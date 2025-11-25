213 2
"Київводоканал" опроверг фейк о почасовых отключениях воды в столице: Водоснабжение осуществляется в обычном режиме
"Київводоканал" опроверг информацию, которую распространяли некоторые Telegram-каналы, о якобы введении почасовых отключений воды в столице из-за обстрелов.
Об этом говорится в официальном сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.
В "Київводоканал" подчеркнули: "Это - фейк и кликбейт, рассчитанный на ваши эмоции и придуманный для увеличения просмотров Telegram-каналов. Никаких графиков подачи воды в столице не вводилось! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме".
В компании также рекомендуют проверять информацию только на официальном сайте "Київводоканал" и медиаресурсах Киевской городской государственной администрации.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
- Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. Сейчас из-за атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
- Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.
- По данным Воздушных сил, ПВО сбила 452 воздушные цели.
