373 10
Продолжим согласование наработок, сформированных в Женеве, - Умеров о переговорах с делегацией США
Украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.
Об этом пишет в Facebook глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.
"Утром был на связи с президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве.
Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира", - отмечает Умеров.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Топ комментарии
+2 Igor Liashenko #598365
показать весь комментарий29.11.2025 13:46 Ответить Ссылка
+1 Vv Tt
показать весь комментарий29.11.2025 13:38 Ответить Ссылка
+1 Dmitriy Matsnev
показать весь комментарий29.11.2025 13:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Опа, а президент то був і не в курсі, шо ви там мутите!