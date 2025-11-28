РУС
Конгрессмен-республиканец Бейкон об обысках у Ермака: В Украине есть правосудие, в РФ - вас выбрасывают из окон

Член Палаты представителей США, республиканец Дон Бейкон высказался по поводу обысков у уже бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Так, Бейкон прокомментировал новость об обысках НАБУ и САП у Ермака.

"В Украине функционируют независимые правоохранительные органы и судебная система. В России этого нет. Там вас выбрасывают из окон многоэтажек", – написал конгрессмен.

Читайте также: Зеленский уволил Ермака с должности главы Офиса президента, - указ

Увольнение Ермака

Автор: 

Конгресс США (1275) Ермак Андрей (1373)
Топ комментарии
+13
пане Бейкон, ми теж не проти, аби дь'Єрмаків викидали з вікон верхніх поверхів, а не відпускали в Ізраіль

.
28.11.2025 19:52 Ответить
28.11.2025 19:52 Ответить
+9
Некоторых не помешает выкидывать с окна.
28.11.2025 19:51 Ответить
28.11.2025 19:51 Ответить
+6
А ще "тихенько в ліс ідуть" чи становляться послами...
28.11.2025 19:56 Ответить
28.11.2025 19:56 Ответить
точно
28.11.2025 19:47 Ответить
28.11.2025 19:47 Ответить
Некоторых не помешает выкидывать с окна.
28.11.2025 19:51 Ответить
28.11.2025 19:51 Ответить
пане Бейкон, ми теж не проти, аби дь'Єрмаків викидали з вікон верхніх поверхів, а не відпускали в Ізраіль

.
28.11.2025 19:52 Ответить
28.11.2025 19:52 Ответить
А ще "тихенько в ліс ідуть" чи становляться послами...
28.11.2025 19:56 Ответить
28.11.2025 19:56 Ответить
З дєрьмаком можна зробити виключення типу флешмоб!
28.11.2025 19:56 Ответить
28.11.2025 19:56 Ответить
Щось мені підказує, що Гівняку повне жопа. Він дуже багато знає.
28.11.2025 19:59 Ответить
28.11.2025 19:59 Ответить
А хто наступний?
28.11.2025 20:38 Ответить
28.11.2025 20:38 Ответить
Послати до Женеви Єрмака головою ПЕРЕМОВИН ПРО МИР й не сказати БЄГІ АНДРЮША БЕГІ?

Та вовно, мабуть лежить останні дні притрушене в бєлом, а хто тепер його у ванні викупуватиме перед відосами?

Це ж говорить про що не про те ЩО ВОНО ТУПЕ НЕ В КУРСІ . ПРо те ща Україна залишилася без ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ гілки влади
28.11.2025 20:03 Ответить
28.11.2025 20:03 Ответить
Але ще є лічная жізнь - общій бункЄр - що там сьогодні буде - чи Буратінка піде додому ночувати?
28.11.2025 20:05 Ответить
28.11.2025 20:05 Ответить
В край необхідно організувати - викидування *****-путіна з вікна.
Можна тендер організувати...
На ''Прозоро'' провести торги.
28.11.2025 20:07 Ответить
28.11.2025 20:07 Ответить
не виключено ,що "зелене правосуддя" ширма за якою криється ще більший пограбунок держави ???
28.11.2025 20:07 Ответить
28.11.2025 20:07 Ответить
Взагалі то викидувати владних посадовців із вікон - це стара, добра і корисна чеська традиція. Не завадило б її перейняти.
28.11.2025 20:11 Ответить
28.11.2025 20:11 Ответить
Точно. Дефенестрація. 👍🏢
28.11.2025 20:13 Ответить
28.11.2025 20:13 Ответить
Варто було б висловитися і про правосуддя в США ,яке почало нагадувати тупінське, дякуючи тому кого недолуге американське суспільство привело до влади.
28.11.2025 20:12 Ответить
28.11.2025 20:12 Ответить
ну так как не парадоксально звучит в раше ведь лучше система против проворовавшихся без ведома царя. У нас своровал - заплатил несколько лямов и уехал в израиль чилить, ведь никого не посадили за все это время. В раше выкинули из онка и дело в шляпе
28.11.2025 20:26 Ответить
28.11.2025 20:26 Ответить
А надо было как в рф.
28.11.2025 20:35 Ответить
28.11.2025 20:35 Ответить
Якщо що - це вхід до офісу цього поважного конгресмена!

28.11.2025 20:41 Ответить
28.11.2025 20:41 Ответить
 
 