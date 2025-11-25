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Новини Обстріли Києва
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"Київводоканал" спростував фейк про погодинні відключення води у столиці: "Водопостачання здійснюється у звичайному режимі"

вода,електрика

"Київводоканал" спростував інформацію, яку поширювали деякі Telegram-канали, про нібито запровадження погодинних відключень води у столиці через обстріли.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, передає Цензор.НЕТ.

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У "Київводоканалі" наголосили: "Це фейк і клікбейт, розрахований на ваші емоції та вигаданий для збільшення переглядів Telegram-каналів. Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі".

У компанії також рекомендують перевіряти інформацію лише на офіційному сайті "Київводоканалу" та медіаресурсах Київської міської державної адміністрації.

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Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
  • Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
  • Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
  • За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.

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Автор: 

Київводоканал (160) вода (1226)
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Как говорится, еще не вечер , но в последние пару обстрелов ппо и зрк отработали в Киеве как минимум на отлично! Спасибо!
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25.11.2025 18:11 Відповісти
Ну, горячей воды нет уже второй день, но это наверное не к водоканалу конечно, а теплоэнерго решило скромно помолчать)
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25.11.2025 18:48 Відповісти
 
 