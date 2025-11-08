Удар РФ по шикуванню військових 1 листопада: командира підрозділу взято під варту без права внесення застави
Командиру підрозділу безпілотних систем обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави через загибель військових і цивільних під час урочистостей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Запобіжний захід
"Командиру підрозділу безпілотних систем, підозрюваному у недбалому ставленні до служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки - загибель 12 військовослужбовців та 7 цивільних - за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що досудове розслідування триває.
Оголошення підозри
Раніше повідомлялося, що командиру підрозділу безпілотних систем повідомлено про підозру через загибель військових і цивільних під час урочистостей.
Слідство встановило, що офіцер організував урочисте шикування та вручення відзнак для понад 100 військовослужбовців на території Дніпропетровської області - зокрема в місці, де перебувало цивільне населення. Окрім прямої заборони скупчення особового складу та вимоги щодо його розосередження, після оголошення повітряної тривоги командир не забезпечив негайне припинення заходу та розосередження військовослужбовців.
У цей час збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по місцях зосередження особового складу.
Внаслідок удару загинули 12 військовослужбовців та 7 цивільних. Також поранення дістали ще 36 військовослужбовців.
Що передувало?
- Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
- Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
- Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.
- 3 листопада 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ підтвердив, що російські окупанти 1 листопада завдали удару по військовослужбовцях у Дніпропетровській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
років 20-цять.
Хіба що приб'ють десь за кордоном.
А варта...
Як жаль, що на цензор не ходять судді та прокурори...
Всьо, можна садити пацана. Він явно не з наближених... Інакше б міг і тисячу поховати.
Вам потрібно починати з простого письмовий і усний наказ і інструкція з діловодства в ЗСУ. Письмові може видавати комбріг (а не комбат). Комбат дає усний наказ який ми можемо сміло оскаржити керівнику вищого рівня.
Зняти 100 людей з бойового чергування і завести в тил комбат - не може. На це потрібен дозвіл комбріга ну нехай НШ на худий кінець.
Щодо цього шикування, то звісно не обійшлося без вищого керівництва. Якісь високі чини зробили цього комбата цапом-відбувайлом.
Все ок. Є комбріг погугліть.
Дуже сумніваюсь. А от щодо компетенції, то тут все ж таки краще. Але що з компетенцією якщо немає права і совісті?