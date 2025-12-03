У Польщі офіційно заборонили Комуністичну партію
Конституційний трибунал Польщі ухвалив рішення про заборону діяльності Комуністичної партії РП, визнавши, що її програма та ідеологія суперечать положенням польської конституції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Rmf24.
Суд постановив, що політична сила має бути негайно вилучена з офіційного реєстру партій. Це фактично означає припинення її існування та ліквідацію організації.
"У польському праві немає місця для партії, що прославляє комунізм"
Оголошуючи рішення, судді наголосили, що з огляду на злочини комуністичного режиму та мільйони жертв репресій, діяльність партії неприйнятна у демократичній правовій системі.
"У польському законодавстві немає місця для партії, яка прославляє злочини комуністичного режиму", — зазначили у трибуналі.
Рішення — результат багаторічного процесу. Вперше питання про ліквідацію Комуністичної партії РП ініціювали ще у 2020 році на рівні генпрокурора. У листопаді цього року президент Польщі Кароль Навроцький повторно подав відповідний запит.
Партія проіснувала понад 20 років
Комуністична партія Польщі була створена у 2002 році. За різними оцінками, її чисельність коливалася від кількох сотень до приблизно тисячі членів.
Рішення трибуналу ставить крапку в історії цієї сили, яка протягом усіх років залишалась маргінальною, але неодноразово привертала увагу через свою ідеологічну позицію.
Боротьба з впливами РФ у регіоні
До слова, президент Польщі Кароль Навроцький на брифінгу лідерів Вишеградської групи заявив, що найбільшою загрозою для безпеки східної Європи є відродження російського імперіалізму, і країни регіону мають обмежувати політичні та інформаційні впливи Кремля.
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Взагалі камуняк тре в ООН прирівняти до нацистів, по всьому Світу - це зло міжнародне.
В Ізраїлі заборонені антинаціональні партії .
Але там у владі всі євреї , українців немає .
Тобто щоб в Україні зруйнувати все вороже влада повинна 100 з 100 бути очолювана українцями.
А там хтось показував статистику тільки 30% тож боротьба за виживання тривпє, правда довгенько 350 років
І над комуністами.
Що живі , і що здохли.
"Соціалістична революція" в російській імперії не привела до соціалізму (за результатом), а навпаки - дала новий подих імперії. Хоч і на меншій території (яку потім, починаючи з зими 1939-го року намагалися відродити), і без офіційного статусу "Імперія" (хоча Р.Рейган напряму сказав, що то - "імперія зла"), але (навіть після розпаду реінкарнації російської імперії під назвою "СРСР") імперські амбіції нікуди не поділися.
Під гарними гаслами московити несуть руйнацію і смерть. Для них і досі є головним "ІМПЕРІЯ"! Ну і (як бонус) світове панування. Що з того виходить - відповідає історія усіх імперій.
Але почати вони вирішили з легітимізації вкраденої ними історії. А для цього потрібно, щоб Україна-Русь була або знищена, або перебувала під повним контролем московитів. Тому віри в "бажання миру" з боку московитів чи "миру в очах путіна" з боку одного неголеного дурника - не має бути від слова "ЗОВСІМ"!