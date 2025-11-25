"Київводоканал" спростував фейк про погодинні відключення води у столиці: "Водопостачання здійснюється у звичайному режимі"

"Київводоканал" спростував інформацію, яку поширювали деякі Telegram-канали, про нібито запровадження погодинних відключень води у столиці через обстріли.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У "Київводоканалі" наголосили: "Це фейк і клікбейт, розрахований на ваші емоції та вигаданий для збільшення переглядів Telegram-каналів. Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі".

У компанії також рекомендують перевіряти інформацію лише на офіційному сайті "Київводоканалу" та медіаресурсах Київської міської державної адміністрації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок влучання російського "Шахеда" в будинок в Києві загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій. ФОТО

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.

Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі через атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.

Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.

За даними Повітряних сил, ППО збила 452 повітряні цілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія зруйнувала єдиний логістичний центр мережі Novus у Києві, є загиблі