Українські права водіїв можуть отримати офіційне визнання у Франції, - Зеленський
Українські водійські права можуть отримати офіційне визнання у Франції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, обговорення цього питання відбувається на найвищому політичному рівні між Києвом та Парижем.
Що відомо?
Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном зазначив, що обговорювалось питання взаємного визнання водійських документів.
"Піднімали тему про визнання наших водійських прав. Багато питань у роботі", — повідомив Зеленський.
Подробиці глава держави не розкрив, зазначивши лише, що процес обговорення триває і потребує додаткового опрацювання на рівні відповідних відомств.
Про що ще говорили Зеленський і Макрон:
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Удари Росії порушують міжнародне право і перешкоджають встановленню миру, заявив Макрон.
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Гарантії безпеки мають обговорюватися за участю української сторони, — зазначив Макрон.
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Зараз особливий період, коли можуть статися важливі зміни, — підкреслив Зеленський.
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Українські військові майже повністю звільнили Куп’янськ.
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Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб не допустити нового вторгнення Росії.
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Макрон заявив, що найближчими тижнями економічний тиск на Росію значно посилиться.
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У жовтні Росія зазнала найбільших втрат за майже чотири роки війни — близько 25,5 тисяч військових.
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Росія постійно відкидала всі пропозиції про перемир’я, — додав Макрон.
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Зеленський повідомив, що консультації щодо нового керівника Офісу Президента відбудуться після повернення в Україну.
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І золоту пальмову гілку, на кінофестивалі в Каннах.
Володя, зав'язуй зі своїми "приколами" на ніч!
Погано і з величезною корупцією, але заради свого ж виживання займався.
Ну а балаболити будь-про-що ти мастак! За 6,5 років набалаболив на гігават мирних планів мільярда безпекових угод по $4 000 фламіндічів кожному вчителю на травневі шашлики та під каву в Ялті, а результат - нульовий куди не тнись.
Але загалом, потужно, ****. заради цього тобі варто зі всім тим зеленим шоблом до Парижу було пертись...
А що, подумаєш, пару сот тисяч долярів. Ми ж хіба збідніємо.
Це як канадський варіант радянського паспорту.
Йому ж буде краще дихати, як Милованов навчав йолопів!
Та і наступники, матимуть перспективу для висновків!
Українські права давно визнані в ЄС