Россияне больше всего штурмуют на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТА

В течение 11 декабря на передовой зафиксировано 174 боевых столкновения Сил обороны с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 38 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 99 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил 4524 обстрела, из них 94 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4485 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Спорное, Червоная Горка, Реутинцы Сумской области; Константиновка Донецкой области; Придорожное Запорожской области.

Поражение врага

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и наземную станцию управления БПЛА российских захватчиков.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боестолкновений. Противник осуществил 145 обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений – враг пытался продвигаться вперед в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Избицкого и Охримовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отразили штурмовую операцию противника в районе Степовой Новоселовки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 11 раз. Пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Дерилово, Колодези, Заречное и в сторону Кармазиновки.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений в районах Дроновки, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении вражеские подразделения осуществили 18 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны отразили 26 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Сичневое, Вербовое, Приволье, Вишневое, Красногорское, Рыбное и Привольное.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили 13 атак в районе населенного пункта Гуляйполе и в сторону Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении захватнические войска 16 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Степовое, Степногорск и в сторону Приморского и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении одна попытка наступления оккупантов потерпела неудачу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

