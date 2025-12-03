У Польщі офіційно заборонили Комуністичну партію

Конституційний трибунал Польщі ухвалив рішення про заборону діяльності Комуністичної партії РП, визнавши, що її програма та ідеологія суперечать положенням польської конституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Rmf24.

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Суд постановив, що політична сила має бути негайно вилучена з офіційного реєстру партій. Це фактично означає припинення її існування та ліквідацію організації.

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"У польському праві немає місця для партії, що прославляє комунізм"

Оголошуючи рішення, судді наголосили, що з огляду на злочини комуністичного режиму та мільйони жертв репресій, діяльність партії неприйнятна у демократичній правовій системі.

"У польському законодавстві немає місця для партії, яка прославляє злочини комуністичного режиму", — зазначили у трибуналі.

Рішення — результат багаторічного процесу. Вперше питання про ліквідацію Комуністичної партії РП ініціювали ще у 2020 році на рівні генпрокурора. У листопаді цього року президент Польщі Кароль Навроцький повторно подав відповідний запит.

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Партія проіснувала понад 20 років

Комуністична партія Польщі була створена у 2002 році. За різними оцінками, її чисельність коливалася від кількох сотень до приблизно тисячі членів.

Рішення трибуналу ставить крапку в історії цієї сили, яка протягом усіх років залишалась маргінальною, але неодноразово привертала увагу через свою ідеологічну позицію.

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Боротьба з впливами РФ у регіоні

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький на брифінгу лідерів Вишеградської групи заявив, що найбільшою загрозою для безпеки східної Європи є відродження російського імперіалізму, і країни регіону мають обмежувати політичні та інформаційні впливи Кремля.

Раніше ми писали, що Кароль Навроцький відмовився зустрітися з Орбаном, бо енергетична співпраця з РФ суперечить інтересам Польщі.

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