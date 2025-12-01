УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9667 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Макроном
2 796 30

Українські права водіїв можуть отримати офіційне визнання у Франції, - Зеленський

Українське посвідчення водія можуть визнати у Франції

Українські водійські права можуть отримати офіційне визнання у Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обговорення цього питання відбувається на найвищому політичному рівні між Києвом та Парижем.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном зазначив, що обговорювалось питання взаємного визнання водійських документів.

"Піднімали тему про визнання наших водійських прав. Багато питань у роботі", — повідомив Зеленський.

Подробиці глава держави не розкрив, зазначивши лише, що процес обговорення триває і потребує додаткового опрацювання на рівні відповідних відомств.

Також читайте: Лувр на 45% підвищить ціни на квитки для туристів із країн, що не входять до ЄС

Про що ще говорили Зеленський і Макрон:

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон: "Мирні домовленості ще не сформовані"

Автор: 

Зеленський Володимир (28024) перемовини (3822) права (95) Франція (3347) Макрон Емманюель (1773)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Таки да-це рівень верховного головнокомандувача та президента що відпов за зовн політику.Так,потужно.Прям Пороха з безвізом переплюнув
показати весь коментар
01.12.2025 20:54 Відповісти
+14
Та все визнається! Лише старі совіцькі не проходять. Але ж воно мусить про щось звіздіти, уринотерапія для зЄбанатів то святе...
показати весь коментар
01.12.2025 21:05 Відповісти
+11
Їх й так визнають всі країни, які підписали міжнародну конвецію водійських прав у Відні. Але на визначений період, далі потрібний обмін. Пісюаніст і тут бреше
показати весь коментар
01.12.2025 21:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таки да-це рівень верховного головнокомандувача та президента що відпов за зовн політику.Так,потужно.Прям Пороха з безвізом переплюнув
показати весь коментар
01.12.2025 20:54 Відповісти
А Україна буде тоді?
показати весь коментар
01.12.2025 20:55 Відповісти
Ага.
І золоту пальмову гілку, на кінофестивалі в Каннах.
Володя, зав'язуй зі своїми "приколами" на ніч!
показати весь коментар
01.12.2025 20:55 Відповісти
А його "не відпускає": дєрьмак, під час звільнення, не "розбавив" той "ангельский пилок", яким найвеличніше "пудрить носик"
показати весь коментар
01.12.2025 21:02 Відповісти
БЛ ЧЕЛ. Ну рілі!!!!!! ЗАЙМИСЬ ЕНЕРГЕТИКОЮ, ЗБРОЄЮ, ************ і вибухівкою. А це оце все
показати весь коментар
01.12.2025 20:56 Відповісти
Незабаром ми всі зрозуміємо, що всім цим займався вор-Єрмак .

