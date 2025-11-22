Стармер і Трамп обговорили мирний план щодо України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з президентом США Дональдом Трампом щодо так званого мирного плану.

Про це пише Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, розмова Стармера і Трампа відбулася після переговорів британського прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським.

Стармер поінформував Трампа про перебіг обговорення мирного плану США з українським президентом.

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Повідомляється, що обидва лідери домовилися, що 23 листопада проведуть ще одну розмову. А команди США та Британії працюватимуть над доопрацюванням 28 пунктів так званого мирного плану, який завтра обговорюватиметься в Женеві.

Що передувало?

За даними Офісу Президента, відбудуться консультації з партнерами про шлях до миру. Делегацію затверджено.

Лідери ЄС вже заявили, що мирний план потребує доопрацювання, оскільки не можна змінювати кордони силою та обмежувати чисельність ЗСУ.

ЄС має намір змінити щонайменше чотири пункти плану.

23 листопада, у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації з американськими високопосадовцями щодо американського мирного плану припинення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішній мирний план США для України не є остаточною пропозицією.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.