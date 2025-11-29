Продовжимо узгодження напрацювань, сформованих у Женеві, - Умєров про переговори з делегацією США

Українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.

Про це пише у фейсбуку голова української делегації Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зранку був на зв’язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві.

Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру", - наголошує Умєров.

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Мирний план

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

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