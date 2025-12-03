В Польше официально запретили Коммунистическую партию
Конституционный трибунал Польши принял решение о запрете деятельности Коммунистической партии РП, признав, что ее программа и идеология противоречат положениям польской конституции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rmf24.
Суд постановил, что политическая сила должна быть немедленно исключена из официального реестра партий. Это фактически означает прекращение ее существования и ликвидацию организации.
"В польском праве нет места для партии, прославляющей коммунизм"
Объявляя решение, судьи подчеркнули, что, учитывая преступления коммунистического режима и миллионы жертв репрессий, деятельность партии неприемлема в демократической правовой системе.
"В польском законодательстве нет места для партии, которая прославляет преступления коммунистического режима", — отметили в трибунале.
Решение — результат многолетнего процесса. Впервые вопрос о ликвидации Коммунистической партии РП был инициирован еще в 2020 году на уровне генпрокурора. В ноябре этого года президент Польши Кароль Навроцкий повторно подал соответствующий запрос.
Партия просуществовала более 20 лет
Коммунистическая партия Польши была создана в 2002 году. По разным оценкам, ее численность колебалась от нескольких сотен до примерно тысячи членов.
Решение трибунала ставит точку в истории этой силы, которая на протяжении всех лет оставалась маргинальной, но неоднократно привлекала внимание из-за своей идеологической позиции.
Борьба с влиянием РФ в регионе
К слову, президент Польши Кароль Навроцкий на брифинге лидеров Вышеградской группы заявил, что наибольшей угрозой для безопасности Восточной Европы является возрождение российского империализма, и страны региона должны ограничивать политическое и информационное влияние Кремля.
Взагалі камуняк тре в ООН прирівняти до нацистів, по всьому Світу - це зло міжнародне.
В Ізраїлі заборонені антинаціональні партії .
Але там у владі всі євреї , українців немає .
Тобто щоб в Україні зруйнувати все вороже влада повинна 100 з 100 бути очолювана українцями.
А там хтось показував статистику тільки 30% тож боротьба за виживання тривпє, правда довгенько 350 років
І над комуністами.
Що живі , і що здохли.