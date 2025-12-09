Зеленський обговорив із прем’єром Канади кроки для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, пише Цензор.НЕТ.

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Говорили про завершення війни

Під час розмови сторони обговорили подальші кроки, необхідні для завершення війни, а також координацію дипломатичних зусиль із міжнародними партнерами.

Зеленський також поінформував про оперативну ситуацію на фронті, заходи для зміцнення стійкості країни та висловив вдячність Канаді за вагому підтримку в межах програми PURL.

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Візит Зеленського в Італію

У вівторок, 9 грудня, Зеленський відвідав Італію. Після зустрічі з Головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні він подякував її уряду за новий пакет енергетичної підтримки та передане обладнання, необхідне для відновлення української енергосистеми.

Лідери обговорили поточну дипломатичну ситуацію, хід роботи української переговорної групи та подальшу взаємодію у питаннях безпеки.

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