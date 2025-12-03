РУС
В Польше официально запретили Коммунистическую партию

Конституционный трибунал Польши принял решение о запрете деятельности Коммунистической партии РП, признав, что ее программа и идеология противоречат положениям польской конституции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rmf24.

Суд постановил, что политическая сила должна быть немедленно исключена из официального реестра партий. Это фактически означает прекращение ее существования и ликвидацию организации.

"В польском праве нет места для партии, прославляющей коммунизм"

Объявляя решение, судьи подчеркнули, что, учитывая преступления коммунистического режима и миллионы жертв репрессий, деятельность партии неприемлема в демократической правовой системе.

"В польском законодательстве нет места для партии, которая прославляет преступления коммунистического режима", — отметили в трибунале.

Решение — результат многолетнего процесса. Впервые вопрос о ликвидации Коммунистической партии РП был инициирован еще в 2020 году на уровне генпрокурора. В ноябре этого года президент Польши Кароль Навроцкий повторно подал соответствующий запрос.

Партия просуществовала более 20 лет

Коммунистическая партия Польши была создана в 2002 году. По разным оценкам, ее численность колебалась от нескольких сотен до примерно тысячи членов.

Решение трибунала ставит точку в истории этой силы, которая на протяжении всех лет оставалась маргинальной, но неоднократно привлекала внимание из-за своей идеологической позиции.

Борьба с влиянием РФ в регионе

К слову, президент Польши Кароль Навроцкий на брифинге лидеров Вышеградской группы заявил, что наибольшей угрозой для безопасности Восточной Европы является возрождение российского империализма, и страны региона должны ограничивать политическое и информационное влияние Кремля.

+3
Діду! - у вас в селі є комуністи? - є кому їсти - робити нема кому
03.12.2025 19:41 Ответить
+2
А где кстати Симоненко? Помню как он бросил свою старую жену и взял себе эту кобылу молодуху, которая была какой-то журналисткой. Что-то регулярно у него брала. Кажется ,интервью.
03.12.2025 19:46 Ответить
+2
Я гадав, що поляки давно це зробили...
Взагалі камуняк тре в ООН прирівняти до нацистів, по всьому Світу - це зло міжнародне.
03.12.2025 19:47 Ответить
Докомуніздились!
03.12.2025 19:40 Ответить
Діду! - у вас в селі є комуністи? - є кому їсти - робити нема кому
03.12.2025 19:41 Ответить
Щоб не було сімоненків, як в Україні, видати комуністам вірьовки, або відправляти до мордору!!
03.12.2025 19:43 Ответить
А где кстати Симоненко? Помню как он бросил свою старую жену и взял себе эту кобылу молодуху, которая была какой-то журналисткой. Что-то регулярно у него брала. Кажется ,интервью.
03.12.2025 19:46 Ответить
десь читав, що доживає десь на пенсії ***** в районі МКАДу.
03.12.2025 19:52 Ответить
У нього був "переломний возрАст" - це як "революція" але трішки для себе...
03.12.2025 20:03 Ответить
Батько розповідав що за такі вчинки (зміна дружини або ***.ство) раніш, за часів совка, з членів КПСС ви гоняли на х.й, з поміткою в обликовій картці члена партії - «моральний разложенец» чи «морально нестійкий». Сімонянц зараз у мацкві прилип до зюганова і смокче його пеніс за брудні фублі!
03.12.2025 20:11 Ответить
Я гадав, що поляки давно це зробили...
Взагалі камуняк тре в ООН прирівняти до нацистів, по всьому Світу - це зло міжнародне.
03.12.2025 19:47 Ответить
для початку потрібно по всьому світу визнати, що касапський ращизм є фашиською ідеологією нарівні з німецьким нацизмом, африканським расизмом, тощо.
03.12.2025 19:51 Ответить
Рашизм складається з камунізму, гебнізму та гундяїзму...
03.12.2025 19:57 Ответить
чи ми дочекаємось часу, коли в Україні офіційно заборонять ригівські, прокасапські та слугоуродські партєйки як такі, що в своїх програмах де-факто передбачають ліквідацію держави Україна?
03.12.2025 19:48 Ответить
наприклад;
В Ізраїлі заборонені антинаціональні партії .
Але там у владі всі євреї , українців немає .
Тобто щоб в Україні зруйнувати все вороже влада повинна 100 з 100 бути очолювана українцями.
А там хтось показував статистику тільки 30% тож боротьба за виживання тривпє, правда довгенько 350 років
03.12.2025 20:01 Ответить
Давно було пора
03.12.2025 20:04 Ответить
Потрібен міжнародний трибунал над комунізмом , як ідеологією.
І над комуністами.
Що живі , і що здохли.
03.12.2025 20:09 Ответить
Дуже ТАК...бо за вбивство мільйонів українців ще нікого не було покарано.
03.12.2025 20:12 Ответить
У нас їх вже немає, а що там на рашці робиться нас колебати сильно не повинно. В ***** всі друзі комуняки (КНР, КНДР, Куба, Вʼєтнам і інш) або мусульманські аятоли і таліби….
03.12.2025 20:15 Ответить
А як там у Польщі русскій язик - нє ущімляют? бо якщо ущімляют, то російськомовні поляки відмовляться захищати Польщу.
03.12.2025 20:11 Ответить
 
 