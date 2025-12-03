"Компромісного варіанту" плану щодо України немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять", - Ушаков

Під час перемовин російського диктатороа Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом йшлося про загальну концепцію мирного плану США, без переходу до конкретних деталей чи рішень.

Про це повідомив помічника Путіна Юрій Ушаков за підсумками зустрічі, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на РБК-Україна.

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Йшлося про суть

"Ми обговорювали не конкретні формулювання та рішення, а суть. Сторони бачать "величезні перспективи взаємодії", - зазначив він.

За словами Ушакова, на зустрічі обговорювали декілька варіантів плану "врегулювання в Україні", і за п'ять годин, поки тривала зустріч, це питання "вдалося докладно обговорити".

Він повідомив, що Москва отримала ще чотири документи крім початкового плану США щодо врегулювання в Україні з 28 пунктів.

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Мирні перспективи

На запитання, як змінилися перспективи миру після переговорів, Ушаков знизав плечима й сказав: "Точно не віддалилися".

Він додав, що "компромісного варіанту" плану щодо України поки немає, а "деякі американські пропозиції Росії не підходять".

Також на зустрічі обговорювалося "територіальне питання".

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що переговори делегатів США у Москві закінчилися без компромісу, зустріч із Трампом не відбудеться.

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