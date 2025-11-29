РУС
Продолжим согласование наработок, сформированных в Женеве, - Умеров о переговорах с делегацией США

Умеров о переговорах с США

Украинская делегация уже в пути в Соединенные Штаты для продолжения работы над согласованием дальнейших шагов, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

Об этом пишет в Facebook глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Утром был на связи с президентом Украины: доложил о состоянии подготовки, ключевых позициях и ожидаемых результатах следующего этапа переговоров. В США продолжим согласование всех наработок, которые были сформированы во время встреч в Женеве.

Украина продолжает системную и конструктивную дипломатическую работу ради достойного мира", - отмечает Умеров.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

Топ комментарии
+2
Тепер я спокійний що ніяких угод не буде і перейматись немає за що. Умєров і не такі справи завалював.
29.11.2025 13:46 Ответить
+1
амеріканський татарін, він такий татарін!
29.11.2025 13:38 Ответить
+1
"Зранку був на зв'язку з президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві."

Опа, а президент то був і не в курсі, шо ви там мутите!
29.11.2025 13:38 Ответить
Щось очолювати цю дєлєгацію то якась дурна прикмета, д'єрмак очолював і ось тобі - підоозра, тепер цей живілов очолює...
29.11.2025 13:45 Ответить
Умєров це тінь єрмака
29.11.2025 13:46 Ответить
а директиви делегації на перемовини від "Портрєта" отримав?
29.11.2025 13:51 Ответить
Умєров?

29.11.2025 13:54 Ответить
Досить показово: глова делегації - певно другий після дєрмака з віслюком організатор мародерства України.
29.11.2025 14:01 Ответить
Якщо всі зібрались, - то де коп з кайданками?
29.11.2025 14:01 Ответить
 
 