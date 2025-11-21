Переговори щодо "мирного плану" США можуть тривати 12 місяців, - WP

Переговори щодо запропонованого США нового мирного плану для України можуть затягнутися приблизно на 12 місяців.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

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Обізнане джерело видання повідомило, що документ містить значну кількість "нереалістичних положень", а для приведення його до формату, прийнятного для України, потрібні "місяці копітких переговорів".

"Навіть якби Зеленський хотів його підписати, він не зміг би цього зробити, оскільки для цього немає політичної основи. Там є багато нереалістичних положень. Очевидно, що це проросійська угода, яку написали Дмитрієв і Віткофф", - зазначив співрозмовник.

За його словами, документ нагадує угоду про корисні копалини, яку перед підписанням доопрацьовували протягом трьох місяців. Водночас у цьому випадку йдеться про угоду між США, Україною, Росією та європейськими державами, тож переговори можуть тривати близько року.

"Тому, на мою думку, переговори триватимуть близько 12 місяців. Я вважаю, що це початок мирного процесу, а не його кінець", - підсумував співрозмовник WP.

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Що передувало?

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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