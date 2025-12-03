"Компромиссного варианта" плана по Украине нет, а "некоторые американские предложения России не подходят", - Ушаков
Во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.
Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Речь шла о сути
"Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят "огромные перспективы взаимодействия", - отметил он.
По словам Ушакова, на встрече обсуждали несколько вариантов плана "урегулирования в Украине", и за пять часов, пока длилась встреча, этот вопрос "удалось подробно обсудить".
Он сообщил, что Москва получила еще четыре документа кроме первоначального плана США по урегулированию в Украине из 28 пунктов.
Мирные перспективы
На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: "Точно не отдалялись".
Он добавил, что "компромиссного варианта" плана по Украине пока нет, а "некоторые американские предложения России не подходят".
Также на встрече обсуждался "территориальный вопрос".
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
