:12 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/1Hi6bGgWVfo
показати весь коментар
08.11.2025 20:54 Відповісти
Такі конюхи є і поміж тими,хто на нулі тримає оборону.
показати весь коментар
08.11.2025 20:19 Відповісти
Поки підрозділ давав показник - комбат був молодець... А потім нагородження на якому присутні 100 чоловік організував сраний комбат? Ви серйозно??? І цивільні і військові... Пиз....ж дешева... Стрілочник назначений, стадо дозвольне каже бе бе бе...
Всьо, можна садити пацана. Він явно не з наближених... Інакше б міг і тисячу поховати.
показати весь коментар
08.11.2025 20:30 Відповісти
Він наказав? Чи вам так по телевізору сказали? Біда нашого народу це дураки. Бо дороги уже зробили.
Вам потрібно починати з простого письмовий і усний наказ і інструкція з діловодства в ЗСУ. Письмові може видавати комбріг (а не комбат). Комбат дає усний наказ який ми можемо сміло оскаржити керівнику вищого рівня.
Зняти 100 людей з бойового чергування і завести в тил комбат - не може. На це потрібен дозвіл комбріга ну нехай НШ на худий кінець.
показати весь коментар
08.11.2025 21:31 Відповісти
Навіщо знімати? Може вони були на ротації, на відпочинку, в другому ешелоні, в резерві, де завгодно, але ж не на чергуванні?
показати весь коментар
08.11.2025 23:21 Відповісти
Може. 5, 10. Але не 100. Ротація? Це як відпустка і секс, слова знайомі, але значення цих слів за майже чотири роки в армії я забув.
показати весь коментар
08.11.2025 23:58 Відповісти
як же про секс забув? Кожного дня ваша влада вам встромляет
показати весь коментар
09.11.2025 04:57 Відповісти
Ні. Накази видає командир військової частини. Якщо цей комбат командує окремим батальйоном, то в батальйоні видаються накази по стройовій частині, з адміністративно-господарської діяльності, основної діяльності, про склад добового наряду.
Щодо цього шикування, то звісно не обійшлося без вищого керівництва. Якісь високі чини зробили цього комбата цапом-відбувайлом.
показати весь коментар
09.11.2025 08:54 Відповісти
Це лінійний батальйон зі складу бригади ДШВ.
Все ок. Є комбріг погугліть.
показати весь коментар
09.11.2025 17:39 Відповісти
припини молоть ху....маячню,бери памперси і йди в ТЦК Батьківщину захищати,аналітик!
показати весь коментар
08.11.2025 21:10 Відповісти
На х... послана тварина ї..на.
показати весь коментар
08.11.2025 21:32 Відповісти
сраний комбат цьому зовсім не заважав - цікаво чому? чи він там тільки зарплатню отримає - а відповідають інші?
показати весь коментар
09.11.2025 05:02 Відповісти
У нас в армії строга субординація. Його ж не на штурм відправляли, в на нагородження, ще й цивільні були, что пудово якісь шишки з обл ради, або грошовиті волонтери що гроші дають. Або і ті і інші. Знову ж таки, дуже бистро стрілочника назначили, значіть була вказівка з самого верху.
показати весь коментар
09.11.2025 17:41 Відповісти
Цап відбувайло
показати весь коментар
08.11.2025 20:32 Відповісти
не він команду на шикування давав але сам чомусь уцілів????
показати весь коментар
08.11.2025 21:13 Відповісти
Краще б відправляли нагороди Новою поштою
показати весь коментар
08.11.2025 20:45 Відповісти
Ага, може ще й всякі вєчєрухі і прочі построєнія для того шоб перерахувать курчат, ой, солдат відмінити? Нєнєнє, так сразу войну програємо якшо солдати не будуть урочисто перераховані!
показати весь коментар
08.11.2025 20:58 Відповісти
Мене цікавить інше,цьому чуваку та (або) тим хто за цім всім стояв......дали рівно тиждень щоб замести сліди і все підчистити.....
