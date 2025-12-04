Держдеп США про корупційний скандал ЄС із Могеріні: "Це та сама людина, яка охарактеризувала комуністичну Кубу як однопартійну демократію"

У Державному департаменті США звернули увагу на корупційний скандал у Європейському Союзі, у якому фігурує колишня очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Федеріка Могеріні.

Про це заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау, передає Цензор.НЕТ.

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Він перепостив матеріал France 24 про Могеріні, додавши саркастичний коментар.

"До речі, це та сама людина, яка охарактеризувала комуністичну Кубу як "однопартійну демократію" і сприяла європейським інвестиціям, туризму та торгівлі, що підтримали репресивний і різко антиамериканський режим на острові", - написав Ландау.

Як зазначається, у щорічному звіті Європейської служби зовнішніх справ за 2016 рік про права людини та демократію у світі політична система Куби була описана як "однопартійна демократія". На той час Могеріні очолювала відомство.

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Що передувало?

2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.

Генсек дипломатичної служби ЄС Стефано Санніно подав у відставку на тлі підозр у шахрайстві.

Ексглава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи після затримання.

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