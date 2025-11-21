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Новини Мирний план США
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Переговори щодо "мирного плану" США можуть тривати 12 місяців, - WP

біженці,сша

Переговори щодо запропонованого США нового мирного плану для України можуть затягнутися приблизно на 12 місяців.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

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Обізнане джерело видання повідомило, що документ містить значну кількість "нереалістичних положень", а для приведення його до формату, прийнятного для України, потрібні "місяці копітких переговорів".

"Навіть якби Зеленський хотів його підписати, він не зміг би цього зробити, оскільки для цього немає політичної основи. Там є багато нереалістичних положень. Очевидно, що це проросійська угода, яку написали Дмитрієв і Віткофф", - зазначив співрозмовник.

За його словами, документ нагадує угоду про корисні копалини, яку перед підписанням доопрацьовували протягом трьох місяців. Водночас у цьому випадку йдеться про угоду між США, Україною, Росією та європейськими державами, тож переговори можуть тривати близько року.

"Тому, на мою думку, переговори триватимуть близько 12 місяців. Я вважаю, що це початок мирного процесу, а не його кінець", - підсумував співрозмовник WP.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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Автор: 

США (26685) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+17
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21.11.2025 17:19 Відповісти
+9
трумп спасає терориста хла від поразки...
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21.11.2025 17:16 Відповісти
+8
... "переговори" можуть тривати до смерті пуйла...
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21.11.2025 17:12 Відповісти
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... "переговори" можуть тривати до смерті пуйла...
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21.11.2025 17:12 Відповісти
"до 27 листопада" (тиждень) і 12 місяців - це трампанізація формату часу чи введення нового відліку в світі і еталон часу буде не "секунда" а "трампік"?
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21.11.2025 17:12 Відповісти
До 27 листопада 2026 року ж.
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21.11.2025 18:47 Відповісти
2025
Трамп угоди хоче закінчити до Дня подяки!
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21.11.2025 19:03 Відповісти
Тобто ніякої капітуляції,ніхто не примушує ішака злити Україну.Може капітуляція це ініціатива ішака?
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21.11.2025 17:12 Відповісти
розмови про капітуляцію віткофф вів з хлом ще до скандалу..
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21.11.2025 17:24 Відповісти
Трампу чхати. До 27 щоб підпис зєлі був. Щоб було чим над індичкою помахати, задоволеним, що зупинив якусь там за рахунком війну.
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21.11.2025 17:13 Відповісти
... це лише на папері - насправді коли він буде запихати індичку - на Україну будуть далі летіти ракети
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21.11.2025 17:27 Відповісти
Його це не цікавить.
Йому треба символічне завершення війни.
А далі - та хоч здохни та Україна разом з населенням.
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21.11.2025 17:29 Відповісти
Не нагнітай.
Символічний бумажний мир нічого доброго трампу не дасть - хоч сотню таких папірок підпиши.
Трамп під тиском західних журношлюх, нових виборів та іншого...
Просто підписати сьогодні, коли завтра ракети будуть летіти нічого трампу не дасть.
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21.11.2025 17:33 Відповісти
він буде .. запихати.. в індичку..
а потім подарує їй життя..
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21.11.2025 17:49 Відповісти
Амеры походу сами испугались последних санкций и теперь спасают кацапов
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21.11.2025 17:15 Відповісти
трумп спасає терориста хла від поразки...
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21.11.2025 17:16 Відповісти
Трамп спасає свою дупу,зі скандалом по Епштейну,то він вояка з Венесуеллою то він "миротворець"
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21.11.2025 17:21 Відповісти
то також..
бо йому хло-мафія дєвочєк поставляла для утіх..
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21.11.2025 17:32 Відповісти
Навіщо рік тягнути час. Дайте Томагоки, і Україна усе швидко вирішить.
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21.11.2025 17:18 Відповісти
дадуть хіба що Тамагочі
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21.11.2025 17:20 Відповісти
якби Зеленський хотів його підписати Джерело: https://censor.net/ua/n3586286

