4 058 42

Переговоры по "мирному плану" США могут длиться 12 месяцев, - WP

беженцы,США

Переговоры по предложенному США новому мирному плану для Украины могут затянуться примерно на 12 месяцев.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Информированный источник издания сообщил, что документ содержит значительное количество "нереалистичных положений", а для приведения его в формат, приемлемый для Украины, нужны "месяцы кропотливых переговоров".

"Даже если бы Зеленский хотел его подписать, он не смог бы этого сделать, поскольку для этого нет политической основы. Там есть много нереалистичных положений. Очевидно, что это пророссийское соглашение, которое написали Дмитриев и Уиткофф", - отметил собеседник.

По его словам, документ напоминает соглашение о полезных ископаемых, которое перед подписанием дорабатывали в течение трех месяцев. В то же время в данном случае речь идет о соглашении между США, Украиной, Россией и европейскими государствами, поэтому переговоры могут длиться около года.

"Поэтому, по моему мнению, переговоры продлятся около 12 месяцев. Я считаю, что это начало мирного процесса, а не его конец", - подытожил собеседник WP.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня обсудит "мирный план" США с Вэнсом, - Axios

Что предшествовало?

Читайте также: Европейские лидеры созывают срочный разговор по поводу "мирного плана" США, - Bloomberg

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Макроном, Стармером и Мерцем "мирный план" США: Работаем над документом

Автор: 

США (28310) война в Украине (6913)
+12
21.11.2025 17:19 Ответить
21.11.2025 17:19 Ответить
+6
... "переговори" можуть тривати до смерті пуйла...
21.11.2025 17:12 Ответить
21.11.2025 17:12 Ответить
+6
трумп спасає терориста хла від поразки...
21.11.2025 17:16 Ответить
21.11.2025 17:16 Ответить
Комментировать
... "переговори" можуть тривати до смерті пуйла...
21.11.2025 17:12 Ответить
21.11.2025 17:12 Ответить
"до 27 листопада" (тиждень) і 12 місяців - це трампанізація формату часу чи введення нового відліку в світі і еталон часу буде не "секунда" а "трампік"?
21.11.2025 17:12 Ответить
21.11.2025 17:12 Ответить
До 27 листопада 2026 року ж.
21.11.2025 18:47 Ответить
21.11.2025 18:47 Ответить
2025
Трамп угоди хоче закінчити до Дня подяки!
21.11.2025 19:03 Ответить
21.11.2025 19:03 Ответить
Тобто ніякої капітуляції,ніхто не примушує ішака злити Україну.Може капітуляція це ініціатива ішака?
21.11.2025 17:12 Ответить
21.11.2025 17:12 Ответить
розмови про капітуляцію віткофф вів з хлом ще до скандалу..
21.11.2025 17:24 Ответить
21.11.2025 17:24 Ответить
Трампу чхати. До 27 щоб підпис зєлі був. Щоб було чим над індичкою помахати, задоволеним, що зупинив якусь там за рахунком війну.
21.11.2025 17:13 Ответить
21.11.2025 17:13 Ответить
... це лише на папері - насправді коли він буде запихати індичку - на Україну будуть далі летіти ракети
21.11.2025 17:27 Ответить
21.11.2025 17:27 Ответить
Його це не цікавить.
Йому треба символічне завершення війни.
А далі - та хоч здохни та Україна разом з населенням.
21.11.2025 17:29 Ответить
21.11.2025 17:29 Ответить
Не нагнітай.
Символічний бумажний мир нічого доброго трампу не дасть - хоч сотню таких папірок підпиши.
Трамп під тиском західних журношлюх, нових виборів та іншого...
Просто підписати сьогодні, коли завтра ракети будуть летіти нічого трампу не дасть.
21.11.2025 17:33 Ответить
21.11.2025 17:33 Ответить
він буде .. запихати.. в індичку..
а потім подарує їй життя..
21.11.2025 17:49 Ответить
21.11.2025 17:49 Ответить
Амеры походу сами испугались последних санкций и теперь спасают кацапов
21.11.2025 17:15 Ответить
21.11.2025 17:15 Ответить
трумп спасає терориста хла від поразки...
21.11.2025 17:16 Ответить
21.11.2025 17:16 Ответить
Трамп спасає свою дупу,зі скандалом по Епштейну,то він вояка з Венесуеллою то він "миротворець"
21.11.2025 17:21 Ответить
21.11.2025 17:21 Ответить
то також..
бо йому хло-мафія дєвочєк поставляла для утіх..
21.11.2025 17:32 Ответить
21.11.2025 17:32 Ответить
Навіщо рік тягнути час. Дайте Томагоки, і Україна усе швидко вирішить.
21.11.2025 17:18 Ответить
21.11.2025 17:18 Ответить
дадуть хіба що Тамагочі
21.11.2025 17:20 Ответить
21.11.2025 17:20 Ответить
якби Зеленський хотів його підписати Джерело: https://censor.net/ua/n3586286

