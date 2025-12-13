Ліквідовано наслідки ворожого обстрілу на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу на Кіровоградщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Ціль ворога - енергетика
Як зазначається, цієї ночі ворог завдав чергового удару по Кіровоградщині. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура на території однієї з громад області.
Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях. Попередньо - без жертв.
На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та усунули наслідки ворожого обстрілу.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".
- Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.
- Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.
- Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.
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