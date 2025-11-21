Переговоры по "мирному плану" США могут длиться 12 месяцев, - WP
Переговоры по предложенному США новому мирному плану для Украины могут затянуться примерно на 12 месяцев.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
Информированный источник издания сообщил, что документ содержит значительное количество "нереалистичных положений", а для приведения его в формат, приемлемый для Украины, нужны "месяцы кропотливых переговоров".
"Даже если бы Зеленский хотел его подписать, он не смог бы этого сделать, поскольку для этого нет политической основы. Там есть много нереалистичных положений. Очевидно, что это пророссийское соглашение, которое написали Дмитриев и Уиткофф", - отметил собеседник.
По его словам, документ напоминает соглашение о полезных ископаемых, которое перед подписанием дорабатывали в течение трех месяцев. В то же время в данном случае речь идет о соглашении между США, Украиной, Россией и европейскими государствами, поэтому переговоры могут длиться около года.
"Поэтому, по моему мнению, переговоры продлятся около 12 месяцев. Я считаю, что это начало мирного процесса, а не его конец", - подытожил собеседник WP.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией в ближайшее время.
- СМИ также писали, что Трамп отправил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить мирные переговоры.
- Также агентство Reuters писало, что Украина получила от Соединенных Штатов ряд сигналов относительно предложений по соглашению о прекращении войны. Киев участия в обсуждении не принимал.
- Мирный план США предусматривает от Украины уступки территориями и сокращение ВСУ.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мир в Украине потребует сложных, но необходимых уступок.
- Правительство ФРГ обнародовало заявление Мерца, Макрона и Стармера по итогам разговора с Зеленским, в котором отмечалось, что нынешняя линия фронта должна быть "отправной точкой" для любых обсуждений.
Что известно о мирном плане Трампа?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трамп угоди хоче закінчити до Дня подяки!
Йому треба символічне завершення війни.
А далі - та хоч здохни та Україна разом з населенням.
Символічний бумажний мир нічого доброго трампу не дасть - хоч сотню таких папірок підпиши.
Трамп під тиском західних журношлюх, нових виборів та іншого...
Просто підписати сьогодні, коли завтра ракети будуть летіти нічого трампу не дасть.
США вимагають від України проєкт мирної угоди до Дня подяки - 27 листопада, - FT
У Трампа хочуть, щоб Україна та РФ узгодили "мирний план" до кінця 2025 року, - CNN
США погрожують зупинити поставки зброї, якщо Україна не підпише "мирний план" до 27 листопада, - Reuters
Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять мирний план, - Sky News
Куди так поспішає руда свинка?
а потім подарує їй життя..
бо йому хло-мафія дєвочєк поставляла для утіх..
Хотів би, але цьому червʼяку жити хочеться!
Якщо би на зовнішньому-громили ворога,а на внутрішньому-викинули кротоферму,хіба би так стояли питання на переговорах?
Zеленський мусить представити українцям план, як кардинально змінити вочевидь програшний шлях, яким Україна прямує вже більше двох років, і на полі бою примусити кацап*дарів зрештою піти нам на поступки.
Інакше весь цей рік Zеленський використає, щоб докрасти все, що ще не встиг вкрасти зі своєю сіоністською шоблою, а Україна залишиться в руїнах.
Або даєш реалістичний переламний план, який будеш виконувати день за днем, а народ - контролювати! Або забираєш пазурі свої і своїх обрізаних гівняристів від управління державою і йдеш геть прямо зараз. Чи ти ще не достатньо вкрав?
Если подпишет, тогда хаус, Майдан, стрельба частая из-за различных ОПГ, кризис, голодуха, массовое обнищание народа и позорное чувсто за это всё у каждого жителя. Но сохранение какой-никакой государственности, вступ в ЕС в перспективе, и моментальная помощь от ЕС и от США(чтобы совсема ноги все не протянули). Ишак спасается на Западе от разгневанных украинцев.
Что выбрать? На самом деле, второй вариант лучше.