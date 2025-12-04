Держдеп США про корупційний скандал ЄС із Могеріні: "Це та сама людина, яка охарактеризувала комуністичну Кубу як однопартійну демократію"
У Державному департаменті США звернули увагу на корупційний скандал у Європейському Союзі, у якому фігурує колишня очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Федеріка Могеріні.
Про це заявив заступник держсекретаря США Крістофер Ландау, передає Цензор.НЕТ.
Він перепостив матеріал France 24 про Могеріні, додавши саркастичний коментар.
"До речі, це та сама людина, яка охарактеризувала комуністичну Кубу як "однопартійну демократію" і сприяла європейським інвестиціям, туризму та торгівлі, що підтримали репресивний і різко антиамериканський режим на острові", - написав Ландау.
Як зазначається, у щорічному звіті Європейської служби зовнішніх справ за 2016 рік про права людини та демократію у світі політична система Куби була описана як "однопартійна демократія". На той час Могеріні очолювала відомство.
Що передувало?
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2 грудня у Брюсселі та Брюгге було затримано колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могеріні після обшуків в межах розслідування можливого нецільового використання коштів Євросоюзу.
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3 грудня бельгійська поліція звільнила з-під варти Могеріні та колишнього генсека Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно.
- Генсек дипломатичної служби ЄС Стефано Санніно подав у відставку на тлі підозр у шахрайстві.
- Ексглава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи після затримання.
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І серед тварин, і серед чинуш.
Видно, єрмак у турне її цілував
Звісно, на Кубі комуняцький режим.
Але ви, США, цілуєтеся з нацистським кацапським режимом.
І нічого.
Куба принаймні не напала на жодну країну.
А брудна робота? То, скажімо, вторгнення США до Іраку перевершить 10000000 "брудних_робіт" Куби.