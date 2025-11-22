Стармер и Трамп обсудили мирный план относительно Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом о так называемом мирном плане.

Как отмечается, разговор Стармера и Трампа состоялся после переговоров британского премьера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стармер проинформировал Трампа о ходе обсуждения мирного плана США с украинским президентом.

Сообщается, что оба лидера договорились, что 23 ноября проведут еще одну беседу. А команды США и Великобритании будут работать над доработкой 28 пунктов так называемого мирного плана, который завтра будет обсуждаться в Женеве.

Что предшествовало?

По данным Офиса Президента, состоятся консультации с партнерами о пути к миру. Делегация утверждена.

Лидеры ЕС уже заявили, что мирный план требует доработки, поскольку нельзя менять границы силой и ограничивать численность ВСУ.

ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта плана.

23 ноября в Швейцарии состоятся консультации украинской переговорной делегации с американскими высокопоставленными чиновниками по поводу американского мирного плана прекращения войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план США для Украины не является окончательным предложением.

Что известно о мирном плане?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Вэнса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.