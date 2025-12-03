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Новини Декомунізація
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У Польщі офіційно заборонили Комуністичну партію

У Польщі заборонили Комуністичну партію

Конституційний трибунал Польщі ухвалив рішення про заборону діяльності Комуністичної партії РП, визнавши, що її програма та ідеологія суперечать положенням польської конституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Rmf24.

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Суд постановив, що політична сила має бути негайно вилучена з офіційного реєстру партій. Це фактично означає припинення її існування та ліквідацію організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск натякнув, що не всі у Вашингтоні хочуть бачити Польщу на всіх перемовинах щодо України, - The Guardian

"У польському праві немає місця для партії, що прославляє комунізм"

Оголошуючи рішення, судді наголосили, що з огляду на злочини комуністичного режиму та мільйони жертв репресій, діяльність партії неприйнятна у демократичній правовій системі.

"У польському законодавстві немає місця для партії, яка прославляє злочини комуністичного режиму", — зазначили у трибуналі.

Рішення — результат багаторічного процесу. Вперше питання про ліквідацію Комуністичної партії РП ініціювали ще у 2020 році на рівні генпрокурора. У листопаді цього року президент Польщі Кароль Навроцький повторно подав відповідний запит.

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Партія проіснувала понад 20 років

Комуністична партія Польщі була створена у 2002 році. За різними оцінками, її чисельність коливалася від кількох сотень до приблизно тисячі членів.

Рішення трибуналу ставить крапку в історії цієї сили, яка протягом усіх років залишалась маргінальною, але неодноразово привертала увагу через свою ідеологічну позицію.

Також читайте: Навроцький поки не планує їхати до України, необхідні "відповідні рішення" Києва, - канцелярія президента Польщі

Боротьба з впливами РФ у регіоні

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький на брифінгу лідерів Вишеградської групи заявив, що найбільшою загрозою для безпеки східної Європи є відродження російського імперіалізму, і країни регіону мають обмежувати політичні та інформаційні впливи Кремля.

Читайте: Українське МЗС подякувало Польщі за відмову від переговорів з Орбаном

Автор: 