показати весь коментар
08.11.2025 21:15 Відповісти
Цікаво. 4-й рік війни, а досі немає військових судів ... військовими займаються корупційні цивільні суди. Добре хоч не Вечірній Квартал чи ДизельШоу!
показати весь коментар
08.11.2025 21:15 Відповісти
А ви думаєте що військові суди будуть судити по закону і совісті?
Дуже сумніваюсь. А от щодо компетенції, то тут все ж таки краще. Але що з компетенцією якщо немає права і совісті?
показати весь коментар
09.11.2025 13:05 Відповісти
Тупорилі комуністичні виродки, для яких армія це шикування, маршировка та паради. Бажаєш нагородити бійця - їдь у частину, та на місті несення служби нагороджуй. Так ні, туди сцикливо... Я їх вишикую, нехай в черговий раз перебьют...
показати весь коментар
08.11.2025 22:03 Відповісти
До стінки.
показати весь коментар
08.11.2025 22:51 Відповісти
Та коли вже цих совкових командирів будут саджати. Солдати не ресурс - люди, досить цієї жуковщини.
показати весь коментар
08.11.2025 23:10 Відповісти
Це якась маячня, більше користі - це відправити його у Покровськ. Там зараз пекло, з якого не повертаються.
показати весь коментар
09.11.2025 00:16 Відповісти
Щоб він там теж шикуваня влаштував, але вже артилерією?
показати весь коментар
09.11.2025 08:40 Відповісти
Автору статті. Командир підрозділу це хто? Командир роти? Чи комбат?
показати весь коментар
09.11.2025 00:53 Відповісти
Поставте цьму виродку у камеру тумбочку, нехай стоїть на ній цілими днями. В їдальню та парашу нехай ходе стройовим кроком, совок задрипаний.
показати весь коментар
09.11.2025 06:53 Відповісти
Какие-то комменты странные. Комбат, типа, не виноват. Вообще то комбат довольно высокая должность и он, как командир, несет ответственность за своих подчиненных. Мог потребовать письменный приказ, а мог и отказаться выполнять явно преступный приказ. Привлекли бы к ответственности? Возможно. Но так он же боевой офицер и раз уж ставит своим подчиненным задачи, выполняя которые те рискуют жизнью, должен и сам иметь смелость хотя бы не подставлять их н ровном месте. А то так хорошо получается. Комбат не виноват - ему приказ отдали. А приказ отдал комбриг, но он тоже не виноват, ему же тоже приказ отдали. Возможно, что и тот, кто комбиргу отдал приказ, тоже не был его инициатором и тоже, конечно не виноват. То есть все господа офицеры, как бы не при делах. Как людей на смертельно рискованные задания отправлять, то да, они офицеры, а как возразить вышестоящему начальнику на, как минимум, глупый и опасный для личного состава приказ, так уже и не совсем офицеры, а так персонал обслуживающий.
показати весь коментар
09.11.2025 08:34 Відповісти
И в данном случае все абсолютно правильно. Пошли по цепочке. Нашли самого нижестоящего командира, который отдал преступный приказ и начали проверять. А то так интересно получится - во всем виноват какой-то таинственный большой начальник, а комбату за то, что он всего лишь стрелочник и не за что не отвечает - новый батальон выдать надо.
показати весь коментар
09.11.2025 08:42 Відповісти
"Командиру підрозділу безпілотних систем, підозрюваному у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, КОМАНДИР, ЯКИЙ ВИКОНУВАВ НАКАЗ З ГШ , ВИКОНАВ НАКАЗ ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ З ГШ .НЕВИКОНАННЯ НАКАЗУ,ЙОМУ Б ПРИШИВ ГШ ТУ Ж САМУ "ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ" .
показати весь коментар
09.11.2025 10:11 Відповісти
за таке на 4-му році повномасштабної війни та після стількох випадків, цього командира треба судити і розстріляти прямо на місці
показати весь коментар
09.11.2025 13:07 Відповісти
Цікаво чи був там командир під час удару?
показати весь коментар
09.11.2025 17:07 Відповісти
 
 