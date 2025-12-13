РУС
Ликвидированы последствия вражеского обстрела в Кировоградской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Кировоградская область после обстрела

Спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела в Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Цель врага - энергетика

Как отмечается, этой ночью враг нанес очередной удар по Кировоградской области. Основной целью стала энергетическая инфраструктура на территории одной из громад области.

В результате атаки возникли пожары в нескольких местах. Предварительно - без жертв.

На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и устранили последствия вражеского обстрела.

Что предшествовало?