Погано і з величезною корупцією, але заради свого ж виживання займався.
показати весь коментар
01.12.2025 21:03 Відповісти
Це зараз дуже нагальна проблема? Типу не хвилюйтесь, коли здамо Україну, українці зможуть виїхати в Францію таксувати як якісь мігранти
показати весь коментар
01.12.2025 20:58 Відповісти
А хіба в Україні водійськи права ЄС не визнаються? Чи Франція вже вийшла з ЄС?
Ну а балаболити будь-про-що ти мастак! За 6,5 років набалаболив на гігават мирних планів мільярда безпекових угод по $4 000 фламіндічів кожному вчителю на травневі шашлики та під каву в Ялті, а результат - нульовий куди не тнись.
показати весь коментар
01.12.2025 21:01 Відповісти
Та все визнається! Лише старі совіцькі не проходять. Але ж воно мусить про щось звіздіти, уринотерапія для зЄбанатів то святе...
показати весь коментар
01.12.2025 21:05 Відповісти
Банда Зеленського готує собі ''запасний аеродром'' у Франції.
показати весь коментар
01.12.2025 21:01 Відповісти
Права будуть визнавати А обов`язки? Ну і як з посвідченням водія? З ним як?
Але загалом, потужно, ****. заради цього тобі варто зі всім тим зеленим шоблом до Парижу було пертись...
А що, подумаєш, пару сот тисяч долярів. Ми ж хіба збідніємо.
показати весь коментар
01.12.2025 21:03 Відповісти
Їх й так визнають всі країни, які підписали міжнародну конвецію водійських прав у Відні. Але на визначений період, далі потрібний обмін. Пісюаніст і тут бреше
показати весь коментар
01.12.2025 21:09 Відповісти
В Канаді українські водійські права можна використовувати перші 6 місяців, а потім - здавати на канадські водійські права.
показати весь коментар
01.12.2025 21:27 Відповісти
Так саме й в Німеччині. Тобто не визнаються. Треба здати іспити.
показати весь коментар
01.12.2025 21:36 Відповісти
В Польщі 180 днів, а далі просто обмін
показати весь коментар
01.12.2025 22:02 Відповісти
Якщо не водій, то за 20$, там же де отримують канадські водійські права, можете отримати посвідчення особи, виглядає як водійські права, але без права водіння.
Це як канадський варіант радянського паспорту.
показати весь коментар
02.12.2025 00:04 Відповісти
Тобто в нас зараз не міжнародні,а очикуваноєвропейські?
показати весь коментар
01.12.2025 21:11 Відповісти
Ось тепер на старості років піду і здам на права! Спасибі тобі, найвеличніший!
показати весь коментар
01.12.2025 21:11 Відповісти
Єрмака і його замів, повісити навпроти офісу ***********, щоб він їх бачив і був потім поряд!!
Йому ж буде краще дихати, як Милованов навчав йолопів!
Та і наступники, матимуть перспективу для висновків!
показати весь коментар
01.12.2025 21:12 Відповісти
Это вместо гарантий. Патужна.
показати весь коментар
01.12.2025 21:18 Відповісти
В хіба це не давно вирішення питання?
Українські права давно визнані в ЄС
показати весь коментар
01.12.2025 21:23 Відповісти
Так це ж було вже... Поїздку в Оман у січні 2020 ЗЕлені курви теж обгрунтовували, в тому числі, необхідністю визнання водійських прав Україною та Оманом
показати весь коментар
01.12.2025 21:29 Відповісти
Складно вигадати щось нове, коли фантазії нуль. Голобородьку завжди текст писали інші люди, бо самостійно він і два слова не міг зв'язати так, щоб у них з'явився сенс. Тому й тягав за собою скрізь дЄрмака. Але як показала зустріч зі студентами, завхоз теж виявився повним профаном у багатьох сферах життя. Міжнародна політика трохи відрізняється від ларьочного бізнесу.
показати весь коментар
02.12.2025 08:35 Відповісти
Лучше расскажи, кто разгоняет тему про возврат в 2026 году "ТО" для частников? Кормушку свою вернуть захотели? Европейскими нормами в "рассказках" сыплют!
показати весь коментар
01.12.2025 21:33 Відповісти
Колись, ще за часів Овоща, мені гендір каже: завтра наш обласний губернатор їде до білосруссіі, але не знає - про що там офіційно розмовляти (бо їде по справах особистого бізнесу), тож терміново накидай на 1-1,5 аркушу А4: які є експортно-імпортні проблеми між Україною та Білосруссю. А він, типу, поїхав ці проблеми вирішувати, відстоювати національні інтереси. Ну, я накидав щось типу "необхідно знизити мита на продукцію машинобудування, посилити юридичний захист прав інтелектуальної власності", тощо, й той поїхав, такий. А цьому ось Літвін Дима накидав, щодо водійських посвідчень. Саме на часі.
показати весь коментар
01.12.2025 21:55 Відповісти
Так це вже було..ще за Порошенко.
показати весь коментар
01.12.2025 22:03 Відповісти
для тих "патріотів", що отаборилися на лазуровому узбережжі, то саме те, що треба
показати весь коментар
02.12.2025 01:05 Відповісти
 
 