Хотів би, але цьому червʼяку жити хочеться!
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21.11.2025 17:18 Відповісти
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21.11.2025 17:19 Відповісти
трамп обісцанне руде *****,ще з 2016 току було зрозуміло
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21.11.2025 17:19 Відповісти
*року
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21.11.2025 17:21 Відповісти
співрозмовник мабуть з европи
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21.11.2025 17:21 Відповісти
А може і довше ніж рік, тому що ***** ніколи не підпише цей план Трампа. Трамп не введе обіцяних санкцій і просто дасть ***** продовжувати нас знищувати. І це може тривати ще десять років.
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21.11.2025 17:22 Відповісти
ну як воно, без ядерної та хімічної зброї? отримали повагу (((сша)))? смокчіть капітуляцію, прихильники безядерного статусу, ви перемогли Україну.
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21.11.2025 17:26 Відповісти
актуально і прихильники трумпа мають до цього процесу приєднатись..
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21.11.2025 17:44 Відповісти
Переговори залежать від того,які позиції на зовнішньому фронті, так і на внутрішньому.
Якщо би на зовнішньому-громили ворога,а на внутрішньому-викинули кротоферму,хіба би так стояли питання на переговорах?
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21.11.2025 17:33 Відповісти
Чи капітулюй, чи не капітулюй, свинособаки через рік-два нападуть знову.
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21.11.2025 17:37 Відповісти
свинособакам вільний Київ-Україна-Русь - як кістка в горлі..
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21.11.2025 17:46 Відповісти
Треба поставити ультиматум персонально Zеленському.
Zеленський мусить представити українцям план, як кардинально змінити вочевидь програшний шлях, яким Україна прямує вже більше двох років, і на полі бою примусити кацап*дарів зрештою піти нам на поступки.

Інакше весь цей рік Zеленський використає, щоб докрасти все, що ще не встиг вкрасти зі своєю сіоністською шоблою, а Україна залишиться в руїнах.

Або даєш реалістичний переламний план, який будеш виконувати день за днем, а народ - контролювати! Або забираєш пазурі свої і своїх обрізаних гівняристів від управління державою і йдеш геть прямо зараз. Чи ти ще не достатньо вкрав?
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21.11.2025 17:40 Відповісти
шановний, якій вже до біса план коли стільки років валили все свое і підігравали ворогові, а тепер як ви бачити можливо виправити все накоене владою?
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21.11.2025 19:11 Відповісти
Отличная сказка под Новый Год 12 месяцев ! А ведь то что у власти в США находятся ДЕБИЛЫ это проблема посерьёзнее той что у кацапов *****.
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21.11.2025 17:41 Відповісти
Ну, це якщо «агресивно швидко».
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21.11.2025 17:42 Відповісти
Ну то за той час може ще ішак здохне або падишах помре.
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21.11.2025 17:48 Відповісти
Треба триматись. Все одно сенсу здавать нема, бо другою серією все буде гірше. Посилати акуратно гітлерюгенд Трампа на Путіна.
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21.11.2025 18:01 Відповісти
Да хоть 10 лет. Украина никогда не капитулирует. А в это время или ***** сдохнет, или рыжый клоун.
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21.11.2025 18:01 Відповісти
Там чітко вказана дата.ДО 26 листопада, окуляри надіньте.
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21.11.2025 18:13 Відповісти
26 листопада 2026 року.
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21.11.2025 18:51 Відповісти
Если Украина не подписывает, США лишают её денег, оружия и разведданных. Это гарантированное поражение в течении полугода- года. Тогда тер-ные претензии к Укране со стороны РФ возрастут: прибавится Одесса и сухопутный выход в Преднистровье. Остальная часть- марионеточное государство под контролем РФ. Плюс ишака посадят за грабекж американских налогоплательщиков.
Если подпишет, тогда хаус, Майдан, стрельба частая из-за различных ОПГ, кризис, голодуха, массовое обнищание народа и позорное чувсто за это всё у каждого жителя. Но сохранение какой-никакой государственности, вступ в ЕС в перспективе, и моментальная помощь от ЕС и от США(чтобы совсема ноги все не протянули). Ишак спасается на Западе от разгневанных украинцев.
Что выбрать? На самом деле, второй вариант лучше.
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21.11.2025 18:14 Відповісти
США вже рік як припинили допомогу Україні грошами і зброєю, ти просто потужно гальмуєш, тупік.
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21.11.2025 18:49 Відповісти
Нет. И оружие от США ещё не прекращались. А млрд. баксов в квартал поступают в Украину. ДА, от формально от МВФ, но это и есть США. Плюс непосредственно деньги на ремонт и вливания в критическую инфраструктуру напрямую от США. До сих пор. Недавно выделили млн. баксов на модернизацию и ремонт ПВО. Плюс фонды. Плюс их влияние на ЕС. А запрет на разведданные от США, превращают ВСУ в новорожденных, слепых котят.
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21.11.2025 18:56 Відповісти
Ага, джерело з WP це: "One person familiar with the contents of the plan... so I think it will be more like 12 months to negotiate" - тобто такий ОБС що аж соромно читати.
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21.11.2025 20:16 Відповісти
 
 