"Київводоканал" опроверг фейк о почасовых отключениях воды в столице: Водоснабжение осуществляется в обычном режиме

"Київводоканал" опроверг информацию, которую распространяли некоторые Telegram-каналы, о якобы введении почасовых отключений воды в столице из-за обстрелов.

Об этом говорится в официальном сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

В "Київводоканал" подчеркнули: "Это - фейк и кликбейт, рассчитанный на ваши эмоции и придуманный для увеличения просмотров Telegram-каналов. Никаких графиков подачи воды в столице не вводилось! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме".

В компании также рекомендуют проверять информацию только на официальном сайте "Київводоканал" и медиаресурсах Киевской городской государственной администрации.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и раненый ребенок.
  • Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. Сейчас из-за атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
  • Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.
  • По данным Воздушных сил, ПВО сбила 452 воздушные цели.

Как говорится, еще не вечер , но в последние пару обстрелов ппо и зрк отработали в Киеве как минимум на отлично! Спасибо!
25.11.2025 18:11 Ответить
Ну, горячей воды нет уже второй день, но это наверное не к водоканалу конечно, а теплоэнерго решило скромно помолчать)
25.11.2025 18:48 Ответить
 
 