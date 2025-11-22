Стармер и Трамп обсудили мирный план относительно Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом о так называемом мирном плане.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, разговор Стармера и Трампа состоялся после переговоров британского премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Стармер проинформировал Трампа о ходе обсуждения мирного плана США с украинским президентом.
Сообщается, что оба лидера договорились, что 23 ноября проведут еще одну беседу. А команды США и Великобритании будут работать над доработкой 28 пунктов так называемого мирного плана, который завтра будет обсуждаться в Женеве.
Что предшествовало?
- По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.
- Лидеры ЕС уже заявили, что мирный план требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.
- ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.
- 23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины
- Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.
Что известно о мирном плане?
По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.
По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:
- отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;
- сокращение численности Вооруженных сил Украины;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.
Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.
