Переговори щодо "мирного плану" США можуть тривати 12 місяців, - WP
Переговори щодо запропонованого США нового мирного плану для України можуть затягнутися приблизно на 12 місяців.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
Обізнане джерело видання повідомило, що документ містить значну кількість "нереалістичних положень", а для приведення його до формату, прийнятного для України, потрібні "місяці копітких переговорів".
"Навіть якби Зеленський хотів його підписати, він не зміг би цього зробити, оскільки для цього немає політичної основи. Там є багато нереалістичних положень. Очевидно, що це проросійська угода, яку написали Дмитрієв і Віткофф", - зазначив співрозмовник.
За його словами, документ нагадує угоду про корисні копалини, яку перед підписанням доопрацьовували протягом трьох місяців. Водночас у цьому випадку йдеться про угоду між США, Україною, Росією та європейськими державами, тож переговори можуть тривати близько року.
"Тому, на мою думку, переговори триватимуть близько 12 місяців. Я вважаю, що це початок мирного процесу, а не його кінець", - підсумував співрозмовник WP.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що США можуть представити Україні рамкову угоду щодо припинення війни з Росією вже найближчим часом.
- ЗМІ також писали, що Трамп відправив до Києва представників Пентагону, щоб поновити мирні переговори.
- Також агентство Reuters писало, що Україна отримала від Сполучених Штатів низку сигналів щодо пропозицій по угоді про припинення війни. Київ участі в обговоренні не брав.
- Мирний план США передбачає від України поступки територіями та скорочення ЗСУ.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що мир в Україні вимагатиме складних, але необхідних поступок.
- Уряд ФРН оприлюднив заяву Мерца, Макрона та Стармера за підсумками розмови із Зеленським, в якій зазначалось, що нинішня лінія фронту має бути "відправною точкою" для будь-яких обговорень.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності Збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Трамп угоди хоче закінчити до Дня подяки!
Йому треба символічне завершення війни.
А далі - та хоч здохни та Україна разом з населенням.
Символічний бумажний мир нічого доброго трампу не дасть - хоч сотню таких папірок підпиши.
Трамп під тиском західних журношлюх, нових виборів та іншого...
Просто підписати сьогодні, коли завтра ракети будуть летіти нічого трампу не дасть.
США вимагають від України проєкт мирної угоди до Дня подяки - 27 листопада, - FT
У Трампа хочуть, щоб Україна та РФ узгодили "мирний план" до кінця 2025 року, - CNN
США погрожують зупинити поставки зброї, якщо Україна не підпише "мирний план" до 27 листопада, - Reuters
Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, - Sky News
Куди так поспішає руда свинка?
а потім подарує їй життя..
бо йому хло-мафія дєвочєк поставляла для утіх..
Хотів би, але цьому червʼяку жити хочеться!
Якщо би на зовнішньому-громили ворога,а на внутрішньому-викинули кротоферму,хіба би так стояли питання на переговорах?
Zеленський мусить представити українцям план, як кардинально змінити вочевидь програшний шлях, яким Україна прямує вже більше двох років, і на полі бою примусити кацап*дарів зрештою піти нам на поступки.
Інакше весь цей рік Zеленський використає, щоб докрасти все, що ще не встиг вкрасти зі своєю сіоністською шоблою, а Україна залишиться в руїнах.
Або даєш реалістичний переламний план, який будеш виконувати день за днем, а народ - контролювати! Або забираєш пазурі свої і своїх обрізаних гівняристів від управління державою і йдеш геть прямо зараз. Чи ти ще не достатньо вкрав?
Если подпишет, тогда хаус, Майдан, стрельба частая из-за различных ОПГ, кризис, голодуха, массовое обнищание народа и позорное чувсто за это всё у каждого жителя. Но сохранение какой-никакой государственности, вступ в ЕС в перспективе, и моментальная помощь от ЕС и от США(чтобы совсема ноги все не протянули). Ишак спасается на Западе от разгневанных украинцев.
Что выбрать? На самом деле, второй вариант лучше.