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Новини Мирний план США
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Стармер і Трамп обговорили мирний план щодо України

Стармер і Трамп обговорили мирний план

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з президентом США Дональдом Трампом щодо так званого мирного плану.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, розмова Стармера і Трампа відбулася після переговорів британського прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським.

Стармер поінформував Трампа про перебіг обговорення мирного плану США з українським президентом.

Також читайте: Зеленський і Стармер обговорили планування мирного процесу: тривають консультації на різних рівнях

Повідомляється, що обидва лідери домовилися, що 23 листопада проведуть ще одну розмову. А команди США та Британії працюватимуть над доопрацюванням 28 пунктів так званого мирного плану, який завтра обговорюватиметься в Женеві.

Що передувало?

Також читайте: Макрон, Мерц і Стармер обговорили мирний план щодо України

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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До Вінзорського палацу ТРЕБА ДОНІ ЗАПРОСИТИ ! Там король розповість йому, як свого брата з сім"ї вигнав, титулів позбавив за те, що з його дружком Епштейном діток використовували...Не усі ж так тепер можуть королювати як Доні у США й закривати Епштейнівські справи щодо себе, здаючи цілу Європейську закривавлену у сльозах Україну на поталу хйлу .. ...
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23.11.2025 00:15 Відповісти
Лідери восьми країн Північної Європи та Балтії заявили, що продовжать озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи для "стримування подальшої російської агресії". З спільною заявою за підсумками телефонної розмови з Зеленським виступили представники Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви та Естонії. Текст опублікований у неділю, 22 листопада, на сайтах урядів Швеції та Норвегії.

Рішучість у подальшій підтримці лідери держав пояснили "розумінням того, що йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи в цілому".
"Поки Росія продовжує війну проти України, ми також будемо підтримувати посилення санкцій та більш широкі економічні заходи", - зазначили представники країн.
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23.11.2025 00:20 Відповісти
Слава Богу,що є Велика Британія!!
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23.11.2025 00:22 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"Пещера осыпается. Якутия остановила выплаты участникам войны: на это нет денег. Далее - везде, потому что кризис нарастает как лавина. Именно поэтому прямо сейчас идет дикое давление на Киев со стороны Трампутина: ведь если сейчас не продавить, то пещере крышка. Дефолт неизбежен.
Украина, продержись!"

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23.11.2025 00:59 Відповісти
Хлопчики в трусиках граються
А нам ніхто не винен,самі обрали таке г
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23.11.2025 07:28 Відповісти
 
 