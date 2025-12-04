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Новини Боротьба з корупцією Справа Могеріні
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Держдеп США про корупційний скандал ЄС із Могеріні: "Це та сама людина, яка охарактеризувала комуністичну Кубу як однопартійну демократію"

Ексочільниця зовнішньополітичної служби ЄС Федеріка Могеріні

У Державному департаменті США звернули увагу на корупційний скандал у Європейському Союзі, у якому фігурує колишня очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Федеріка Могеріні.

Про це заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау, передає Цензор.НЕТ.

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Він перепостив матеріал France 24 про Могеріні, додавши саркастичний коментар.

"До речі, це та сама людина, яка охарактеризувала комуністичну Кубу як "однопартійну демократію" і сприяла європейським інвестиціям, туризму та торгівлі, що підтримали репресивний і різко антиамериканський режим на острові", - написав Ландау.

Як зазначається, у щорічному звіті Європейської служби зовнішніх справ за 2016 рік про права людини та демократію у світі політична система Куби була описана як "однопартійна демократія". На той час Могеріні очолювала відомство.

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Що передувало?

  • 2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.

  • 3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.

  • Генсек дипломатичної служби ЄС Стефано Санніно подав у відставку на тлі підозр у шахрайстві.
  • Ексглава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи після затримання.

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Автор: 

Держдепартамент США (1637) корупція (5093) Євросоюз (15253) Могеріні Федеріка (255)
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Топ коментарі
+10
Амери вже втратили честь і гіндість...Їхні слова про демократію і корупцію нічого не варті...
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04.12.2025 16:05 Відповісти
+6
ДержДепу не до корупції та взятки «під подарунок» літаком, Трампу з Катару!?!?! Або заробляння млрд дол США, на гойдалках курсів акцій на Світових Біржах, групи осіб з оточення Трампа, знаючи наперед про тексти його виступів/заяв, перед ЗМІ ?!?!?!
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04.12.2025 16:06 Відповісти
+3
В кацапів теж одноосібна демократія - вибори і всілякі прибамбаси
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04.12.2025 15:57 Відповісти
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В кацапів теж одноосібна демократія - вибори і всілякі прибамбаси
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04.12.2025 15:57 Відповісти
Могеріні, Санніно, )(уйло це ж виходить мафіозне угрупування.
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04.12.2025 16:00 Відповісти
Амери вже втратили честь і гіндість...Їхні слова про демократію і корупцію нічого не варті...
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04.12.2025 16:05 Відповісти
Нічого вони не втратили.
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04.12.2025 16:48 Відповісти
Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
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04.12.2025 17:19 Відповісти
Не у вірі справа. Честі і гідність, це не про політику взагалі. Їх там нема і ніколи не було.
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04.12.2025 17:21 Відповісти
ДержДепу не до корупції та взятки «під подарунок» літаком, Трампу з Катару!?!?! Або заробляння млрд дол США, на гойдалках курсів акцій на Світових Біржах, групи осіб з оточення Трампа, знаючи наперед про тексти його виступів/заяв, перед ЗМІ ?!?!?!
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04.12.2025 16:06 Відповісти
Її алі-баба покусав неудержалась шоб откат не получить
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04.12.2025 16:07 Відповісти
В Україні зараз якраз сказ.
І серед тварин, і серед чинуш.
Видно, єрмак у турне її цілував
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04.12.2025 16:18 Відповісти
Не здивуюсь, якщо нам дають партнери гроші за відкати
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04.12.2025 16:20 Відповісти
Я можу здивуватись лише одній речі - підвищенню благополуччя людини у цій країні
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04.12.2025 16:28 Відповісти
Типова продажна тварюка ця Могеріні, що сидить на зарплаті у пуйла.
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04.12.2025 16:09 Відповісти
А Америка вирішила подружитися з Білоруссю яку Європа вважає Міжгалактичним Злом. У кого що болить.
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04.12.2025 16:57 Відповісти
Мабуть це з подачі Трампового зятя Кушнера, який за походженням є білоруським євреєм .
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04.12.2025 18:32 Відповісти
Ліпше мовчали б.

Звісно, на Кубі комуняцький режим.

Але ви, США, цілуєтеся з нацистським кацапським режимом.

І нічого.

Куба принаймні не напала на жодну країну.
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04.12.2025 18:21 Відповісти
Кубинські війська в Африці завжди виконували брудну роботу для Росії
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05.12.2025 00:04 Відповісти
Куба не захоплювала чужі території. За всієї моєї огиди до червонодупих.

А брудна робота? То, скажімо, вторгнення США до Іраку перевершить 10000000 "брудних_робіт" Куби.
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05.12.2025 08:13 Відповісти
В цьому сенсі, мені особисто було б цікаво почути як охарактеризує Трамп та держдеп режими в Росії, Китаї та північній Кореї .
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04.12.2025 18:27 Відповісти
 
 