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"Київводоканал" спростував фейк про погодинні відключення води у столиці: "Водопостачання здійснюється у звичайному режимі"
"Київводоканал" спростував інформацію, яку поширювали деякі Telegram-канали, про нібито запровадження погодинних відключень води у столиці через обстріли.
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, передає Цензор.НЕТ.
У "Київводоканалі" наголосили: "Це фейк і клікбейт, розрахований на ваші емоції та вигаданий для збільшення переглядів Telegram-каналів. Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі".
У компанії також рекомендують перевіряти інформацію лише на офіційному сайті "Київводоканалу" та медіаресурсах Київської міської державної адміністрації.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
- За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.
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Tony #603467
показати весь коментар25.11.2025 18:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anjey #582453
показати весь коментар25.11.2025 18:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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