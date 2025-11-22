РУС
Стармер и Трамп обсудили мирный план относительно Украины

Стармер и Трамп обсудили мирный план

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом о так называемом мирном плане.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, разговор Стармера и Трампа состоялся после переговоров британского премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стармер проинформировал Трампа о ходе обсуждения мирного плана США с украинским президентом.

Читайте также: Зеленский и Стармер обсудили планирование мирного процесса: продолжаются консультации на разных уровнях

Сообщается, что оба лидера договорились, что 23 ноября проведут еще одну беседу. А команды США и Великобритании будут работать над доработкой 28 пунктов так называемого мирного плана, который завтра будет обсуждаться в Женеве.

Что предшествовало?

  • По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
  • Лидеры ЕС уже заявили, что мирный план требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
  • ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.
  • 23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Также читайте: Макрон, Мерц и Стармер обсудили план США относительно Украины

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

  • отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
  • сокращение численности Вооруженных сил Украины;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

переговоры (5184) Трамп Дональд (7109) Стармер Кир (280)
До Вінзорського палацу ТРЕБА ДОНІ ЗАПРОСИТИ ! Там король розповість йому, як свого брата з сім"ї вигнав, титулів позбавив за те, що з його дружком Епштейном діток використовували...Не усі ж так тепер можуть королювати як Доні у США й закривати Епштейнівські справи щодо себе, здаючи цілу Європейську закривавлену у сльозах Україну на поталу хйлу .. ...
23.11.2025 00:15 Ответить
Лідери восьми країн Північної Європи та Балтії заявили, що продовжать озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи для "стримування подальшої російської агресії". З спільною заявою за підсумками телефонної розмови з Зеленським виступили представники Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви та Естонії. Текст опублікований у неділю, 22 листопада, на сайтах урядів Швеції та Норвегії.

Рішучість у подальшій підтримці лідери держав пояснили "розумінням того, що йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи в цілому".
"Поки Росія продовжує війну проти України, ми також будемо підтримувати посилення санкцій та більш широкі економічні заходи", - зазначили представники країн.
23.11.2025 00:20 Ответить
Слава Богу,що є Велика Британія!!
23.11.2025 00:22 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Пещера осыпается. Якутия остановила выплаты участникам войны: на это нет денег. Далее - везде, потому что кризис нарастает как лавина. Именно поэтому прямо сейчас идет дикое давление на Киев со стороны Трампутина: ведь если сейчас не продавить, то пещере крышка. Дефолт неизбежен.
Украина, продержись!"

23.11.2025 00:59 Ответить
Хлопчики в трусиках граються
А нам ніхто не винен,самі обрали таке г
23.11.2025 07:28 Ответить
 
 