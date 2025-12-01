Украинские права водителей могут получить официальное признание во Франции, — Зеленский
Украинские водительские права могут получить официальное признание во Франции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обсуждение этого вопроса происходит на высшем политическом уровне между Киевом и Парижем.
Что известно?
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил, что обсуждался вопрос взаимного признания водительских документов.
"Поднимали тему о признании наших водительских прав. Много вопросов в работе", — сообщил Зеленский.
Подробности глава государства не раскрыл, отметив лишь, что процесс обсуждения продолжается и требует дополнительной проработки на уровне соответствующих ведомств.
О чем еще говорили Зеленский и Макрон:
-
Удары России нарушают международное право и препятствуют установлению мира, заявил Макрон.
-
Гарантии безопасности должны обсуждаться с участием украинской стороны, — отметил Макрон.
-
Сейчас особый период, когда могут произойти важные изменения, — подчеркнул Зеленский.
-
Украинские военные почти полностью освободили Купянск.
-
Зеленский подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы не допустить нового вторжения России.
-
Макрон заявил, что в ближайшие недели экономическое давление на Россию значительно усилится.
-
В октябре Россия понесла самые большие потери за почти четыре года войны — около 25,5 тысяч военных.
-
Россия постоянно отвергала все предложения о перемирии, — добавил Макрон.
-
Зеленский сообщил, что консультации по поводу нового руководителя Офиса Президента состоятся после возвращения в Украину.
