1 273 11

Госдеп США о коррупционном скандале ЕС с Могерини: "Это тот самый человек, который охарактеризовал коммунистическую Кубу как однопартийную демократию"

Экс-глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини

В Государственном департаменте США обратили внимание на коррупционный скандал в Европейском Союзе, в котором фигурирует бывшая глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он перепостил материал France 24 о Могерини, добавив саркастический комментарий.

"Кстати, это тот самый человек, который охарактеризовал коммунистическую Кубу как "однопартийную демократию" и способствовал европейским инвестициям, туризму и торговле, которые поддержали репрессивный и резко антиамериканский режим на острове", - написал Ландау.

Как отмечается, в ежегодном отчете Европейской службы внешних дел за 2016 год о правах человека и демократии в мире политическая система Кубы была описана как "однопартийная демократия". В то время Могерини возглавляла ведомство.

Что предшествовало?

  • 2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

  • 3 декабря бельгийская полиция освободила из-под стражи Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних дел Стефано Саннино.

  • Генсек дипломатической службы ЕС Стефано Саннино подал в отставку на фоне подозрений в мошенничестве.
  • Эксглава дипломатии ЕС Федерика Могерини подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы после задержания.

Автор: 

Топ комментарии
+4
Амери вже втратили честь і гіндість...Їхні слова про демократію і корупцію нічого не варті...
показать весь комментарий
04.12.2025 16:05 Ответить
+4
ДержДепу не до корупції та взятки «під подарунок» літаком, Трампу з Катару!?!?! Або заробляння млрд дол США, на гойдалках курсів акцій на Світових Біржах, групи осіб з оточення Трампа, знаючи наперед про тексти його виступів/заяв, перед ЗМІ ?!?!?!
показать весь комментарий
04.12.2025 16:06 Ответить
+3
Її алі-баба покусав неудержалась шоб откат не получить
показать весь комментарий
04.12.2025 16:07 Ответить
В кацапів теж одноосібна демократія - вибори і всілякі прибамбаси
показать весь комментарий
04.12.2025 15:57 Ответить
Могеріні, Санніно, )(уйло це ж виходить мафіозне угрупування.
показать весь комментарий
04.12.2025 16:00 Ответить
Нічого вони не втратили.
показать весь комментарий
04.12.2025 16:48 Ответить
В Україні зараз якраз сказ.
І серед тварин, і серед чинуш.
Видно, єрмак у турне її цілував
показать весь комментарий
04.12.2025 16:18 Ответить
Не здивуюсь, якщо нам дають партнери гроші за відкати
показать весь комментарий
04.12.2025 16:20 Ответить
Я можу здивуватись лише одній речі - підвищенню благополуччя людини у цій країні
показать весь комментарий
04.12.2025 16:28 Ответить
Типова продажна тварюка ця Могеріні, що сидить на зарплаті у пуйла.
показать весь комментарий
04.12.2025 16:09 Ответить
А Америка вирішила подружитися з Білоруссю яку Європа вважає Міжгалактичним Злом. У кого що болить.
показать весь комментарий
04.12.2025 16:57 Ответить
 
 