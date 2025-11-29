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Новини Мирний план
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Продовжимо узгодження напрацювань, сформованих у Женеві, - Умєров про переговори з делегацією США

умєров про переговори з США

Українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.

Про це пише у фейсбуку голова української делегації Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зранку був на зв’язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві.

Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру", - наголошує Умєров.

Також читайте: Умєров очолив українську делегацію на переговорах щодо миру, - указ Зеленського

Мирний план

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: "Мирний план" США, ймовірно, найкраще, на що може сподіватися Україна, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) перемовини (3819) Умєров Рустем (904)
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Топ коментарі
+6
"Зранку був на зв'язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві."

Опа, а президент то був і не в курсі, шо ви там мутите!
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29.11.2025 13:38 Відповісти
+6
Тепер я спокійний що ніяких угод не буде і перейматись немає за що. Умєров і не такі справи завалював.
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29.11.2025 13:46 Відповісти
+5
Умєров це тінь єрмака
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29.11.2025 13:46 Відповісти
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амеріканський татарін, він такий татарін!
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29.11.2025 13:38 Відповісти
Тепер я спокійний що ніяких угод не буде і перейматись немає за що. Умєров і не такі справи завалював.
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29.11.2025 13:46 Відповісти
татарін такі справи провертав...
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29.11.2025 14:11 Відповісти
"Зранку був на зв'язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві."

Опа, а президент то був і не в курсі, шо ви там мутите!
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29.11.2025 13:38 Відповісти
Щось очолювати цю дєлєгацію то якась дурна прикмета, д'єрмак очолював і ось тобі - підоозра, тепер цей живілов очолює...
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29.11.2025 13:45 Відповісти
Умєров це тінь єрмака
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29.11.2025 13:46 Відповісти
а директиви делегації на перемовини від "Портрєта" отримав?
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29.11.2025 13:51 Відповісти
Умєров?

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29.11.2025 13:54 Відповісти
Досить показово: глова делегації - певно другий після дєрмака з віслюком організатор мародерства України.
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29.11.2025 14:01 Відповісти
Якщо всі зібрались, - то де коп з кайданками?
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29.11.2025 14:01 Відповісти
Продовжимо узгодження напрацювань, сформованих у Женеві, які напрацювали у Стамбулі та Омані . А куди ви дінетися з наших угод ?!!! Так і будете ждунами ,а ми вас з 🤡 , зробимо ще раз...
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29.11.2025 15:05 Відповісти
Умерова під слідство бо курва втече він багато знає про оборутки. Тому і був поставлений на цю посаду бо зговірливий телепень.
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29.11.2025 15:10 Відповісти
Продовжимо узгодження, узгодимо продовження, бла-бла-бла... Нє, може воно для затягування часу і правильно, от тільки скільки того часу залишилось? І пора вже йти з обшуками до умєрова
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29.11.2025 15:57 Відповісти
 
 