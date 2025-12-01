РУС
Новости Встреча Зеленского с Макроном
756 23

Украинские права водителей могут получить официальное признание во Франции, — Зеленский

Украинское водительское удостоверение могут признать во Франции

Украинские водительские права могут получить официальное признание во Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обсуждение этого вопроса происходит на высшем политическом уровне между Киевом и Парижем.

Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что обсуждался вопрос взаимного признания водительских документов.

"Поднимали тему о признании наших водительских прав. Много вопросов в работе", — сообщил Зеленский.

Подробности глава государства не раскрыл, отметив лишь, что процесс обсуждения продолжается и требует дополнительной проработки на уровне соответствующих ведомств.

О чем еще говорили Зеленский и Макрон:

Автор: 

Зеленский Владимир (22785) переговоры (5285) права (183) Франция (3641) Макрон Эмманюэль (1512)
Топ комментарии
+10
Таки да-це рівень верховного головнокомандувача та президента що відпов за зовн політику.Так,потужно.Прям Пороха з безвізом переплюнув
01.12.2025 20:54 Ответить
+7
Та все визнається! Лише старі совіцькі не проходять. Але ж воно мусить про щось звіздіти, уринотерапія для зЄбанатів то святе...
01.12.2025 21:05 Ответить
+6
Їх й так визнають всі країни, які підписали міжнародну конвецію водійських прав у Відні. Але на визначений період, далі потрібний обмін. Пісюаніст і тут бреше
01.12.2025 21:09 Ответить
А Україна буде тоді?
показать весь комментарий
01.12.2025 20:55 Ответить
Ага.
І золоту пальмову гілку, на кінофестивалі в Каннах.
Володя, зав'язуй зі своїми "приколами" на ніч!
01.12.2025 20:55 Ответить
А його "не відпускає": дєрьмак, під час звільнення, не "розбавив" той "ангельский пилок", яким найвеличніше "пудрить носик"
01.12.2025 21:02 Ответить
БЛ ЧЕЛ. Ну рілі!!!!!! ЗАЙМИСЬ ЕНЕРГЕТИКОЮ, ЗБРОЄЮ, ************ і вибухівкою. А це оце все
01.12.2025 20:56 Ответить
Незабаром ми всі зрозуміємо, що всім цим займався вор-Єрмак .

Погано і з величезною корупцією, але заради свого ж виживання займався.
01.12.2025 21:03 Ответить
Це зараз дуже нагальна проблема? Типу не хвилюйтесь, коли здамо Україну, українці зможуть виїхати в Францію таксувати як якісь мігранти
01.12.2025 20:58 Ответить
А хіба в Україні водійськи права ЄС не визнаються? Чи Франція вже вийшла з ЄС?
Ну а балаболити будь-про-що ти мастак! За 6,5 років набалаболив на гігават мирних планів мільярда безпекових угод по $4 000 фламіндічів кожному вчителю на травневі шашлики та під каву в Ялті, а результат - нульовий куди не тнись.
01.12.2025 21:01 Ответить
Банда Зеленського готує собі ''запасний аеродром'' у Франції.
01.12.2025 21:01 Ответить
Права будуть визнавати А обов`язки? Ну і як з посвідченням водія? З ним як?
Але загалом, потужно, ****. заради цього тобі варто зі всім тим зеленим шоблом до Парижу було пертись...
А що, подумаєш, пару сот тисяч долярів. Ми ж хіба збідніємо.
01.12.2025 21:03 Ответить
В Канаді українські водійські права можна використовувати перші 6 місяців, а потім - здавати на канадські водійські права.
01.12.2025 21:27 Ответить
Так саме й в Німеччині. Тобто не визнаються. Треба здати іспити.
01.12.2025 21:36 Ответить
Тобто в нас зараз не міжнародні,а очикуваноєвропейські?
01.12.2025 21:11 Ответить
Ось тепер на старості років піду і здам на права! Спасибі тобі, найвеличніший!
01.12.2025 21:11 Ответить
Єрмака і його замів, повісити навпроти офісу ***********, щоб він їх бачив і був потім поряд!!
Йому ж буде краще дихати, як Милованов навчав йолопів!
Та і наступники, матимуть перспективу для висновків!
01.12.2025 21:12 Ответить
Это вместо гарантий. Патужна.
01.12.2025 21:18 Ответить
В хіба це не давно вирішення питання?
Українські права давно визнані в ЄС
01.12.2025 21:23 Ответить
Так це ж було вже... Поїздку в Оман у січні 2020 ЗЕлені курви теж обгрунтовували, в тому числі, необхідністю визнання водійських прав Україною та Оманом
01.12.2025 21:29 Ответить
Оманська Гнида - ZеДебіл
01.12.2025 21:31 Ответить
Лучше расскажи, кто разгоняет тему про возврат в 2026 году "ТО" для частников? Кормушку свою вернуть захотели? Европейскими нормами в "рассказках" сыплют!
01.12.2025 21:33 Ответить
Колись, ще за часів Овоща, мені гендір каже: завтра наш обласний губернатор їде до білосруссіі, але не знає - про що там офіційно розмовляти (бо їде по справах особистого бізнесу), тож терміново накидай на 1-1,5 аркушу А4: які є експортно-імпортні проблеми між Україною та Білосруссю. А він, типу, поїхав ці проблеми вирішувати, відстоювати національні інтереси. Ну, я накидав щось типу "необхідно знизити мита на продукцію машинобудування, посилити юридичний захист прав інтелектуальної власності", тощо, й той поїхав, такий. А цьому ось Літвін Дима накидав, щодо водійських посвідчень. Саме на часі.
01.12.2025 21:55 Ответить
 
 