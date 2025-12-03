"Компромиссного варианта" плана по Украине нет, а "некоторые американские предложения России не подходят", - Ушаков

Во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Речь шла о сути

"Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят "огромные перспективы взаимодействия", - отметил он.

По словам Ушакова, на встрече обсуждали несколько вариантов плана "урегулирования в Украине", и за пять часов, пока длилась встреча, этот вопрос "удалось подробно обсудить".

Он сообщил, что Москва получила еще четыре документа кроме первоначального плана США по урегулированию в Украине из 28 пунктов.

Читайте также: Путин не готов к переговорам о мире в Украине, - МИД Германии

Мирные перспективы

На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: "Точно не отдалялись".

Он добавил, что "компромиссного варианта" плана по Украине пока нет, а "некоторые американские предложения России не подходят".

Также на встрече обсуждался "территориальный вопрос".

Читайте также: Стив Уиткофф покинул посольство США в РФ после вероятного разговора с Трампом, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