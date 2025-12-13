Ліквідовано наслідки ворожого обстрілу на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Ціль ворога - енергетика

Як зазначається, цієї ночі ворог завдав чергового удару по Кіровоградщині. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура на території однієї з громад області.









Внаслідок атаки виникли пожежі на кількох локаціях. Попередньо - без жертв.

На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та усунули наслідки ворожого обстрілу.

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Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала Україну ракетами та дронами: Є загроза для Одещини, Миколаєва та Кіровоградщини. Вночі фіксувались "Кинджали".

Під масованою атакою перебувала також Одещина. Там двоє постраждалих, під ударом енергетика та адмінбудівлі, є перебої зі світлом.

Окрім того, через атаки РФ знеструмлено Херсон та частину Херсонщини.

Також Цензор.НЕТ інформував про вибухи у Миколаєві. Вночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру Миколаївщини.

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