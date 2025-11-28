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Новини Звільнення Єрмака
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"Шовковського на голову ОП, Єрмака очільником Динамо", - "слуга народу" Беленюк

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував звільнення керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Замість Єрмака він пропонує призначити в ОП звільненого тренера "Динамо" Олександра  Шовковського.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Офіс простих рішень: Шовковського на голову ОП, Єрмака очільником Динамо", - написав Беленюк у фейсбуці.

Беленюк про ОП і Єрмака

Нагадуємо, вчора футбольний клуб "Динамо" (Київ) звільнив Олександра Шовковського з посади головного тренера. Сьогодні Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади глави ОП.

Також читайте: Не знаю, що там знайшли або не знайшли. Тримайтесь, Андрій Борисович, - "слуга народу" Богуцька про відставку Єрмака

Обшуки та звільнення Єрмака

Автор: 

Беленюк Жан (58) Єрмак Андрій (1780) Офіс Президента (2100)
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Топ коментарі
+40
Відразу видно, що займався спортом, який не сприяє розумовому розвитку!
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28.11.2025 23:02 Відповісти
+38
Да уж. Навыбирали нам дебилы
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28.11.2025 23:02 Відповісти
+26
Ще один дурень...
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28.11.2025 23:02 Відповісти
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Відразу видно, що займався спортом, який не сприяє розумовому розвитку!
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28.11.2025 23:02 Відповісти
Згадалось, як він розповідав, що може по запаху визначити хто перехворів коронавірусом...
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28.11.2025 23:09 Відповісти
Борьба такой вид спорта что регулярно кого то бьют головой об землю. Вот и результат.
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28.11.2025 23:15 Відповісти
він впав головою - але не на мат
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28.11.2025 23:24 Відповісти
І не з першого поверху
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28.11.2025 23:25 Відповісти
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28.11.2025 23:32 Відповісти
Підлогу хоч не пробив?
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28.11.2025 23:34 Відповісти
Не скажу про Кличко, але Домінік Гашек спростовує вашу теорію.
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28.11.2025 23:36 Відповісти
Сьогодня...виправіть!
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28.11.2025 23:02 Відповісти
Ще один дурень...
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28.11.2025 23:02 Відповісти
Да уж. Навыбирали нам дебилы
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28.11.2025 23:02 Відповісти
Він мав на увазі що як не тасуй зелениг слуг на результат це не вплине. Всі вони закінчували Трускавецький універ де викладав дебіл Мілованов.
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28.11.2025 23:32 Відповісти
А спортсмена-борця «0» в політиці зробити депутатом Верховної Ради!
А вже зробили. Вигрібаємо.
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28.11.2025 23:06 Відповісти
ну чого не сідіти тихесенько у Раді зі своїми пропозиціями ?...Беленюк попадеш і ти під гарячу руку ...
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28.11.2025 23:06 Відповісти
Шутка
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28.11.2025 23:06 Відповісти
Гуморист цей Беленюк. явно на акції міндича в кварталі претендує!
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28.11.2025 23:07 Відповісти
Гумор і 95-квартал це дві різні галактики.Відстань між ними космічна.Але лохокторат з України цього не бачить досі. Звідси і...
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29.11.2025 09:08 Відповісти
ну ча мєлачіццва- давайте Усіка - тим більш він взяв тайм аут у боксі
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28.11.2025 23:07 Відповісти
Єрмак же гарно ним правитиме на удальонкє!!!
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28.11.2025 23:08 Відповісти
Динамо має свого єрмака - незамінного суркіса
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28.11.2025 23:07 Відповісти
Не зрозумів, а як ти заміниш власників клубу?
Суркіси поки не збираються продавати Динамо.
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29.11.2025 01:32 Відповісти
Ну хоч хтось із слугоригів адекватний
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28.11.2025 23:08 Відповісти
То так виправдовуєте свій вибір 2019 ?
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29.11.2025 13:59 Відповісти
Беленюк:кину з прогибом Єрмака ...
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28.11.2025 23:08 Відповісти
доморощєний шутнік з Бєлічєй.
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28.11.2025 23:08 Відповісти
Он недоразвитый . Это жесть.
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28.11.2025 23:14 Відповісти
Прям готовий "головнокомандувач"...

Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ. ФОТО

Джерело: https://censor.net/ua/p3283275
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28.11.2025 23:17 Відповісти
ЛИШИЛАСЬ ХЄРНЯ:

СТВОРИТИ УРЯД ДОВІРИ;
РОЗПУСТИТИ ДЕБІЛІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ;
ЗВІЛЬНИТИ ВСІХ СУДДІВ. ПРОКУРОРІВ БЕЗ ПРАВА ПОНОВЛЕННЯ;
ЛЮСТРАЦІЯ СБУ, ДБР та ін..
ВВЕСТИ ПОВНЕ ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО КІНЦЯ ВІЙНИ
І ЩЕ 90 РОКІВ ПО ТОМУ.

