Удар РФ по шикуванню військових 1 листопада: командира підрозділу взято під варту без права внесення застави

Командиру підрозділу безпілотних систем обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Запобіжний захід

"Командиру підрозділу безпілотних систем, підозрюваному у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки - загибель 12 військовослужбовців та 7 цивільних - за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування триває.

Оголошення підозри

Раніше повідомлялося, що командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей.

Слідство встановило, що офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області - зокрема в місці, де перебувало цивільне населення. Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців.

У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.

Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення дістали ще 36 військовослужбовців.

