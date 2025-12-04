Госдеп США о коррупционном скандале ЕС с Могерини: "Это тот самый человек, который охарактеризовал коммунистическую Кубу как однопартийную демократию"
В Государственном департаменте США обратили внимание на коррупционный скандал в Европейском Союзе, в котором фигурирует бывшая глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини.
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, передает Цензор.НЕТ.
Он перепостил материал France 24 о Могерини, добавив саркастический комментарий.
"Кстати, это тот самый человек, который охарактеризовал коммунистическую Кубу как "однопартийную демократию" и способствовал европейским инвестициям, туризму и торговле, которые поддержали репрессивный и резко антиамериканский режим на острове", - написал Ландау.
Как отмечается, в ежегодном отчете Европейской службы внешних дел за 2016 год о правах человека и демократии в мире политическая система Кубы была описана как "однопартийная демократия". В то время Могерини возглавляла ведомство.
Что предшествовало?
-
2 декабря в Брюсселе и Брюгге была задержана бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини после обысков в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.
-
3 декабря бельгийская полиция освободила из-под стражи Могерини и бывшего генсека Европейской службы внешних дел Стефано Саннино.
- Генсек дипломатической службы ЕС Стефано Саннино подал в отставку на фоне подозрений в мошенничестве.
- Эксглава дипломатии ЕС Федерика Могерини подала в отставку с поста ректора Колледжа Европы после задержания.
І серед тварин, і серед чинуш.
Видно, єрмак у турне її цілував