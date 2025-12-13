Ликвидированы последствия вражеского обстрела в Кировоградской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела в Кировоградской области.

Цель врага - энергетика

Как отмечается, этой ночью враг нанес очередной удар по Кировоградской области. Основной целью стала энергетическая инфраструктура на территории одной из громад области.









В результате атаки возникли пожары в нескольких местах. Предварительно - без жертв.

На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и устранили последствия вражеского обстрела.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала Украину ракетами и дронами: Есть угроза для Одесской, Николаевской и Кировоградской областей. Ночью фиксировались "Кинжалы".

Под массированной атакой находилась также Одесская область. Там двое пострадавших, под ударом энергетика и админздания, есть перебои со светом.

Кроме того, из-за атак РФ обесточены Херсон и часть Херсонской области.

Также Цензор.НЕТ информировал о взрывах в Николаеве. Ночью враг атаковал критическую и промышленную инфраструктуру Николаевской области.

