Украинские права водителей могут получить официальное признание во Франции, — Зеленский

Украинские водительские права могут получить официальное признание во Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обсуждение этого вопроса происходит на высшем политическом уровне между Киевом и Парижем.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что обсуждался вопрос взаимного признания водительских документов.

"Поднимали тему о признании наших водительских прав. Много вопросов в работе", — сообщил Зеленский.

Подробности глава государства не раскрыл, отметив лишь, что процесс обсуждения продолжается и требует дополнительной проработки на уровне соответствующих ведомств.

Читайте также: Лувр на 45% повысит цены на билеты для туристов из стран, не входящих в ЕС

О чем еще говорили Зеленский и Макрон:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон: "Мирные договоренности еще не сформированы"