Хотів би, але цьому червʼяку жити хочеться!
21.11.2025 17:18 Ответить
21.11.2025 17:18 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2025 17:19 Ответить
трамп обісцанне руде *****,ще з 2016 току було зрозуміло
21.11.2025 17:19 Ответить
21.11.2025 17:19 Ответить
*року
21.11.2025 17:21 Ответить
21.11.2025 17:21 Ответить
співрозмовник мабуть з европи
21.11.2025 17:21 Ответить
21.11.2025 17:21 Ответить
А може і довше ніж рік, тому що ***** ніколи не підпише цей план Трампа. Трамп не введе обіцяних санкцій і просто дасть ***** продовжувати нас знищувати. І це може тривати ще десять років.
21.11.2025 17:22 Ответить
21.11.2025 17:22 Ответить
ну як воно, без ядерної та хімічної зброї? отримали повагу (((сша)))? смокчіть капітуляцію, прихильники безядерного статусу, ви перемогли Україну.
21.11.2025 17:26 Ответить
21.11.2025 17:26 Ответить
актуально і прихильники трумпа мають до цього процесу приєднатись..
21.11.2025 17:44 Ответить
21.11.2025 17:44 Ответить
Переговори залежать від того,які позиції на зовнішньому фронті, так і на внутрішньому.
Якщо би на зовнішньому-громили ворога,а на внутрішньому-викинули кротоферму,хіба би так стояли питання на переговорах?
21.11.2025 17:33 Ответить
21.11.2025 17:33 Ответить
Чи капітулюй, чи не капітулюй, свинособаки через рік-два нападуть знову.
21.11.2025 17:37 Ответить
21.11.2025 17:37 Ответить
свинособакам вільний Київ-Україна-Русь - як кістка в горлі..
21.11.2025 17:46 Ответить
21.11.2025 17:46 Ответить
Треба поставити ультиматум персонально Zеленському.
Zеленський мусить представити українцям план, як кардинально змінити вочевидь програшний шлях, яким Україна прямує вже більше двох років, і на полі бою примусити кацап*дарів зрештою піти нам на поступки.

Інакше весь цей рік Zеленський використає, щоб докрасти все, що ще не встиг вкрасти зі своєю сіоністською шоблою, а Україна залишиться в руїнах.

Або даєш реалістичний переламний план, який будеш виконувати день за днем, а народ - контролювати! Або забираєш пазурі свої і своїх обрізаних гівняристів від управління державою і йдеш геть прямо зараз. Чи ти ще не достатньо вкрав?
21.11.2025 17:40 Ответить
21.11.2025 17:40 Ответить
шановний, якій вже до біса план коли стільки років валили все свое і підігравали ворогові, а тепер як ви бачити можливо виправити все накоене владою?
21.11.2025 19:11 Ответить
21.11.2025 19:11 Ответить
Отличная сказка под Новый Год 12 месяцев ! А ведь то что у власти в США находятся ДЕБИЛЫ это проблема посерьёзнее той что у кацапов *****.
21.11.2025 17:41 Ответить
21.11.2025 17:41 Ответить
Ну, це якщо «агресивно швидко».
21.11.2025 17:42 Ответить
21.11.2025 17:42 Ответить
Ну то за той час може ще ішак здохне або падишах помре.
21.11.2025 17:48 Ответить
21.11.2025 17:48 Ответить
Треба триматись. Все одно сенсу здавать нема, бо другою серією все буде гірше. Посилати акуратно гітлерюгенд Трампа на Путіна.
21.11.2025 18:01 Ответить
21.11.2025 18:01 Ответить
Да хоть 10 лет. Украина никогда не капитулирует. А в это время или ***** сдохнет, или рыжый клоун.
21.11.2025 18:01 Ответить
21.11.2025 18:01 Ответить
Там чітко вказана дата.ДО 26 листопада, окуляри надіньте.
21.11.2025 18:13 Ответить
21.11.2025 18:13 Ответить
26 листопада 2026 року.
21.11.2025 18:51 Ответить
21.11.2025 18:51 Ответить
Если Украина не подписывает, США лишают её денег, оружия и разведданных. Это гарантированное поражение в течении полугода- года. Тогда тер-ные претензии к Укране со стороны РФ возрастут: прибавится Одесса и сухопутный выход в Преднистровье. Остальная часть- марионеточное государство под контролем РФ. Плюс ишака посадят за грабекж американских налогоплательщиков.
Если подпишет, тогда хаус, Майдан, стрельба частая из-за различных ОПГ, кризис, голодуха, массовое обнищание народа и позорное чувсто за это всё у каждого жителя. Но сохранение какой-никакой государственности, вступ в ЕС в перспективе, и моментальная помощь от ЕС и от США(чтобы совсема ноги все не протянули). Ишак спасается на Западе от разгневанных украинцев.
Что выбрать? На самом деле, второй вариант лучше.
21.11.2025 18:14 Ответить
21.11.2025 18:14 Ответить
США вже рік як припинили допомогу Україні грошами і зброєю, ти просто потужно гальмуєш, тупік.
21.11.2025 18:49 Ответить
21.11.2025 18:49 Ответить
Нет. И оружие от США ещё не прекращались. А млрд. баксов в квартал поступают в Украину. ДА, от формально от МВФ, но это и есть США. Плюс непосредственно деньги на ремонт и вливания в критическую инфраструктуру напрямую от США. До сих пор. Недавно выделили млн. баксов на модернизацию и ремонт ПВО. Плюс фонды. Плюс их влияние на ЕС. А запрет на разведданные от США, превращают ВСУ в новорожденных, слепых котят.
21.11.2025 18:56 Ответить
21.11.2025 18:56 Ответить
 
 