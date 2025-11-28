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Конгресмен-республіканець Бейкон про обшуки в Єрмака: В Україні є правосуддя, у РФ - вас викидають з вікон
Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон висловився щодо обшуків у вже колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Так, Бейкон прокоментував новину про обшуки НАБУ і САП у Єрмака.
"В Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон багатоповерхівок", – написав конгресмен.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+19 Алекс Мышкевич
показати весь коментар28.11.2025 19:52 Відповісти Посилання
+13 Lawrence Smith
показати весь коментар28.11.2025 19:51 Відповісти Посилання
+11 Виталий #548501
показати весь коментар28.11.2025 19:56 Відповісти Посилання
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Та вовно, мабуть лежить останні дні притрушене в бєлом, а хто тепер його у ванні викупуватиме перед відосами?
Це ж говорить про що не про те ЩО ВОНО ТУПЕ НЕ В КУРСІ . ПРо те ща Україна залишилася без ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ гілки влади
Можна тендер організувати...
На ''Прозоро'' провести торги.