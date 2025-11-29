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Продовжимо узгодження напрацювань, сформованих у Женеві, - Умєров про переговори з делегацією США
Українська делегація вже в дорозі до Сполучених Штатів для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.
Про це пише у фейсбуку голова української делегації Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Зранку був на зв’язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві.
Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру", - наголошує Умєров.
Мирний план
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
Топ коментарі
+6 Dmitriy Matsnev
показати весь коментар29.11.2025 13:38 Відповісти Посилання
+6 Igor Liashenko #598365
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+5 Sergey #606813
показати весь коментар29.11.2025 13:46 Відповісти Посилання
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Опа, а президент то був і не в курсі, шо ви там мутите!