ДАВАЙ вава НЕ ЗУПИНЯЙСЯ
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28.11.2025 23:23 Відповісти
Що ще можна було очікувати від оцього? Нічого дивного. І оце бєзобразіє утримується за рахунок платників податків. І буде утримуватись до кінця своїх днів. Згідно конституції. Завтра мілєвскаго прістроіт. Ха ха ха.
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28.11.2025 23:26 Відповісти
Кидок - через плече....
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28.11.2025 23:26 Відповісти
цікаво, в цього смуглого депутата є якась освіта? ))
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28.11.2025 23:27 Відповісти
..сильно освіта Безмозглій та іншим зеленодупим допомагала? Чи має значення освіта для зелених покидьків? У нас головний покидьок з юридичною освітою... )))
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28.11.2025 23:31 Відповісти
Освіта не гарантує, що з хлопа вийде хороший депутат, але відсутність будь-якої освіти - це гарантія, що для такої роботи він не підходить.
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28.11.2025 23:49 Відповісти
Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України (магістр психології спорту) і Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю управління бізнесом. А як Ви думаєте.... випускник Криворізького філіалу КНЕУ - юрист ... підходить до виконання обов*язків президента? А чи ті... хто з освітою...голосували за юриста ... підходять до категорії освідчених і розумних?
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29.11.2025 00:16 Відповісти
Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України (магістр психології спорту) і Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю управління бізнесом. (с)

Може, ще і "наукову ступінь" має, як Усик...
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28.11.2025 23:31 Відповісти
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28.11.2025 23:50 Відповісти
Мля, це рівень "слух нарада", такі давайте у відставку вашого головного тренера - якій аж ніхто, як політик, як патріот.
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28.11.2025 23:29 Відповісти
Беленюк давно к своему психиатру ходил??
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28.11.2025 23:39 Відповісти
Чужих подмышек перенюхал.
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28.11.2025 23:41 Відповісти
Як дістали ці спортсмени, артисти та шоумени тощо.
Мозків немає, але країною хочуть керувати, і дають дебільні поради.
І чому Шовковський, можна і Мілю та Алю поставити головою, та що там дріб'язатися, одразу в президенти.
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28.11.2025 23:43 Відповісти
Бєлєнюк найбільший прогульник в ВР. Рокави не відвідував ВР, але після закінчення спортивної крєри заявив що "нарешті займеться політикою". Ну ось. Зайнявся.
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28.11.2025 23:44 Відповісти
Чім меньше в Раді слуг, тим менше зла для України.
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28.11.2025 23:48 Відповісти
Він злодій. Роками отримував зарплату і пільги. За 6 років співавтор одного законопроекту. Щось про ігорний бізнес. Він був потрібний "слугам" щоб продемонструвати світу що в Україні навіть недолугі негри можуть стати депутатами.
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28.11.2025 23:54 Відповісти
Він хоч Олімпійській чемпіон, а хто таке "гарант"?
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28.11.2025 23:56 Відповісти
Такий же самий представник етнічної меншини...
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29.11.2025 00:16 Відповісти
Це мовітон з вашого боку - ксенофобія!
Є українське прислів'я:
- Чий би бичок не стрибав, телятко всеодно наше.
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29.11.2025 00:22 Відповісти
За нього ніхто не голосував. Він "списочний". Тобто в нього немає виборців. Тоді кого він представляв в ВР? Українців? Ні! Лише "слуг"...
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29.11.2025 00:25 Відповісти
Не розумію, його ви доколупались до спортсмена?
Забули , як Шевченко-футболіст блеял разом з Королевської про "країну мрії"? Хлопець став чемпіоном Олімпіади і попав в список і що ? А скілько колишніх політиків стали під прапор зейобка?
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29.11.2025 00:30 Відповісти
Спортсмени мають займатися спортом, а не політикою. Крапка. Всі без винятку спортсмени в ВР ніякої користі як законотворці Україні не принесли. Особливо бандит Ельбрус Тадєєв і регіонал Бубка.
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29.11.2025 00:35 Відповісти
Вони усі владою обласкані та їй служать. Візьміть андрюшу шевченко або каху каладзе.
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29.11.2025 08:18 Відповісти
А Жану банан в сраку
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28.11.2025 23:45 Відповісти
Гуморист Беленюк?
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28.11.2025 23:57 Відповісти
Тролить по-спортивному зелень.
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29.11.2025 00:01 Відповісти
Так він же і є із слуг
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29.11.2025 00:28 Відповісти
Беленюка в зоопарк
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29.11.2025 00:02 Відповісти
Да, Жан схоже дебіл
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29.11.2025 00:14 Відповісти
Він правдивий по своєму.
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29.11.2025 00:19 Відповісти
кожен з команди зеленського - дебіл. кожен , хто їх обрав - ідіот.
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29.11.2025 01:12 Відповісти
Це *******... СН - реально зграя дебілів.
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29.11.2025 01:15 Відповісти
СН це зграя злочинців густо пересипана клінічними ідіотами, а дебіли - це ті, що вибрали цих злочинців. ІМХО
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29.11.2025 07:24 Відповісти
гумор рівня 95го кварталу
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29.11.2025 01:23 Відповісти
Країна вмивається кривавими сльозами,стоїть на межі виживання, а цьому "спортцмену" до вподоби жарти в хайп.Яке воно недолуге.
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29.11.2025 05:11 Відповісти
Своєрідний гумор. Спортсмену можна багато чого пробачити...
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29.11.2025 08:14 Відповісти
От же ж долбайобів понаобирали
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29.11.2025 08:43 Відповісти
Отличный стёб,показывает бардак который организовывают в спорте и госуправлении шестерки регионалов.
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29.11.2025 09:03 Відповісти
Беленюк тролляка ще той.
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29.11.2025 09:04 Відповісти
"Мир-дружба! А меня не тронь! - Попёр он как на кассу. - Козе - баян, попу - гармонь, Икону - папуасу!"
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29.11.2025 10:54 Відповісти
Долбоебы- это слуги народа(урода)!
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29.11.2025 11:17 Відповісти
вот такие дебилы во всей их фракции, главное что бы понимал какую кнопку приказывают жать
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29.11.2025 14:47 Відповісти
 
 