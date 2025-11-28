2 148 17
Конгрессмен-республиканец Бейкон об обысках у Ермака: В Украине есть правосудие, в РФ - вас выбрасывают из окон
Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон высказался по поводу обысков у уже бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Так, Бейкон прокомментировал новость об обысках НАБУ и САП у Ермака.
"В Украине функционируют независимые правоохранительные органы и судебная система. В России этого нет. Там вас выбрасывают из окон многоэтажек", – написал конгрессмен.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
+13 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий28.11.2025 19:52 Ответить Ссылка
+9 Lawrence Smith
показать весь комментарий28.11.2025 19:51 Ответить Ссылка
+6 Виталий #548501
показать весь комментарий28.11.2025 19:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Та вовно, мабуть лежить останні дні притрушене в бєлом, а хто тепер його у ванні викупуватиме перед відосами?
Це ж говорить про що не про те ЩО ВОНО ТУПЕ НЕ В КУРСІ . ПРо те ща Україна залишилася без ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ гілки влади
Можна тендер організувати...
На ''Прозоро'' провести торги.