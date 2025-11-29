Продолжим согласование наработок, сформированных в Женеве, - Умеров о переговорах с делегацией США

Украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

Об этом пишет в Facebook глава украинской делегации Рустем Умеров.

"Утром был на связи с президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве.

Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира", - отмечает Умеров.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

