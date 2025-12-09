Зеленский обсудил с премьером Канады шаги для завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, пишет Цензор.НЕТ.
Говорили о завершении войны
Во время разговора стороны обсудили дальнейшие шаги, необходимые для завершения войны, а также координацию дипломатических усилий с международными партнерами.
Зеленский также проинформировал об оперативной ситуации на фронте, мерах по укреплению устойчивости страны и выразил благодарность Канаде за весомую поддержку в рамках программы PURL.
Визит Зеленского в Италию
Во вторник, 9 декабря, Зеленский посетил Италию. После встречи с председателем Совета министров Италии Джорджией Мелони он поблагодарил ее правительство за новый пакет энергетической поддержки и переданное оборудование, необходимое для восстановления украинской энергосистемы.
Лидеры обсудили текущую дипломатическую ситуацию, ход работы украинской переговорной группы и дальнейшее взаимодействие в вопросах безопасности.
- Ранее, 8 декабря, Зеленский провел встречу с лидерами Франции, Германии и Великобритании в Лондоне.
- Поздно ночью 9 декабря он провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и руководством Европейского Союза.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Канада купує майже 4 мільярди доларів(can) вартістю авіаційних *********** у уряду Сполучених Штатів.
********** є того типу, які можуть переносити винищувачі, такі як старі CF-18 Канади або американські F-35, для проведення точних ударів.
Канада починає отримувати нові винищувачі F-35 з 2026 року, але переглядає чисельність їх закупівлі, оскільки США за часів Трампа стають менш передбачуваним торговим і оборонним партнером.
У Міністерстві національної оборони у заяві зазначили, що повітряні ракети класу «повітря-поверхня» призначені для використання на CF-18 і F-35, а також на безпілотниках SkyGuardian і патрульних та розвідувальних літаках P8 Poseidon.
NEWS | Dec. 4, 2025
Canada - Air Strike Weapons
Media/Public Contact: [email protected]
Transmittal No. 25-98
WASHINGTON, December 4, 2025 - The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Canada of Air Strike Weapons and related equipment for an estimated cost of $2.68 billion. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress.
The Government of Canada has requested to buy up to seven hundred fifty (750) GBU-39 practice bombs inert with fuzes; up to one hundred (100) GBU-39 Guided Test Vehicles (GTVs); up to one hundred (100) MK-82 inert filled bombs; up to two hundred twenty (220) 2,000-lb BLU-117 General Purpose (GP) bombs; up to one hundred forty-six (146) I-2000 penetrator warheads; up to three thousand four hundred fourteen (3,414) BLU-111 500-lb GP bombs; up to three thousand one hundred eight (3,108) GBU-39 Small Diameter Bomb Increment I (SDB-I) bombs; up to five thousand three hundred thirty-two (5,352) KMU-572 Joint Direct Attack Munition (JDAM) guidance sets; up to three hundred ninety-six (396) KMU-556 JDAM guidance sets; up to one hundred forty (140) KMU-557 JDAM guidance sets; up to two thousand four (2,004) GBU-53 SDBs - Increment II (SDB-II); and up to one hundred (100) GBU-53 SDB-II GTVs. The following non-MDE items will also be included: FMU-139 fuze systems; FMU-167 Hard Target Void Sensing Fuzes (HTVSF); DSU-38 laser illuminated target detectors for GBU-54; practice bombs; ammunition tools and special equipment; major and minor modifications equipment; spare and repair parts, consumables and accessories, and repair and return support; weapons and weapon support equipment; test equipment; training aids, devices, and spare parts; classified and unclassified software and software support; classified and unclassified publications and technical documentation; U.S. Government and contractor technical, engineering, and logistics personnel services; and other related elements of logistics and program support. The estimated total cost is $2.68 billion.
This proposed sale will support the foreign policy and national security objectives of the United States by helping to improve the military capability of a NATO Ally that is an important force for ensuring political stability and economic progress and is a contributor to military, peacekeeping, and humanitarian operations around the world.
The principal contractors will be The Boeing Company, located in Arlington, VA; and RTX Corporation, located in Arlington, VA. At this time, the U.S. Government is not aware of any offset agreement proposed in connection with this potential sale. Any offset agreement will be defined in negotiations between the purchaser and the contractor.