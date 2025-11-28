2 761 55
"Шовковского на пост главы ОП, Ермака - главой Динамо", - "слуга народа" Беленюк
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал увольнение главы Офиса Президента Андрея Ермака. Вместо Ермака он предлагает назначить в ОП уволенного тренера "Динамо" Александра Шовковского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Офис простых решений: Шовковского на пост главы ОП, Ермака - руководителем Динамо", - написал Беленюк в Facebook.
Напоминаем, вчера футбольный клуб "Динамо" (Киев) уволил Александра Шовковского с должности главного тренера. Сегодня Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы ОП.
Обыски и увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Андрей Ермак написал заявление об увольнении с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
А вже зробили. Вигрібаємо.
Беленюк отримав звання "старший лейтенант" і пістолет ПМ. ФОТО
СТВОРИТИ УРЯД ДОВІРИ;
РОЗПУСТИТИ ДЕБІЛІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ;
ЗВІЛЬНИТИ ВСІХ СУДДІВ. ПРОКУРОРІВ БЕЗ ПРАВА ПОНОВЛЕННЯ;
ЛЮСТРАЦІЯ СБУ, ДБР та ін..
ВВЕСТИ ПОВНЕ ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО КІНЦЯ ВІЙНИ
І ЩЕ 90 РОКІВ ПО ТОМУ.
ДАВАЙ вава НЕ ЗУПИНЯЙСЯ
Може, ще і "наукову ступінь" має, як Усик...
Мозків немає, але країною хочуть керувати, і дають дебільні поради.
І чому Шовковський, можна і Мілю та Алю поставити головою, та що там дріб'язатися, одразу в президенти.