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Новини Обшук у Єрмака
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Конгресмен-республіканець Бейкон про обшуки в Єрмака: В Україні є правосуддя, у РФ - вас викидають з вікон

Конгресмен Бейкон про обшуки в Єрмака

Член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон висловився щодо обшуків у вже колишнього голови Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Бейкон прокоментував новину про обшуки НАБУ і САП у Єрмака.

"В Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон багатоповерхівок", – написав конгресмен.

Також читайте: Зеленський звільнив Єрмака з посади голови Офісу президента, - указ

Конгресмен Бейкон про обшуки в Єрмака

Звільнення Єрмака

Автор: 

Конгрес США (1287) Єрмак Андрій (1780)
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Топ коментарі
+19
пане Бейкон, ми теж не проти, аби дь'Єрмаків викидали з вікон верхніх поверхів, а не відпускали в Ізраіль

.
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28.11.2025 19:52 Відповісти
+13
Некоторых не помешает выкидывать с окна.
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28.11.2025 19:51 Відповісти
+11
А ще "тихенько в ліс ідуть" чи становляться послами...
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28.11.2025 19:56 Відповісти
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28.11.2025 19:47 Відповісти
Некоторых не помешает выкидывать с окна.
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28.11.2025 19:51 Відповісти
пане Бейкон, ми теж не проти, аби дь'Єрмаків викидали з вікон верхніх поверхів, а не відпускали в Ізраіль

.
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28.11.2025 19:52 Відповісти
А в Дубай,Монако,Кипр,Вену можно?😉
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28.11.2025 22:01 Відповісти
А ще "тихенько в ліс ідуть" чи становляться послами...
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28.11.2025 19:56 Відповісти
Щось мені підказує, що Гівняку повне жопа. Він дуже багато знає.
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28.11.2025 19:59 Відповісти
А хто наступний?
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28.11.2025 20:38 Відповісти
Послати до Женеви Єрмака головою ПЕРЕМОВИН ПРО МИР й не сказати БЄГІ АНДРЮША БЕГІ?

Та вовно, мабуть лежить останні дні притрушене в бєлом, а хто тепер його у ванні викупуватиме перед відосами?

Це ж говорить про що не про те ЩО ВОНО ТУПЕ НЕ В КУРСІ . ПРо те ща Україна залишилася без ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ гілки влади
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28.11.2025 20:03 Відповісти
Але ще є лічная жізнь - общій бункЄр - що там сьогодні буде - чи Буратінка піде додому ночувати?
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28.11.2025 20:05 Відповісти
В край необхідно організувати - викидування *****-путіна з вікна.
Можна тендер організувати...
На ''Прозоро'' провести торги.
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28.11.2025 20:07 Відповісти
не виключено ,що "зелене правосуддя" ширма за якою криється ще більший пограбунок держави ???
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28.11.2025 20:07 Відповісти
Взагалі то викидувати владних посадовців із вікон - це стара, добра і корисна чеська традиція. Не завадило б її перейняти.
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28.11.2025 20:11 Відповісти
Точно. Дефенестрація. 👍🏢
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28.11.2025 20:13 Відповісти
Варто було б висловитися і про правосуддя в США ,яке почало нагадувати тупінське, дякуючи тому кого недолуге американське суспільство привело до влади.
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28.11.2025 20:12 Відповісти
ну так как не парадоксально звучит в раше ведь лучше система против проворовавшихся без ведома царя. У нас своровал - заплатил несколько лямов и уехал в израиль чилить, ведь никого не посадили за все это время. В раше выкинули из онка и дело в шляпе
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28.11.2025 20:26 Відповісти
А надо было как в рф.
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28.11.2025 20:35 Відповісти
Якщо що - це вхід до офісу цього поважного конгресмена!

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28.11.2025 20:41 Відповісти
Обшуки - це ще не правосуддя. Правосуддя - це коли Єрмак отримає обвинувачення у державній зраді та довічне, усе інше - гра на публіку та маніпуляції. Не здивуюся, якщо це тіло через кілька днів опиниться закордоном, куди виїде на "цілком законник підставах", так само як і Міндіч
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28.11.2025 22:30 Відповісти
думаю єрмаку самому краще вистрибнути як чечетов в свій час
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29.11.2025 00:08 Відповісти
Вообще-то в Украине тоже много чиновников "выпрыгнули" из окон".)
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29.11.2025 06:48 Відповісти
 
 