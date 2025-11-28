РУС
Новости Увольнение Ермака
2 761 55

"Шовковского на пост главы ОП, Ермака - главой Динамо", - "слуга народа" Беленюк

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал увольнение главы Офиса Президента Андрея Ермака. Вместо Ермака он предлагает назначить в ОП уволенного тренера "Динамо" Александра Шовковского.

"Офис простых решений: Шовковского на пост главы ОП, Ермака - руководителем Динамо", - написал Беленюк в Facebook.

Беленюк об ОП и Ермаке

Напоминаем, вчера футбольный клуб "Динамо" (Киев) уволил Александра Шовковского с должности главного тренера. Сегодня Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы ОП.

Обыски и увольнение Ермака

Беленюк Жан (59) Ермак Андрей (1408) Офис Президента (1856)
+19
Да уж. Навыбирали нам дебилы
28.11.2025 23:02 Ответить
+13
Ще один дурень...
28.11.2025 23:02 Ответить
+9
Відразу видно, що займався спортом, який не сприяє розумовому розвитку!
28.11.2025 23:02 Ответить
Відразу видно, що займався спортом, який не сприяє розумовому розвитку!
28.11.2025 23:02 Ответить
Згадалось, як він розповідав, що може по запаху визначити хто перехворів коронавірусом...
28.11.2025 23:09 Ответить
Борьба такой вид спорта что регулярно кого то бьют головой об землю. Вот и результат.
28.11.2025 23:15 Ответить
він впав головою - але не на мат
28.11.2025 23:24 Ответить
І не з першого поверху
28.11.2025 23:25 Ответить
28.11.2025 23:32 Ответить
Підлогу хоч не пробив?
28.11.2025 23:34 Ответить
Не скажу про Кличко, але Домінік Гашек спростовує вашу теорію.
28.11.2025 23:36 Ответить
Сьогодня...виправіть!
28.11.2025 23:02 Ответить
Ще один дурень...
28.11.2025 23:02 Ответить
Да уж. Навыбирали нам дебилы
28.11.2025 23:02 Ответить
Він мав на увазі що як не тасуй зелениг слуг на результат це не вплине. Всі вони закінчували Трускавецький універ де викладав дебіл Мілованов.
28.11.2025 23:32 Ответить
А спортсмена-борця «0» в політиці зробити депутатом Верховної Ради!
А вже зробили. Вигрібаємо.
28.11.2025 23:06 Ответить
ну чого не сідіти тихесенько у Раді зі своїми пропозиціями ?...Беленюк попадеш і ти під гарячу руку ...
28.11.2025 23:06 Ответить
Шутка
28.11.2025 23:06 Ответить
Гуморист цей Беленюк. явно на акції міндича в кварталі претендує!
28.11.2025 23:07 Ответить
ну ча мєлачіццва- давайте Усіка - тим більш він взяв тайм аут у боксі
28.11.2025 23:07 Ответить
Єрмак же гарно ним правитиме на удальонкє!!!
28.11.2025 23:08 Ответить
Динамо має свого єрмака - незамінного суркіса
28.11.2025 23:07 Ответить
Ну хоч хтось із слугоригів адекватний
28.11.2025 23:08 Ответить
Беленюк:кину з прогибом Єрмака ...
28.11.2025 23:08 Ответить
доморощєний шутнік з Бєлічєй.
28.11.2025 23:08 Ответить
Он недоразвитый . Это жесть.
28.11.2025 23:14 Ответить
Прям готовий "головнокомандувач"...

Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ. ФОТО

Джерело: https://censor.net/ua/p3283275
28.11.2025 23:17 Ответить
ЛИШИЛАСЬ ХЄРНЯ:

СТВОРИТИ УРЯД ДОВІРИ;
РОЗПУСТИТИ ДЕБІЛІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ;
ЗВІЛЬНИТИ ВСІХ СУДДІВ. ПРОКУРОРІВ БЕЗ ПРАВА ПОНОВЛЕННЯ;
ЛЮСТРАЦІЯ СБУ, ДБР та ін..
ВВЕСТИ ПОВНЕ ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО КІНЦЯ ВІЙНИ
І ЩЕ 90 РОКІВ ПО ТОМУ.

ДАВАЙ вава НЕ ЗУПИНЯЙСЯ
28.11.2025 23:23 Ответить
Що ще можна було очікувати від оцього? Нічого дивного. І оце бєзобразіє утримується за рахунок платників податків. І буде утримуватись до кінця своїх днів. Згідно конституції. Завтра мілєвскаго прістроіт. Ха ха ха.
28.11.2025 23:26 Ответить
Кидок - через плече....
28.11.2025 23:26 Ответить
цікаво, в цього смуглого депутата є якась освіта? ))
28.11.2025 23:27 Ответить
..сильно освіта Безмозглій та іншим зеленодупим допомагала? Чи має значення освіта для зелених покидьків? У нас головний покидьок з юридичною освітою... )))
28.11.2025 23:31 Ответить
Освіта не гарантує, що з хлопа вийде хороший депутат, але відсутність будь-якої освіти - це гарантія, що для такої роботи він не підходить.
28.11.2025 23:49 Ответить
Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України (магістр психології спорту) і Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю управління бізнесом. А як Ви думаєте.... випускник Криворізького філіалу КНЕУ - юрист ... підходить до виконання обов*язків президента? А чи ті... хто з освітою...голосували за юриста ... підходять до категорії освідчених і розумних?
29.11.2025 00:16 Ответить
Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України (магістр психології спорту) і Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю управління бізнесом. (с)

Може, ще і "наукову ступінь" має, як Усик...
28.11.2025 23:31 Ответить
28.11.2025 23:50 Ответить
Мля, це рівень "слух нарада", такі давайте у відставку вашого головного тренера - якій аж ніхто, як політик, як патріот.
28.11.2025 23:29 Ответить
Беленюк давно к своему психиатру ходил??
28.11.2025 23:39 Ответить
Чужих подмышек перенюхал.
28.11.2025 23:41 Ответить
Як дістали ці спортсмени, артисти та шоумени тощо.
Мозків немає, але країною хочуть керувати, і дають дебільні поради.
І чому Шовковський, можна і Мілю та Алю поставити головою, та що там дріб'язатися, одразу в президенти.
28.11.2025 23:43 Ответить
Бєлєнюк найбільший прогульник в ВР. Рокави не відвідував ВР, але після закінчення спортивної крєри заявив що "нарешті займеться політикою". Ну ось. Зайнявся.
28.11.2025 23:44 Ответить
Чім меньше в Раді слуг, тим менше зла для України.
28.11.2025 23:48 Ответить
Він злодій. Роками отримував зарплату і пільги. За 6 років співавтор одного законопроекту. Щось про ігорний бізнес. Він був потрібний "слугам" щоб продемонструвати світу що в Україні навіть недолугі негри можуть стати депутатами.
28.11.2025 23:54 Ответить
Він хоч Олімпійській чемпіон, а хто таке "гарант"?
28.11.2025 23:56 Ответить
Такий же самий представник етнічної меншини...
29.11.2025 00:16 Ответить
А Жану банан в сраку
28.11.2025 23:45 Ответить
Гуморист Беленюк?
28.11.2025 23:57 Ответить
Тролить по-спортивному зелень.
29.11.2025 00:01 Ответить
Беленюка в зоопарк
29.11.2025 00:02 Ответить
Да, Жан схоже дебіл
29.11.2025 00:14 Ответить
Він правдивий по своєму.
29.11.2025 00:19 Ответить
 
 