Конгресмен-республіканець Бейкон про обшуки в Єрмака: В Україні є правосуддя, у РФ - вас викидають з вікон

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон висловився щодо обшуків у вже колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Бейкон прокоментував новину про обшуки НАБУ і САП у Єрмака.

"В Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон багатоповерхівок", – написав конгресмен.

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