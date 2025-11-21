Переговоры по "мирному плану" США могут длиться 12 месяцев, - WP

Переговоры по предложенному США новому мирному плану для Украины могут затянуться примерно на 12 месяцев.

The Washington Post.

Информированный источник издания сообщил, что документ содержит значительное количество "нереалистичных положений", а для приведения его в формат, приемлемый для Украины, нужны "месяцы кропотливых переговоров".

"Даже если бы Зеленский хотел его подписать, он не смог бы этого сделать, поскольку для этого нет политической основы. Там есть много нереалистичных положений. Очевидно, что это пророссийское соглашение, которое написали Дмитриев и Уиткофф", - отметил собеседник.

По его словам, документ напоминает соглашение о полезных ископаемых, которое перед подписанием дорабатывали в течение трех месяцев. В то же время в данном случае речь идет о соглашении между США, Украиной, Россией и европейскими государствами, поэтому переговоры могут длиться около года.

"Поэтому, по моему мнению, переговоры продлятся около 12 месяцев. Я считаю, что это начало мирного процесса, а не его конец", - подытожил собеседник WP.

Что предшествовало?

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

