Ликвидированы последствия вражеского обстрела в Кировоградской области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела в Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Цель врага - энергетика
Как отмечается, этой ночью враг нанес очередной удар по Кировоградской области. Основной целью стала энергетическая инфраструктура на территории одной из громад области.
В результате атаки возникли пожары в нескольких местах. Предварительно - без жертв.
На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и устранили последствия вражеского обстрела.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".
- Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.
- Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.
- Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.