комунізм (75) Польща (9374) Навроцький Кароль (158)
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Топ коментарі
+10
Діду! - у вас в селі є комуністи? - є кому їсти - робити нема кому
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03.12.2025 19:41 Відповісти
+9
Я гадав, що поляки давно це зробили...
Взагалі камуняк тре в ООН прирівняти до нацистів, по всьому Світу - це зло міжнародне.
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03.12.2025 19:47 Відповісти
+6
Рашизм складається з камунізму, гебнізму та гундяїзму...
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03.12.2025 19:57 Відповісти
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Докомуніздились!
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03.12.2025 19:40 Відповісти
Діду! - у вас в селі є комуністи? - є кому їсти - робити нема кому
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03.12.2025 19:41 Відповісти
А членів партії Єдіная Расєя на території Польщі вони не хочуть половити ?
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03.12.2025 20:30 Відповісти
Щоб не було сімоненків, як в Україні, видати комуністам вірьовки, або відправляти до мордору!!
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03.12.2025 19:43 Відповісти
А где кстати Симоненко? Помню как он бросил свою старую жену и взял себе эту кобылу молодуху, которая была какой-то журналисткой. Что-то регулярно у него брала. Кажется ,интервью.
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03.12.2025 19:46 Відповісти
десь читав, що доживає десь на пенсії ***** в районі МКАДу.
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03.12.2025 19:52 Відповісти
А до війни жив в тлєтворній Іспанії.
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03.12.2025 21:51 Відповісти
У нього був "переломний возрАст" - це як "революція" але трішки для себе...
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03.12.2025 20:03 Відповісти
Батько розповідав що за такі вчинки (зміна дружини або ***.ство) раніш, за часів совка, з членів КПСС ви гоняли на х.й, з поміткою в обликовій картці члена партії - «моральний разложенец» чи «морально нестійкий». Сімонянц зараз у мацкві прилип до зюганова і смокче його пеніс за брудні фублі!
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03.12.2025 20:11 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.instagram.com/reel/DQ65k4NChPj/&ved=2ahUKEwjlzc32h6KRAxUpSPEDHdqhM5UQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw05f5Uwd1kYahMJAaFBszqL
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03.12.2025 20:37 Відповісти
Я гадав, що поляки давно це зробили...
Взагалі камуняк тре в ООН прирівняти до нацистів, по всьому Світу - це зло міжнародне.
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03.12.2025 19:47 Відповісти
для початку потрібно по всьому світу визнати, що касапський ращизм є фашиською ідеологією нарівні з німецьким нацизмом, африканським расизмом, тощо.
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03.12.2025 19:51 Відповісти
Рашизм складається з камунізму, гебнізму та гундяїзму...
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03.12.2025 19:57 Відповісти
ну, в основному. Хоча - не враховано царизм.
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03.12.2025 20:30 Відповісти
чи ми дочекаємось часу, коли в Україні офіційно заборонять ригівські, прокасапські та слугоуродські партєйки як такі, що в своїх програмах де-факто передбачають ліквідацію держави Україна?
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03.12.2025 19:48 Відповісти
наприклад;
В Ізраїлі заборонені антинаціональні партії .
Але там у владі всі євреї , українців немає .
Тобто щоб в Україні зруйнувати все вороже влада повинна 100 з 100 бути очолювана українцями.
А там хтось показував статистику тільки 30% тож боротьба за виживання тривпє, правда довгенько 350 років
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03.12.2025 20:01 Відповісти
Давно було пора
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03.12.2025 20:04 Відповісти
Потрібен міжнародний трибунал над комунізмом , як ідеологією.
І над комуністами.
Що живі , і що здохли.
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03.12.2025 20:09 Відповісти
Дуже ТАК...бо за вбивство мільйонів українців ще нікого не було покарано.
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03.12.2025 20:12 Відповісти
У нас їх вже немає, а що там на рашці робиться нас колебати сильно не повинно. В ***** всі друзі комуняки (КНР, КНДР, Куба, Вʼєтнам і інш) або мусульманські аятоли і таліби….
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03.12.2025 20:15 Відповісти
А як там у Польщі русскій язик - нє ущімляют? бо якщо ущімляют, то російськомовні поляки відмовляться захищати Польщу.
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03.12.2025 20:11 Відповісти
Ото тільки зараз?! Нарешті дійшло..
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03.12.2025 20:51 Відповісти
Комунізм - це така сама утопія, як і будь-що інше гарне, але нездійсненне (принамні в наступну тисячу років). Навіть соціалізм (на даний час) є утопією. Є моделі соціально орієнтованого капіталізму (як от у шведів, наприклад), але все одно в основі є капіталізм.
"Соціалістична революція" в російській імперії не привела до соціалізму (за результатом), а навпаки - дала новий подих імперії. Хоч і на меншій території (яку потім, починаючи з зими 1939-го року намагалися відродити), і без офіційного статусу "Імперія" (хоча Р.Рейган напряму сказав, що то - "імперія зла"), але (навіть після розпаду реінкарнації російської імперії під назвою "СРСР") імперські амбіції нікуди не поділися.
Під гарними гаслами московити несуть руйнацію і смерть. Для них і досі є головним "ІМПЕРІЯ"! Ну і (як бонус) світове панування. Що з того виходить - відповідає історія усіх імперій.
Але почати вони вирішили з легітимізації вкраденої ними історії. А для цього потрібно, щоб Україна-Русь була або знищена, або перебувала під повним контролем московитів. Тому віри в "бажання миру" з боку московитів чи "миру в очах путіна" з боку одного неголеного дурника - не має бути від слова "ЗОВСІМ"!
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03.12.2025 21:12 Відповісти
Та всього то 107 років і роздумували, доки дійшло.
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03.12.2025 21:38 Відповісти
https://www.bible-for-you.org/desk/polit/lenin.php Ленин с нами!" советский лозунг
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04.12.2025 00:36 Відповісти
 
 