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"Шовковського на голову ОП, Єрмака очільником Динамо", - "слуга народу" Беленюк
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував звільнення керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Замість Єрмака він пропонує призначити в ОП звільненого тренера "Динамо" Олександра Шовковського.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Офіс простих рішень: Шовковського на голову ОП, Єрмака очільником Динамо", - написав Беленюк у фейсбуці.
Нагадуємо, вчора футбольний клуб "Динамо" (Київ) звільнив Олександра Шовковського з посади головного тренера. Сьогодні Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади глави ОП.
Обшуки та звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+40 Погрібний Олександр
показати весь коментар28.11.2025 23:02 Відповісти Посилання
+38 18c49ed2
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+26 Mur Nyav
показати весь коментар28.11.2025 23:02 Відповісти Посилання
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А вже зробили. Вигрібаємо.
Суркіси поки не збираються продавати Динамо.
Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ. ФОТО
Джерело: https://censor.net/ua/p3283275
СТВОРИТИ УРЯД ДОВІРИ;
РОЗПУСТИТИ ДЕБІЛІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ;
ЗВІЛЬНИТИ ВСІХ СУДДІВ. ПРОКУРОРІВ БЕЗ ПРАВА ПОНОВЛЕННЯ;
ЛЮСТРАЦІЯ СБУ, ДБР та ін..
ВВЕСТИ ПОВНЕ ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО КІНЦЯ ВІЙНИ
І ЩЕ 90 РОКІВ ПО ТОМУ.
ДАВАЙ вава НЕ ЗУПИНЯЙСЯ
Може, ще і "наукову ступінь" має, як Усик...
Мозків немає, але країною хочуть керувати, і дають дебільні поради.
І чому Шовковський, можна і Мілю та Алю поставити головою, та що там дріб'язатися, одразу в президенти.
Є українське прислів'я:
- Чий би бичок не стрибав, телятко всеодно наше.
Забули , як Шевченко-футболіст блеял разом з Королевської про "країну мрії"? Хлопець став чемпіоном Олімпіади і попав в список і що ? А скілько колишніх політиків стали під прапор зейобка?