Росіяни найбільше штурмують на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

Протягом 11 грудня на передовій зафіксовано 174 бойових зіткнення Сил оборони із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 38 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 99 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4524 обстріли, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4485 дронів-камікадзе.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Спірне, Червона Гірка, Реутинці Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Придорожнє Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та техніки, пункт управління і наземну станцію управління БпЛА російських загарбників.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Противник здійснив 145 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень – ворог намагався йти вперед у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби Сили оборони відбили штурмову дію противника у районі Степової Новоселівки.

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На Лиманському напрямку загарбники атакували 11 разів. Намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі, Зарічне та у бік Кармазинівки.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив шість атак на позиції наших підрозділів у районах Дронівки, Серебрянки й Переїзного.

На Краматорському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

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На Костянтинівському напрямку ворожі підрозділи здійснили 18 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

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На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Січневе, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська 16 разів атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.

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На Придніпровському напрямку одна спроба наступу окупантів зазнала невдачі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

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