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Новини переговори з РФ Переговори з Путіним
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"Компромісного варіанту" плану щодо України немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять", - Ушаков

Ушаков, Дмитрієв та Віткофф

Під час перемовин російського диктатороа Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.

Про це повідомив помічника Путіна Юрій Ушаков за підсумками зустрічі, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на РБК-Україна.

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Йшлося про суть

"Ми обговорювали не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать "величезні перспективи взаємодії", - зазначив він.

За словами Ушакова, на зустрічі обговорювали декілька варіантів плану "врегулювання в Україні", і за п'ять годин, поки тривала зустріч, це питання "вдалося докладно обговорити".

Він повідомив, що Москва отримала ще чотири документи крім початкового плану США щодо врегулювання в Україні з 28 пунктів.

Також читайте: Путін не готовий до переговорів про мир в Україні, - МЗС Німеччини

Мирні перспективи

На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися".

Він додав, що "компромісного варіанту" плану щодо України поки немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять".

Також на зустрічі обговорювалося "територіальне питання".

Також читайте: Стів Віткофф залишив посольство США в РФ після ймовірної розмови з Трампом, - ЗМІ

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

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  • Під час переговорів Віткофф і Кушнер представляють параметри оновленого мирного плану після обговорення з Україною у Флориді 30 листопада.
  • За даними Axios, після Москви вони вирушать до Європи на зустріч із президентом Зеленським.

Автор: 

перемовини (3824) путін володимир (25487) Ушаков Юрій (32)
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Топ коментарі
+34
- Їх ціль знищення мови
- армії
- віри
- нації

А памятаєте плакати в 2019 вибираєте між армія мова віра і Путіним? - так от ВИБРАЛИ
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03.12.2025 06:26 Відповісти
+14
Принаймні зять Трампа послухав лекцію з історії від путіна - американський журналіст Вайс (c)
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03.12.2025 06:54 Відповісти
+11
Не виправдовуйте Зєлєнского, який по-перше у це не вірив, хоч цого попереджали всі і по-друге - до цього не готувався, ба, навіть навпаки - зробив все, аби у пуцина вийшло.
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03.12.2025 07:56 Відповісти
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- віри
- нації

А памятаєте плакати в 2019 вибираєте між армія мова віра і Путіним? - так от ВИБРАЛИ
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03.12.2025 06:26 Відповісти
Пуйло ніколи і нікому не дозволив би розбудовувати і посилювати українську армію. Або жити тихенько без амбіцій під кремлівським контролем або війна.
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03.12.2025 07:46 Відповісти
Не виправдовуйте Зєлєнского, який по-перше у це не вірив, хоч цого попереджали всі і по-друге - до цього не готувався, ба, навіть навпаки - зробив все, аби у пуцина вийшло.
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03.12.2025 07:56 Відповісти
Де я виправдовую Зеленського? Зеленський зрадник і має сидіти в тюрмі. Я говорю про психологію пуйла і його наміри.
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03.12.2025 08:01 Відповісти
Так це всі, хто знайомий з історією останніх 1000 років знають. Асихологія пуцина нічим не відрізняється від психології його біснуватих попередників, починаючи від Андрія Боголюбського, Петра Першого, лєніна-сталіна і всіх решта. Кацапія - це вічне Дике поле.
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03.12.2025 08:05 Відповісти
Принаймні зять Трампа послухав лекцію з історії від путіна - американський журналіст Вайс (c)
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03.12.2025 06:54 Відповісти
Брехливу, чи фантастичну версвю. Повірити в неї - це як сприймати сагу "Володар перснів" за історичну довідку.
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03.12.2025 08:01 Відповісти
Засадили кацапи по самі гланди переговорникам
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03.12.2025 07:03 Відповісти
" Компромісного варіанту" плану щодо України немає " Це ж треба!!! Як несподівано!!!
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03.12.2025 07:25 Відповісти
А у Трампа - є! 😜 У голові.
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03.12.2025 07:57 Відповісти
Не зрозуміло лише, на хріна було там сидіти до глибокої ночі (могли б це з'ясувати за півгодини, послати москалів подалі та піти).
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03.12.2025 08:58 Відповісти
пєчєнєги з половцями в голову буйла під'їхали і вечір став томним на 5 годин

.
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03.12.2025 09:17 Відповісти
Одна з головних домовленостей в результаті 5-ти годинної зустрічі - не розповідати про що домовилися. Серйозно, це не пранк.
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03.12.2025 09:24 Відповісти
А оманський блазень тільки і бреше про наближення до миру
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03.12.2025 07:29 Відповісти
Я про те, що триндіння про близький мир розхолоджує мобілізацію суспільства
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03.12.2025 08:32 Відповісти
триндіння про близький мир - то виключно для вух трампла - дипломатія вона така

не дай Боже, в очах трампла стати головною перешкодою для миру - розчавить
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03.12.2025 08:37 Відповісти
Зеленський не бреше, а підігрує Трампу: зараз йде боротьба за те, кого Доні буде змушений визнати причиною продовження війни (а відповідно, кого Штати почнуть знищувати).
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03.12.2025 08:54 Відповісти
Нашу капітуляцію вони не приняли, тому наз знову з'явилися шанси одержати перемогу.
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03.12.2025 07:46 Відповісти
А що Швейцарія капітулює?😎😸
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03.12.2025 07:58 Відповісти
та прийняли б, але Україна не капітулювала
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03.12.2025 08:20 Відповісти
Ти міг би в 95-кварталі виступати з такими жартами
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03.12.2025 09:29 Відповісти
Добра новина.Миру не буде.Нам своє повертати!Кордони 91!
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03.12.2025 08:03 Відповісти
Виглядає як щасливий хлопчик якого привели на ялинку.

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03.12.2025 08:37 Відповісти
Тоді вам всім до кобзона, суки, та кордони в окраїні болот масковії!
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03.12.2025 08:49 Відповісти
В закритій частині перемовин Трамп міг би повідомити Путлера, що віддасть наказ вбити не лише його, а й усіх членів родини (племінників, братів, дітей, онуків, якщо вони з'являться, тощо), і що цей наказ БЕЗСТРОКОВИЙ (родичів знищать навіть після смерті ВВХ, коли він їх навряд чи зможе захистити). І це буде плата за продовження війни. Це було б справжнім 'перевертанням світової шахівниці', і тоді б можна було подивитися на 'бравість' сцикла. А війна скоріш за все закінчилася б.
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03.12.2025 08:50 Відповісти
міг би якби він не був у мішку в руках ***** ! дивлячись на все що робить трамп - списати лише на його й.бнутість та ненаситність до грошей та влади було б помилкою .
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03.12.2025 09:33 Відповісти
"В закритій частині перемовин Трамп міг би повідомити Путлера"

там скорее путлер повідомив трампа про бдсм
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03.12.2025 10:36 Відповісти
 
 