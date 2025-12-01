Українські права водіїв можуть отримати офіційне визнання у Франції, - Зеленський

Українські водійські права можуть отримати офіційне визнання у Франції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обговорення цього питання відбувається на найвищому політичному рівні між Києвом та Парижем.

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Що відомо?

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном зазначив, що обговорювалось питання взаємного визнання водійських документів.

"Піднімали тему про визнання наших водійських прав. Багато питань у роботі", — повідомив Зеленський.

Подробиці глава держави не розкрив, зазначивши лише, що процес обговорення триває і потребує додаткового опрацювання на рівні відповідних відомств.

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Про що ще говорили Зеленський і Макрон:

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