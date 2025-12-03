РУС
4 785 24

"Компромиссного варианта" плана по Украине нет, а "некоторые американские предложения России не подходят", - Ушаков

Ушаков, Дмитриев и Виткофф

Во время переговоров российского диктатора Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом речь шла об общей концепции мирного плана США, без перехода к конкретным деталям или решениям.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь шла о сути

"Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят "огромные перспективы взаимодействия", - отметил он.

По словам Ушакова, на встрече обсуждали несколько вариантов плана "урегулирования в Украине", и за пять часов, пока длилась встреча, этот вопрос "удалось подробно обсудить".

Он сообщил, что Москва получила еще четыре документа кроме первоначального плана США по урегулированию в Украине из 28 пунктов.

Читайте также: Путин не готов к переговорам о мире в Украине, - МИД Германии

Мирные перспективы

На вопрос, как изменились перспективы мира после переговоров, Ушаков пожал плечами и сказал: "Точно не отдалялись".

Он добавил, что "компромиссного варианта" плана по Украине пока нет, а "некоторые американские предложения России не подходят".

Также на встрече обсуждался "территориальный вопрос".

Читайте также: Стив Уиткофф покинул посольство США в РФ после вероятного разговора с Трампом, - СМИ

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что переговоры делегатов США в Москве закончились без компромисса, встреча с Трампом не состоится.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уиткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Автор: 

переговоры (5293) путин владимир (32505) Ушаков Юрий (3)
03.12.2025 06:26 Ответить
03.12.2025 06:54 Ответить
03.12.2025 07:25 Ответить
- Їх ціль знищення мови
- армії
- віри
- нації

А памятаєте плакати в 2019 вибираєте між армія мова віра і Путіним? - так от ВИБРАЛИ
03.12.2025 06:26 Ответить
Пуйло ніколи і нікому не дозволив би розбудовувати і посилювати українську армію. Або жити тихенько без амбіцій під кремлівським контролем або війна.
03.12.2025 07:46 Ответить
Не виправдовуйте Зєлєнского, який по-перше у це не вірив, хоч цого попереджали всі і по-друге - до цього не готувався, ба, навіть навпаки - зробив все, аби у пуцина вийшло.
03.12.2025 07:56 Ответить
Де я виправдовую Зеленського? Зеленський зрадник і має сидіти в тюрмі. Я говорю про психологію пуйла і його наміри.
03.12.2025 08:01 Ответить
Так це всі, хто знайомий з історією останніх 1000 років знають. Асихологія пуцина нічим не відрізняється від психології його біснуватих попередників, починаючи від Андрія Боголюбського, Петра Першого, лєніна-сталіна і всіх решта. Кацапія - це вічне Дике поле.
03.12.2025 08:05 Ответить
Принаймні зять Трампа послухав лекцію з історії від путіна - американський журналіст Вайс (c)
03.12.2025 06:54 Ответить
Брехливу, чи фантастичну версвю. Повірити в неї - це як сприймати сагу "Володар перснів" за історичну довідку.
03.12.2025 08:01 Ответить
Засадили кацапи по самі гланди переговорникам
03.12.2025 07:03 Ответить
" Компромісного варіанту" плану щодо України немає " Це ж треба!!! Як несподівано!!!
03.12.2025 07:25 Ответить
А у Трампа - є! 😜 У голові.
03.12.2025 07:57 Ответить
Не зрозуміло лише, на хріна було там сидіти до глибокої ночі (могли б це з'ясувати за півгодини, послати москалів подалі та піти).
03.12.2025 08:58 Ответить
А оманський блазень тільки і бреше про наближення до миру
03.12.2025 07:29 Ответить
радій що він тобі його не приніс - бо зараз мир можливий лише через капітуляцію
03.12.2025 08:19 Ответить
Я про те, що триндіння про близький мир розхолоджує мобілізацію суспільства
03.12.2025 08:32 Ответить
триндіння про близький мир - то виключно для вух трампла - дипломатія вона така

не дай Боже, в очах трампла стати головною перешкодою для миру - розчавить
03.12.2025 08:37 Ответить
Зеленський не бреше, а підігрує Трампу: зараз йде боротьба за те, кого Доні буде змушений визнати причиною продовження війни (а відповідно, кого Штати почнуть знищувати).
03.12.2025 08:54 Ответить
Нашу капітуляцію вони не приняли, тому наз знову з'явилися шанси одержати перемогу.
03.12.2025 07:46 Ответить
А що Швейцарія капітулює?😎😸
03.12.2025 07:58 Ответить
та прийняли б, але Україна не капітулювала
03.12.2025 08:20 Ответить
Добра новина.Миру не буде.Нам своє повертати!Кордони 91!
03.12.2025 08:03 Ответить
не програти у війні - це не обов'язково виграти
03.12.2025 08:21 Ответить
Виглядає як щасливий хлопчик якого привели на ялинку.

03.12.2025 08:37 Ответить
Тоді вам всім до кобзона, суки, та кордони в окраїні болот масковії!
03.12.2025 08:49 Ответить
В закритій частині перемовин Трамп міг би повідомити Путлера, що віддасть наказ вбити не лише його, а й усіх членів родини (племінників, братів, дітей, онуків, якщо вони з'являться, тощо), і що цей наказ БЕЗСТРОКОВИЙ (родичів знищать навіть після смерті ВВХ, коли він їх навряд чи зможе захистити). І це буде плата за продовження війни. Це було б справжнім 'перевертанням світової шахівниці', і тоді б можна було подивитися на 'бравість' сцикла. А війна скоріш за все закінчилася б.
03.12.2025 08:50 Ответить
 
 