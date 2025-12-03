В Польше официально запретили Коммунистическую партию

Конституционный трибунал Польши принял решение о запрете деятельности Коммунистической партии РП, признав, что ее программа и идеология противоречат положениям польской конституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rmf24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Суд постановил, что политическая сила должна быть немедленно исключена из официального реестра партий. Это фактически означает прекращение ее существования и ликвидацию организации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск намекнул, что не все в Вашингтоне хотят видеть Польшу на всех переговорах по Украине, - The Guardian

"В польском праве нет места для партии, прославляющей коммунизм"

Объявляя решение, судьи подчеркнули, что, учитывая преступления коммунистического режима и миллионы жертв репрессий, деятельность партии неприемлема в демократической правовой системе.

"В польском законодательстве нет места для партии, которая прославляет преступления коммунистического режима", — отметили в трибунале.

Решение — результат многолетнего процесса. Впервые вопрос о ликвидации Коммунистической партии РП был инициирован еще в 2020 году на уровне генпрокурора. В ноябре этого года президент Польши Кароль Навроцкий повторно подал соответствующий запрос.

Читайте также: Последний памятник Ленину демонтировали в Украине. ФОТО

Партия просуществовала более 20 лет

Коммунистическая партия Польши была создана в 2002 году. По разным оценкам, ее численность колебалась от нескольких сотен до примерно тысячи членов.

Решение трибунала ставит точку в истории этой силы, которая на протяжении всех лет оставалась маргинальной, но неоднократно привлекала внимание из-за своей идеологической позиции.

Читайте также: Навроцкий пока не планирует ехать в Украину, необходимы "соответствующие решения" Киева, - канцелярия президента Польши

Борьба с влиянием РФ в регионе

К слову, президент Польши Кароль Навроцкий на брифинге лидеров Вышеградской группы заявил, что наибольшей угрозой для безопасности Восточной Европы является возрождение российского империализма, и страны региона должны ограничивать политическое и информационное влияние Кремля.

Ранее мы писали, что Кароль Навроцкий отказался встретиться с Орбаном, потому что энергетическое сотрудничество с РФ противоречит интересам Польши.

Читайте: Украинский МИД поблагодарил Польшу за отказ от переговоров с Орбаном