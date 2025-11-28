Конгрессмен-республиканец Бейкон об обысках у Ермака: В Украине есть правосудие, в РФ - вас выбрасывают из окон

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон высказался по поводу обысков у уже бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Так, Бейкон прокомментировал новость об обысках НАБУ и САП у Ермака.

"В Украине функционируют независимые правоохранительные органы и судебная система. В России этого нет. Там вас выбрасывают из окон многоэтажек", – написал конгрессмен.

Увольнение Ермака